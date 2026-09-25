Veja o que as cartas revelam para os 12 signos nesta sexta (25)

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Heider Sacramento
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 04:51
A sexta-feira (25) chega com uma energia marcada por novidades, escolhas e mudanças de perspectiva. Para alguns signos, o momento favorece encontros e aproximações. Para outros, as cartas pedem cautela, reflexão e atenção antes de tomar decisões.
Veja o que o Tarot indica para cada signo:
Áries: O Sol
Amor: Clima favorável para encontros e demonstrações de carinho.
Carreira: Uma conquista recente merece ser valorizada.
Comidas que são a cara de Áries
Saúde: Aproveite o dia para recuperar energia.
Amizades: Programas em grupo estarão favorecidos.
Touro: A Imperatriz
Amor: Afeto e sensualidade ganham espaço.
Carreira: Criatividade pode ajudar em uma decisão.
Saúde: Cuide melhor da alimentação e do descanso.
Amizades: Uma pessoa próxima pode demonstrar carinho de maneira inesperada.
Gêmeos: O Louco
Amor: Uma novidade pode movimentar a vida afetiva.
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Carreira: Evite assumir compromissos sem avaliar as consequências.
Saúde: Mudar um pouco a rotina pode fazer bem.
Amizades: Um convite inesperado pode render uma boa experiência.
Câncer: A Sacerdotisa
Amor: Observe mais e fale menos antes de tomar uma decisão.
Carreira: Sua intuição pode indicar o melhor caminho.
Saúde: Reserve momentos de silêncio e descanso.
Amizades: Nem tudo precisa ser compartilhado imediatamente.
Leão: O Mundo
Amor: Um ciclo pode chegar a uma conclusão positiva.
Carreira: Uma tarefa importante pode trazer sensação de dever cumprido.
Saúde: Aproveite para recuperar o equilíbrio.
Amizades: Reencontros podem marcar o sábado.
Virgem: O Julgamento
Amor: Uma conversa do passado pode voltar à pauta.
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Carreira: Uma decisão antiga pode precisar de revisão.
Saúde: Escute os sinais do corpo.
Amizades: Alguém pode procurar você depois de um período distante.
Libra: Os Enamorados
Amor: Escolhas afetivas estarão em evidência.
Carreira: Uma parceria pode fazer diferença.
Saúde: Evite excessos.
Amizades: Uma companhia especial pode tornar o sábado mais agradável.
Escorpião: O Diabo
Amor: Paixão intensa pode aparecer, mas cuidado com ciúmes e cobranças.
Carreira: Evite entrar em disputas desnecessárias.
Saúde: Modere excessos e respeite os limites do corpo.
Amizades: Nem toda provocação precisa de resposta.
Sagitário: A Roda da Fortuna
Amor: O cenário pode mudar de maneira inesperada.
Carreira: Uma oportunidade pode surgir de onde você menos espera.
Saúde: Flexibilidade será importante.
Amizades: Um convite de última hora pode mudar seus planos.
Capricórnio: O Papa
Amor: Uma relação pode ganhar mais estabilidade.
Carreira: Experiência e disciplina serão diferenciais.
Saúde: Mantenha hábitos que já funcionam para você.
Amizades: Procure pessoas que transmitam confiança.
Aquário: A Torre
Amor: Uma revelação pode mudar sua percepção sobre alguém.
Carreira: Um plano pode precisar ser reorganizado.
Saúde: Evite sobrecarga.
Amizades: Uma conversa inesperada pode provocar mudanças.
Peixes: O Enforcado
Amor: Talvez seja melhor esperar antes de tomar uma decisão.
Carreira: Veja uma situação por outro ângulo.
Saúde: Desacelerar pode ser necessário.
Amizades: Dê espaço para que as relações respirem.