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Velório de Netinho será realizado de forma reservada; cantor morreu aos 60 anos

Equipe do artista informou que cerimônia será restrita a familiares e amigos próximos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11:11

Netinho Crédito: Reprodução/Instagram

A axé music perdeu um de seus principais cantores. Netinho morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, em um hospital de Salvador. O artista enfrentava um câncer do sistema linfático há mais de um ano. Natural de Santo Antônio de Jesus (BA), Ernesto de Souza Andrade Júnior ficou conhecido por músicas como "Beijo na Boca", "Fim de Semana" e o maior dos seus sucessos, "Mila".

A informação sobre a morte foi confirmada pela equipe do artista nas redes sociais. Segundo o comunicado, o velório e a cremação serão realizados de forma reservada, em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos, por desejo expresso do próprio Netinho.

Netinho

Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram
Netinho de Paula volta a ser internado no hospital Aliança por Reprodução / Redes Sociais
Netinho anuncia que teve alta do hospital por Reprodução / Redes Sociais
Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução/Redes Sociais
Netinho em imagem postada nas redes sociais por Reprodução
Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho segue internado por Reprodução
Netinho está internado há uma semana por Reprodução / Redes sociais
Netinho postou nova atualização por Reprodução
Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval por Reprodução
Netinho por Divulgação
1 de 14
Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram

"Neste momento de profunda dor e despedida, pedimos respeito à privacidade da família e dos amigos, para que possam vivenciar esse momento com a serenidade e o recolhimento necessários. Agradecemos, de coração, todas as manifestações de amor, carinho e solidariedade recebidas. O afeto de todos é também parte da história que Netinho construiu e do legado que deixa. Contamos com a compreensão e o respeito de todos", diz.

Netinho anunciou no dia 22 de março de 2025 que havia sido diagnosticado com câncer do sistema linfático, após ser internado no Hospital Aliança Star, na capital baiana, com fortes dores nas pernas. Ainda de acordo com a nota emitida pela equipe do cantor, o linfoma não Hodgkin do tipo B evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

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