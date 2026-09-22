LUTO

Veja o último recado que Bruno Avelar deixou para o filho antes de morrer em acidente de helicóptero com o cantor Rick

Empresário publicou vídeo preparando uma surpresa para a criança antes de embarcar na aeronave que também transportava Rick, da dupla Rick & Renner

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 13:38

Bruno e os filhos, Kevin e Kai Crédito: Reprodução

Bruno Avelar, de 41 anos, deixou um recado para o filho poucas horas antes de embarcar no helicóptero que caiu na Serra Catarinense. O empresário, escritor e palestrante estava entre as cinco pessoas que morreram no acidente, confirmado nesta terça-feira (22). Ele era pai de Kevin e Kai.

Na manhã de segunda-feira (21), antes da viagem, Bruno compartilhou nas redes sociais um momento com um boneco de massinha feito pelo filho, sem especificar qual dos dois meninos fez o objeto. Ele decidiu deixar uma mensagem para a criança junto ao brinquedo.

Lívia Avelar e Bruno Avelar estavam casados há menos de dois meses 1 de 22

“Peguei um bonequinho de massinha do meu filho maior, vou deixar aqui um recadinho pra ele. O boneco dele, fiz uma carinha, acho que ele vai curtir”, contou.

A publicação acabou se tornando um dos últimos registros compartilhados pelo empresário. No mesmo vídeo, Bruno falou sobre os planos para a viagem a Santa Catarina e disse que visitaria amigos, empresários e empresas. “Segunda-feira começou, quem levanta cedo é quem sai na frente. Bora ali em Balneário, Criciúma, visitar uns confrades, uns amigos, empresas. Acompanha aí que eu vou mostrar essa viagem pra você”, afirmou.

Helicóptero foi encontrado sem sobreviventes

O helicóptero decolou de Porto Belo com destino a São Joaquim, em Santa Catarina, na segunda-feira (21), mas perdeu contato durante o trajeto.

Uma grande operação foi montada para localizar a aeronave. Segundo as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, aproximadamente 40 bombeiros participaram das buscas, além de dois cães farejadores, mais de dez viaturas e drones com capacidade de identificação térmica.

Os destroços foram encontrados nesta terça-feira (22), na região de Vacas Gordas, em Urubici. O Corpo de Bombeiros confirmou que nenhuma das cinco pessoas a bordo sobreviveu.