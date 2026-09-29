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Veja quais são os 7 melhores azeites do Brasil, segundo concurso renomado

Mantikir Coratina, produzido com azeitonas cultivadas a até 1.910 metros de altitude em Maria da Fé, ficou atrás apenas de um rótulo chileno em concurso internacional

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 14:21

Azeite de Oliva
Azeite de Oliva Crédito: Shutterstock

O Brasil conquistou sete posições entre os dez melhores azeites do Hemisfério Sul em um concurso internacional realizado em Paris, na França. O maior destaque nacional foi o Mantikir Coratina, produzido em Maria da Fé, no Sul de Minas Gerais, que alcançou o segundo lugar na classificação geral.

O resultado do Olio Nuovo Days 2026 foi divulgado em 21 de setembro. O azeite mineiro ficou atrás apenas do Puertas de Guarilihue Picual, produzido no Chile.

Marcas de azeite impróprias para consumo

Azapa por Reprdução
Doma por Reproduçao
Alonso por Reprodução
Quintas D'Oliveira por Reproduçao
Almazara por Reprodução
Escarpas das Oliveiras por Reprodução
La Ventosa por Shutterstock
Grego Santorini por Reprodução
San Martín por Reprodução
Castelo de Viana por Reprodução
Terrasa por Reprodução
Casa do Azeite por Shutterstock
Terra de Olivos por Reproducão
Alcobaça por Reproduçao
Villa Glória por Reprodução
Santa Lucia por Divulgação
Campo Ourique por Reproducáo
Malaga por Reproduçào
Serrano por Reprodução
Vale dos Vinhedos por Shutterstock
Los Nobles por Reproducão
Ouro Negro por Shutterstock
Azeite Royal por Divulgação
Godio por Reproduçao
La Vitta por Divulgação
1 de 25
Azapa por Reprdução

Ao todo, 58 azeites de seis países participaram da avaliação: Argentina, Austrália, Brasil, Chile, África do Sul e Uruguai. Os produtos finalistas foram avaliados em Paris por um júri formado por especialistas, chefs de cozinha, cientistas de alimentos e sommeliers.

O Mantikir Coratina é produzido pela Vinícola Essenza com azeitonas cultivadas na Fazenda Tuiuva, em Maria da Fé, região da Serra da Mantiqueira.

As oliveiras ficam entre 1.700 e 1.910 metros de altitude. A propriedade reúne aproximadamente seis mil árvores e trabalha com seis variedades de azeitonas: Arbequina, Coratina, Grappolo, Koroneiki, Picual e Maria da Fé.

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O azeite que conquistou o segundo lugar no ranking internacional é elaborado exclusivamente com a variedade Coratina.

A produtora mineira também deixou a competição com outros reconhecimentos. O Mantikir Grappolo recebeu a medalha Premium Gold, enquanto o Mantikir Koroneiki conquistou a medalha Gold.

O desempenho dá continuidade a uma sequência de resultados da produtora no concurso. Em 2024, o Mantikir Coratina conquistou o Best of Show.

No ano seguinte, o Mantikir Grappolo ficou em segundo lugar entre os dez melhores azeites do Hemisfério Sul e foi o produto brasileiro mais bem colocado daquela edição.

Brasil dominou Top 10

A participação brasileira chamou atenção não apenas pelo segundo lugar. Sete dos dez primeiros colocados são do país. Além do Mantikir Coratina, aparecem entre os destaques brasileiros produtores como Lagar H, Estância das Oliveiras, Azeite Sabiá, Prosperato, Edelfi e Enigma da Montanha.

Com sete representantes no Top 10, o resultado reforça a presença dos azeites produzidos no Brasil entre os destaques da edição de 2026 do Olio Nuovo Days.

Confira o ranking completo aqui

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