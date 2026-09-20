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Vem aí o sétimo! MC Poze do Rodo anuncia que será pai novamente e revela nome do bebê

Funkeiro carioca compartilhou a novidade com os fãs durante uma live nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 12:32

MC Poze do Rodo Crédito: Reprodução

MC Poze do Rodo surpreendeu os fãs na madrugada deste sábado (19) ao revelar que a sua família vai crescer mais uma vez. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o funkeiro carioca anunciou empolgado que será pai pela sétima vez. A novidade gerou bastante curiosidade entre os seguidores do artista.

Saiba quem são as mães dos 6 filhos de Mc Poze 1 de 9

Sem fazer muito mistério sobre os detalhes da gestação, o cantor aproveitou a interação na live para matar a curiosidade do público. Ele já confirmou que espera mais uma menina, que receberá o nome de Lavínia. Apesar de entregar o sexo e o nome da bebê, Poze preferiu manter a discrição e não revelou quem é a mãe da criança.

O artista, conhecido por seus sucessos no funk, já tem outros seis filhos, frutos de relacionamentos com mulheres diferentes. Do seu longo e midiático relacionamento com a influenciadora Viviane Noronha, nasceram os três filhos mais velhos: Júlia, de 7 anos, Miguel (5) e Laura (4).

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Ele também é pai de duas meninas, Jade (3) e Manuela (2), frutos dos breves envolvimentos com as criadoras de conteúdo Isabelly Pereira e Myllena Rocha, respectivamente. Para fechar, tem o pequeno Enzo (7), que foi reconhecido recentemente após a jovem Ana Beatriz Nascimento vir a público cobrar um exame de DNA por conta de um romance vivido com o artista antes mesmo da fama.