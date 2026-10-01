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Velório de Lito Sousa será aberto ao público; veja detalhes

Referência na aviação, influenciador faleceu aos 59 anos nesta quinta-feira (1º)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 21:46

Velório de Lito Sousa terá espaço aberto ao público nesta sexta-feira (2)
Velório de Lito Sousa terá espaço aberto ao público nesta sexta-feira (2) Crédito: Divulgação/Reprodução

O velório do especialista em aviação Lito Sousa ocorrerá nesta sexta-feira (2), em Santana, bairro da Zona Norte de São Paulo. A informação foi confirmada pela equipe do criador do canal Aviões e Músicas. Ele faleceu aos 59 anos nesta quinta-feira (1º), após ser diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob.

O anúncio foi feito por meio de nota divulgada nas redes sociais: "Com carinho e respeito, compartilhamos as informações sobre o velório de Lito Sousa. Agradecemos profundamente por todas as mensagens, homenagens e demonstrações de carinho que temos recebido. Cada palavra mostra um pouco do tamanho do impacto que o Lito teve na vida de tantas pessoas".

A despedida contará com um espaço aberto ao público das 9h às 12h, na Avenida Braz Leme, nº 2594, em Santana, Zona Norte de São Paulo. Além disso, haverá um espaço reservado exclusivo para familiares e amigos próximos, que é poderá ser acessado mediante lista de convidados, localizado também na Avenida Braz Leme, mas no nº 3258.

"Agradecemos, mais uma vez, por todo o carinho com o Lito, sua família e todos que estiveram ao seu lado", encerra a nota.

Lito foi referência na aviação brasileira. Piloto, mecânico de aeronaves e especialista em segurança aérea, ele ganhou projeção ao compartilhar sua vivência no setor e explicar temas relacionados a aeronaves, turbulências, acidentes e segurança de voo por meio do canal do YouTube "Aviões e Músicas".

Lito Sousa

Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
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Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução

O quadro de saúde de Lito começou a se agravar em julho, quando ele confirmou o diagnóstico de câncer de próstata. Pouco tempo depois, sentiu dormência no braço esquerdo durante uma viagem e precisou antecipar o retorno ao Brasil. Internado, chegou a passar pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta de uma inflamação cerebral severa (encefalite), até que a investigação neurológica confirmou a DCJ.

Na época em que revelou o diagnóstico da doença, Mila explicou que a confirmação médica demorou semanas para ser concluída após uma série de exames complexos. "Nas últimas semanas, ele já perdeu bastante movimento, mas a lucidez dele ainda está íntegra. O médico pediu que ele aproveitasse essa janela, que a gente ainda não sabe de quanto tempo é", disse.

A mobilização ganhou proporção nacional. Em 25 de agosto, o Ministério da Saúde chegou a solicitar a inclusão de Lito em um estudo experimental nos Estados Unidos. A busca por alternativas também envolveu pesquisadores e instituições estrangeiras, enquanto familiares e seguidores tentavam encontrar caminhos para acesso a pesquisas sobre a doença.

Em setembro, a Anvisa autorizou que Lito recebesse o medicamento experimental ALN-6457, ainda em fase pré-clínica e sem eficácia e segurança comprovadas em humanos para a doença.

Ele deixa a esposa, Mila Seidl, e um filho de 7 anos, chamado Malone.

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Velório Luto Lito Sousa

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