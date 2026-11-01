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Vem irmão do bebê! Richarlison e Amanda Araújo anunciam gravidez: 'Agora somos 4'

Atacante e influenciadora compartilharam a novidade nas redes sociais neste domingo (1º)

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 11:29

Richarlison e Amanda Araújo anunciam segunda gravidez Crédito: Reprodução/Instagram

A família de Richarlison vai crescer! O atacante e a influenciadora Amanda Araújo anunciaram neste domingo (1º) que estão esperando o segundo filho. A novidade foi compartilhada nas redes sociais, com uma publicação acompanhada da legenda: "Agora somos 4".

Os dois já são pais de Richarlison Jr, conhecido na internet como "o bebê". A chegada de mais um neném foi celebrada pelos seguidores do casal, que costuma dividir momentos da rotina familiar na internet.

"Meu Deus, a mãe do bebê, o pai do bebê e o bebê vão ter um bebêbebê", brincou uma pessoa. "Vem aí o irmão do bebê", disse outra. "Agora vai ser o pai dos 'bebês'", escreveu mais uma.

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Natural de Maringá, no Paraná, Amanda tem 23 anos e ganhou projeção nas redes sociais com conteúdos sobre maternidade, viagens e a vida ao lado do jogador. Antes de se mudar para Londres, onde vive com o atacante, ela cursava Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Como Richarlison e Amanda se conheceram?

A história do casal começou de um jeito inusitado: os dois se conheceram durante uma partida de PUBG Mobile, jogo on-line que costumavam jogar em 2019. Depois de uma das partidas, Richarlison procurou Amanda pelo Instagram e iniciou a conversa enviando um emoji de pombo.

O relacionamento avançou ao longo dos anos e, em agosto de 2026, o atacante pediu a influenciadora em casamento durante uma viagem a Londres. O pedido aconteceu no hotel Shangri-La The Shard.

Por que Richarlison é chamado de 'pai do bebê'?

O atacante também ganhou um apelido curioso nas redes sociais: "pai do bebê". A brincadeira viralizou durante a Copa do Mundo de 2026, quando vídeos publicados por Amanda ao lado do irmão, Dudu Daibert, mostrando a rotina de Richarlison Jr., ganharam repercussão.

Tudo começou quando Dudu contou que tinha dificuldade para chamar o sobrinho pelo nome e passou a se referir à criança simplesmente como "bebê". A expressão caiu no gosto dos seguidores e deu origem a outros apelidos para a família.