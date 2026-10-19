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Velório de Benito di Paula será aberto ao público; veja horário e local da despedida

Cantor morreu aos 84 anos, vítima de câncer de próstata; cerimônia acontece nesta terça-feira (20), em São Paulo, e sepultamento será restrito à família

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 09:25

Benito di Paula
Benito di Paula Crédito: Reprodução

O velório de Benito di Paula será realizado nesta terça-feira (20), das 9h às 15h, no Theatro Municipal de São Paulo, na região central da capital paulista. A cerimônia será aberta ao público, permitindo que fãs e admiradores prestem as últimas homenagens ao cantor, compositor e pianista, que morreu aos 84 anos neste domingo (18).

O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério Morumby, também em São Paulo. Diferentemente do velório, a cerimônia será restrita aos familiares.

Benito morreu no Hospital Nove de Julho, em decorrência de um câncer de próstata diagnosticado havia cerca de um ano. Segundo informações divulgadas pela equipe do artista, ele passou mal no fim da tarde de domingo e foi levado à unidade hospitalar pelo filho, Rodrigo Vellozo, mas não resistiu.

Rodrigo Vellozo, filho de Benito di Paula

Rodrigo Vellozo por Reprodução/Instagram
Benito di Paula e Rodrigo Vellozo por Reprodução/Instagram
Rodrigo Vellozo, esposa e filha por Reprodução/Instagram
Rodrigo Vellozo e filhas por Reprodução/Instagram
Rodrigo Vellozo por Reprodução/Instagram
Benito di Paula e Rodrigo Vellozo por Reprodução/Instagram
Benito di Paula e Rodrigo Vellozo por Reprodução/Instagram
Benito di Paula, Rodrigo Vellozo e as netas por Reprodução/Instagram
Rodrigo Vellozo por Reprodução/Instagram
Rodrigo Vellozo por Reprodução/Instagram
Benito di Paula e Rodrigo Vellozo por Reprodução/Instagram
Benito di Paula e Rodrigo Vellozo por Reprodução/Instagram
Benito di Paula e Rodrigo Vellozo por Reprodução/Instagram
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Rodrigo Vellozo por Reprodução/Instagram

Carreira de Benito di Paula

Nascido em 28 de novembro de 1941, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Benito di Paula, nome artístico de Uday Vellozo, começou a carreira musical ainda jovem. Filho de um músico amador que tocava piano, bandolim e violão, ele demonstrou interesse pela música desde a adolescência e chegou a ser convidado pelo incentivador Alfredo Motta para cantar no Hotel Avenida, em sua cidade natal.

O reconhecimento nacional veio com o estilo de samba romântico que marcou sua trajetória. Entre os maiores sucessos está "Retalhos de Cetim", lançado em 1973, que vendeu mais de 150 mil cópias e ajudou a impulsionar a carreira do artista.

Benito também ficou conhecido por músicas como "Meu Amigo Charlie Brown", "Do Jeito Que a Vida Quer", "Se Não For Amor", "Beleza que É Você, Mulher" e "Vai Ficar na Saudade".

O cantor teve dois filhos, Rodrigo e André Vellozo. Rodrigo seguiu os passos do pai na música e dividiu projetos com ele, incluindo o álbum "O Infalível Zen", lançado em 2020. André morreu em 2019, aos 36 anos.

André Vancellote Vellozo, filho de Benito di Paula, morreu aos 36 anos em 2019

André Vancellote Vellozo por Reprodução/Instagram
André Vancellote Vellozo por Reprodução/Instagram
André Vancellote Vellozo por Reprodução/Instagram
André Vancellote Vellozo por Reprodução/Instagram
André Vancellote Vellozo por Reprodução/Instagram
André Vancellote Vellozo por Reprodução/Instagram
Benito di Paula e André Vancellote Vellozo por Reprodução/Instagram
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André Vancellote Vellozo por Reprodução/Instagram

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