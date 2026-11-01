Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vem irmão do bebê! Richarlison e Amanda Araújo anunciam gravidez: 'Agora somos 4'

Atacante e influenciadora compartilharam a novidade nas redes sociais neste domingo (1º)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 11:29

Richarlison e Amanda Araújo anunciam segunda gravidez
Richarlison e Amanda Araújo anunciam segunda gravidez Crédito: Reprodução/Instagram

A família de Richarlison vai crescer! O atacante e a influenciadora Amanda Araújo anunciaram neste domingo (1º) que estão esperando o segundo filho. A novidade foi compartilhada nas redes sociais, com uma publicação acompanhada da legenda: "Agora somos 4".

Os dois já são pais de Richarlison Jr, conhecido na internet como "o bebê". A chegada de mais um neném foi celebrada pelos seguidores do casal, que costuma dividir momentos da rotina familiar na internet.

"Meu Deus, a mãe do bebê, o pai do bebê e o bebê vão ter um bebêbebê", brincou uma pessoa. "Vem aí o irmão do bebê", disse outra. "Agora vai ser o pai dos 'bebês'", escreveu mais uma.

Richarlison e Amanda Araújo anunciam segunda gravidez

Richarlison e Amanda Araújo anunciam segunda gravidez por Reprodução/Instagram
Richarlison e Amanda Araújo anunciam segunda gravidez por Reprodução/Instagram
Richarlison e Amanda Araújo anunciam segunda gravidez por Reprodução/Instagram
Richarlison e Amanda Araújo anunciam segunda gravidez por Reprodução/Instagram
Richarlison e Amanda Araújo anunciam segunda gravidez por Reprodução/Instagram
Richarlison e Amanda Araújo anunciam segunda gravidez por Reprodução/Instagram
Richarlison e Amanda Araújo anunciam segunda gravidez por Reprodução/Instagram
Richarlison e Amanda Araújo anunciam segunda gravidez por Reprodução/Instagram
Richarlison e Amanda Araújo anunciam segunda gravidez por Reprodução/Instagram
Richarlison e Amanda Araújo anunciam segunda gravidez por Reprodução/Instagram
1 de 10
Richarlison e Amanda Araújo anunciam segunda gravidez por Reprodução/Instagram

Natural de Maringá, no Paraná, Amanda tem 23 anos e ganhou projeção nas redes sociais com conteúdos sobre maternidade, viagens e a vida ao lado do jogador. Antes de se mudar para Londres, onde vive com o atacante, ela cursava Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Como Richarlison e Amanda se conheceram?

A história do casal começou de um jeito inusitado: os dois se conheceram durante uma partida de PUBG Mobile, jogo on-line que costumavam jogar em 2019. Depois de uma das partidas, Richarlison procurou Amanda pelo Instagram e iniciou a conversa enviando um emoji de pombo.

O relacionamento avançou ao longo dos anos e, em agosto de 2026, o atacante pediu a influenciadora em casamento durante uma viagem a Londres. O pedido aconteceu no hotel Shangri-La The Shard.

Por que Richarlison é chamado de 'pai do bebê'?

O atacante também ganhou um apelido curioso nas redes sociais: "pai do bebê". A brincadeira viralizou durante a Copa do Mundo de 2026, quando vídeos publicados por Amanda ao lado do irmão, Dudu Daibert, mostrando a rotina de Richarlison Jr., ganharam repercussão.

Tudo começou quando Dudu contou que tinha dificuldade para chamar o sobrinho pelo nome e passou a se referir à criança simplesmente como "bebê". A expressão caiu no gosto dos seguidores e deu origem a outros apelidos para a família.

Amanda passou a ser chamada de "ex-grá", uma abreviação bem-humorada de "ex-grávida", além de "mãe do bebê", enquanto Richarlison ganhou o título de "pai do bebê". O jogador, que não foi convocado para a competição, acabou se tornando um dos personagens da brincadeira que tomou conta das redes sociais.

Leia mais

Imagem - Influenciador fitness de 29 anos morre em grave acidente de moto

Influenciador fitness de 29 anos morre em grave acidente de moto

Imagem - Jogador que será pai volta a flertar com Virginia após ser exposto pela ex grávida

Jogador que será pai volta a flertar com Virginia após ser exposto pela ex grávida

Imagem - R$ 5 milhões? Gominho revela o que herdou de Preta Gil e surpreende ao falar sobre fortuna

R$ 5 milhões? Gominho revela o que herdou de Preta Gil e surpreende ao falar sobre fortuna

Mais recentes

Imagem - Criminosos invadem mansão de Éder Militão e levam relógios e joias avaliados em R$ 2,2 milhões; familiares estavam na casa

Criminosos invadem mansão de Éder Militão e levam relógios e joias avaliados em R$ 2,2 milhões; familiares estavam na casa
Imagem - No ar em Quem Ama Cuida, Pietro Antonelli abre o jogo sobre saudade da mãe, Giovanna Antonelli, que está morando em Portugal

No ar em Quem Ama Cuida, Pietro Antonelli abre o jogo sobre saudade da mãe, Giovanna Antonelli, que está morando em Portugal
Imagem - 5 signos finalmente veem o esforço valer a pena e têm 48 horas para aproveitar essa sensação

5 signos finalmente veem o esforço valer a pena e têm 48 horas para aproveitar essa sensação