TELEVISÃO

Veja quanto ganham alguns dos principais nomes da TV Globo

Valores atribuídos a jornalistas e apresentadores variam de R$ 400 mil a R$ 3,5 milhões por mês

Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 19:24

Eliana, Luciano Huck e Marcos Mion teriam salários milionários Crédito: Reprodução

Quanto vale estar à frente de um dos principais programas da televisão brasileira? Estimativas sobre os salários de estrelas da Globo mostram que os vencimentos podem alcançar cifras milionárias, especialmente quando entram na conta contratos publicitários e outros ganhos relacionados à exposição na TV.

No jornalismo, Poliana Abritta aparece com um dos maiores salários entre os nomes citados. A apresentadora do Fantástico teria um rendimento mensal estimado em R$ 800 mil. Na mesma atração, Maju Coutinho teria ganhos na faixa de R$ 400 mil.

Outro nome de destaque é Renata Lo Prete. A jornalista, que está à frente do Jornal da Globo, teria um salário de aproximadamente R$ 500 mil por mês.

Quanto ganham as estrelas da Globo? Veja os salários 1 de 6

Os números foram divulgados pelo site RD1 e são estimativas publicadas na imprensa. Os valores reais dos contratos dos profissionais não são divulgados oficialmente pela emissora e podem sofrer alterações conforme bonificações, publicidade e outros acordos.

Quem lidera entre os apresentadores?

Fora do jornalismo, as cifras ficam ainda maiores. Luciano Huck seria o principal exemplo. O apresentador teria um salário fixo estimado em R$ 3,5 milhões, valor que poderia chegar a R$ 7 milhões com ganhos relacionados à publicidade.

Na sequência aparecem outros nomes conhecidos da programação da Globo. Ana Maria Braga teria vencimentos de cerca de R$ 2 milhões mensais, enquanto Marcos Mion receberia aproximadamente R$ 1 milhão pelo Caldeirão com Mion.

Recém-chegada ao elenco da emissora, Eliana teria um salário estimado em R$ 400 mil, podendo alcançar R$ 1,2 milhão com valores adicionais ligados a ações comerciais.