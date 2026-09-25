TAROT & SIGNOS

Veja o que as cartas revelam para os 12 signos nesta sexta (25)

Previsões apontam movimentos no amor, na carreira, na saúde e nas relações de amizade

Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 04:51

Tarot Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (25) chega com uma energia marcada por novidades, escolhas e mudanças de perspectiva. Para alguns signos, o momento favorece encontros e aproximações. Para outros, as cartas pedem cautela, reflexão e atenção antes de tomar decisões.

Veja o que o Tarot indica para cada signo:

Áries: O Sol

Amor: Clima favorável para encontros e demonstrações de carinho.

Carreira: Uma conquista recente merece ser valorizada.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Saúde: Aproveite o dia para recuperar energia.

Amizades: Programas em grupo estarão favorecidos.

Touro: A Imperatriz

Amor: Afeto e sensualidade ganham espaço.

Carreira: Criatividade pode ajudar em uma decisão.

Saúde: Cuide melhor da alimentação e do descanso.

Amizades: Uma pessoa próxima pode demonstrar carinho de maneira inesperada.

Gêmeos: O Louco

Amor: Uma novidade pode movimentar a vida afetiva.

O date perfeito para Gêmeos 1 de 8

Carreira: Evite assumir compromissos sem avaliar as consequências.

Saúde: Mudar um pouco a rotina pode fazer bem.

Amizades: Um convite inesperado pode render uma boa experiência.

Câncer: A Sacerdotisa

Amor: Observe mais e fale menos antes de tomar uma decisão.

Carreira: Sua intuição pode indicar o melhor caminho.

Saúde: Reserve momentos de silêncio e descanso.

Amizades: Nem tudo precisa ser compartilhado imediatamente.

Leão: O Mundo

Amor: Um ciclo pode chegar a uma conclusão positiva.

Carreira: Uma tarefa importante pode trazer sensação de dever cumprido.

Saúde: Aproveite para recuperar o equilíbrio.

Amizades: Reencontros podem marcar o sábado.

Virgem: O Julgamento

Amor: Uma conversa do passado pode voltar à pauta.

Perfume ideal para Virgem 1 de 4

Carreira: Uma decisão antiga pode precisar de revisão.

Saúde: Escute os sinais do corpo.

Amizades: Alguém pode procurar você depois de um período distante.

Libra: Os Enamorados

Amor: Escolhas afetivas estarão em evidência.

Carreira: Uma parceria pode fazer diferença.

Saúde: Evite excessos.

Amizades: Uma companhia especial pode tornar o sábado mais agradável.

Escorpião: O Diabo

Amor: Paixão intensa pode aparecer, mas cuidado com ciúmes e cobranças.

Carreira: Evite entrar em disputas desnecessárias.

Saúde: Modere excessos e respeite os limites do corpo.

Amizades: Nem toda provocação precisa de resposta.

Sagitário: A Roda da Fortuna

Amor: O cenário pode mudar de maneira inesperada.

Carreira: Uma oportunidade pode surgir de onde você menos espera.

Saúde: Flexibilidade será importante.

Amizades: Um convite de última hora pode mudar seus planos.

Capricórnio: O Papa

Amor: Uma relação pode ganhar mais estabilidade.

Carreira: Experiência e disciplina serão diferenciais.

Saúde: Mantenha hábitos que já funcionam para você.

Amizades: Procure pessoas que transmitam confiança.

Aquário: A Torre

Amor: Uma revelação pode mudar sua percepção sobre alguém.

Carreira: Um plano pode precisar ser reorganizado.

Saúde: Evite sobrecarga.

Amizades: Uma conversa inesperada pode provocar mudanças.

Peixes: O Enforcado

Amor: Talvez seja melhor esperar antes de tomar uma decisão.

Carreira: Veja uma situação por outro ângulo.

Saúde: Desacelerar pode ser necessário.