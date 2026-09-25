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Veja o que as cartas revelam para os 12 signos nesta sexta (25)

Previsões apontam movimentos no amor, na carreira, na saúde e nas relações de amizade

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 04:51

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (25) chega com uma energia marcada por novidades, escolhas e mudanças de perspectiva. Para alguns signos, o momento favorece encontros e aproximações. Para outros, as cartas pedem cautela, reflexão e atenção antes de tomar decisões.

Veja o que o Tarot indica para cada signo:

Áries: O Sol

Amor: Clima favorável para encontros e demonstrações de carinho.

Carreira: Uma conquista recente merece ser valorizada.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

Saúde: Aproveite o dia para recuperar energia.

Amizades: Programas em grupo estarão favorecidos.

Touro: A Imperatriz

Amor: Afeto e sensualidade ganham espaço.

Carreira: Criatividade pode ajudar em uma decisão.

Saúde: Cuide melhor da alimentação e do descanso.

Amizades: Uma pessoa próxima pode demonstrar carinho de maneira inesperada.

Gêmeos: O Louco

Amor: Uma novidade pode movimentar a vida afetiva.

O date perfeito para Gêmeos

O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com drinks diferentes e decoração criativa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com jogos e clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: café descolado com livros por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: rua com várias lojinhas e vitrines criativas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: livraria charmosa com cantinho de leitura por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: cinema alternativo com estética retrô por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: feira de rua com várias opções de comida por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA

Carreira: Evite assumir compromissos sem avaliar as consequências.

Saúde: Mudar um pouco a rotina pode fazer bem.

Amizades: Um convite inesperado pode render uma boa experiência.

Câncer: A Sacerdotisa

Amor: Observe mais e fale menos antes de tomar uma decisão.

Carreira: Sua intuição pode indicar o melhor caminho.

Saúde: Reserve momentos de silêncio e descanso.

Amizades: Nem tudo precisa ser compartilhado imediatamente.

Leão: O Mundo

Amor: Um ciclo pode chegar a uma conclusão positiva.

Carreira: Uma tarefa importante pode trazer sensação de dever cumprido.

Saúde: Aproveite para recuperar o equilíbrio.

Amizades: Reencontros podem marcar o sábado.

Virgem: O Julgamento

Amor: Uma conversa do passado pode voltar à pauta.

Perfume ideal para Virgem

Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA

Carreira: Uma decisão antiga pode precisar de revisão.

Saúde: Escute os sinais do corpo.

Amizades: Alguém pode procurar você depois de um período distante.

Libra: Os Enamorados

Amor: Escolhas afetivas estarão em evidência.

Carreira: Uma parceria pode fazer diferença.

Saúde: Evite excessos.

Amizades: Uma companhia especial pode tornar o sábado mais agradável.

Escorpião: O Diabo

Amor: Paixão intensa pode aparecer, mas cuidado com ciúmes e cobranças.

Carreira: Evite entrar em disputas desnecessárias.

Saúde: Modere excessos e respeite os limites do corpo.

Amizades: Nem toda provocação precisa de resposta.

Sagitário: A Roda da Fortuna

Amor: O cenário pode mudar de maneira inesperada.

Carreira: Uma oportunidade pode surgir de onde você menos espera.

Saúde: Flexibilidade será importante.

Amizades: Um convite de última hora pode mudar seus planos.

Capricórnio: O Papa

Amor: Uma relação pode ganhar mais estabilidade.

Carreira: Experiência e disciplina serão diferenciais.

Saúde: Mantenha hábitos que já funcionam para você.

Amizades: Procure pessoas que transmitam confiança.

Aquário: A Torre

Amor: Uma revelação pode mudar sua percepção sobre alguém.

Carreira: Um plano pode precisar ser reorganizado.

Saúde: Evite sobrecarga.

Amizades: Uma conversa inesperada pode provocar mudanças.

Peixes: O Enforcado

Amor: Talvez seja melhor esperar antes de tomar uma decisão.

Carreira: Veja uma situação por outro ângulo.

Saúde: Desacelerar pode ser necessário.

Amizades: Dê espaço para que as relações respirem.

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