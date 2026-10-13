LUTO NA MÚSICA

Velório de Netinho será realizado de forma reservada; cantor morreu aos 60 anos

Equipe do artista informou que cerimônia será restrita a familiares e amigos próximos

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11:11

Netinho Crédito: Reprodução/Instagram

A axé music perdeu um de seus principais cantores. Netinho morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, em um hospital de Salvador. O artista enfrentava um câncer do sistema linfático há mais de um ano. Natural de Santo Antônio de Jesus (BA), Ernesto de Souza Andrade Júnior ficou conhecido por músicas como "Beijo na Boca", "Fim de Semana" e o maior dos seus sucessos, "Mila".

A informação sobre a morte foi confirmada pela equipe do artista nas redes sociais. Segundo o comunicado, o velório e a cremação serão realizados de forma reservada, em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos, por desejo expresso do próprio Netinho.

Netinho 1 de 14

"Neste momento de profunda dor e despedida, pedimos respeito à privacidade da família e dos amigos, para que possam vivenciar esse momento com a serenidade e o recolhimento necessários. Agradecemos, de coração, todas as manifestações de amor, carinho e solidariedade recebidas. O afeto de todos é também parte da história que Netinho construiu e do legado que deixa. Contamos com a compreensão e o respeito de todos", diz.