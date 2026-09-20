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Vem aí o sétimo! MC Poze do Rodo anuncia que será pai novamente e revela nome do bebê

Funkeiro carioca compartilhou a novidade com os fãs durante uma live nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 12:32

MC Poze do Rodo
MC Poze do Rodo Crédito: Reprodução

MC Poze do Rodo surpreendeu os fãs na madrugada deste sábado (19) ao revelar que a sua família vai crescer mais uma vez. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o funkeiro carioca anunciou empolgado que será pai pela sétima vez. A novidade gerou bastante curiosidade entre os seguidores do artista.

Saiba quem são as mães dos 6 filhos de Mc Poze

MC Poze posa com os filhos por Reprodução/Instagram
Mc Poze e Viviane Noronha tem três filhos: Júlia, de 7 anos, Miguel (5) e Laura (4) por Reprodução/ Redes Sociais
MC Poze do Rodo e Viviane Noronha por Reprodução / Redes Sociais
Mc Poze e Ana Beatriz Nascimento tem um filho chamado Enzo, de 7 anos, que veio a público após um exame de DNA por Reprodução
Mc Poze e Myllena Rocha tem uma filha chamada Manuela, de 2 anos por Reprodução/Instagram
Myllena Rocha por Reprodução/Instagram
Mc Poze e Isabelly Pereira tem uma filha chamada Jade, de 3 anos por Reprodução/Instagram
Isabelly Pereira por Reprodução/Instagram
MC Poze posa com os filhos por Reprodução/Instagram
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MC Poze posa com os filhos por Reprodução/Instagram

Sem fazer muito mistério sobre os detalhes da gestação, o cantor aproveitou a interação na live para matar a curiosidade do público. Ele já confirmou que espera mais uma menina, que receberá o nome de Lavínia. Apesar de entregar o sexo e o nome da bebê, Poze preferiu manter a discrição e não revelou quem é a mãe da criança.

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O artista, conhecido por seus sucessos no funk, já tem outros seis filhos, frutos de relacionamentos com mulheres diferentes. Do seu longo e midiático relacionamento com a influenciadora Viviane Noronha, nasceram os três filhos mais velhos: Júlia, de 7 anos, Miguel (5) e Laura (4).

Veja momentos da saído do MC Poze do Rodo da prisão

Multidão aguardava saída do funkeiro por Reprodução/ Redes Sociais
Até o personagem Gelado, da animação Os Incríveis, foi flagrado no meio da manifestação por Reprodução/ Redes Sociais
O cantor Oruam subiu em um ônibus durante a manifestação por Reprodução/ Redes Sociais
Poze foi recebido pela esposa, Viviane Noronha por Reprodução/ Redes Sociais
O cantor celebrou a liberdade ao lado dos amigos e fãs por Reprodução/ Redes Sociais
e seguido pela multidão que se reuniu na frente do Complexo de Gericinó por Reprodução/ Redes Sociais
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Multidão aguardava saída do funkeiro por Reprodução/ Redes Sociais

Ele também é pai de duas meninas, Jade (3) e Manuela (2), frutos dos breves envolvimentos com as criadoras de conteúdo Isabelly Pereira e Myllena Rocha, respectivamente. Para fechar, tem o pequeno Enzo (7), que foi reconhecido recentemente após a jovem Ana Beatriz Nascimento vir a público cobrar um exame de DNA por conta de um romance vivido com o artista antes mesmo da fama.

A notícia da nova paternidade chega para movimentar a vida pessoal de MC Poze poucos meses após um período turbulento. O artista foi solto da cadeia no último mês de maio, após ter sido alvo de uma operação conduzida pela Polícia Federal.  

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