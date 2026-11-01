Vem irmão do bebê! Richarlison e Amanda Araújo anunciam gravidez: 'Agora somos 4'

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Giuliana Mancini
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 11:29
A família de Richarlison vai crescer! O atacante e a influenciadora Amanda Araújo anunciaram neste domingo (1º) que estão esperando o segundo filho. A novidade foi compartilhada nas redes sociais, com uma publicação acompanhada da legenda: "Agora somos 4".
Os dois já são pais de Richarlison Jr, conhecido na internet como "o bebê". A chegada de mais um neném foi celebrada pelos seguidores do casal, que costuma dividir momentos da rotina familiar na internet.
"Meu Deus, a mãe do bebê, o pai do bebê e o bebê vão ter um bebêbebê", brincou uma pessoa. "Vem aí o irmão do bebê", disse outra. "Agora vai ser o pai dos 'bebês'", escreveu mais uma.
Richarlison e Amanda Araújo anunciam segunda gravidez
Natural de Maringá, no Paraná, Amanda tem 23 anos e ganhou projeção nas redes sociais com conteúdos sobre maternidade, viagens e a vida ao lado do jogador. Antes de se mudar para Londres, onde vive com o atacante, ela cursava Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Como Richarlison e Amanda se conheceram?
A história do casal começou de um jeito inusitado: os dois se conheceram durante uma partida de PUBG Mobile, jogo on-line que costumavam jogar em 2019. Depois de uma das partidas, Richarlison procurou Amanda pelo Instagram e iniciou a conversa enviando um emoji de pombo.
O relacionamento avançou ao longo dos anos e, em agosto de 2026, o atacante pediu a influenciadora em casamento durante uma viagem a Londres. O pedido aconteceu no hotel Shangri-La The Shard.
Por que Richarlison é chamado de 'pai do bebê'?
O atacante também ganhou um apelido curioso nas redes sociais: "pai do bebê". A brincadeira viralizou durante a Copa do Mundo de 2026, quando vídeos publicados por Amanda ao lado do irmão, Dudu Daibert, mostrando a rotina de Richarlison Jr., ganharam repercussão.
Tudo começou quando Dudu contou que tinha dificuldade para chamar o sobrinho pelo nome e passou a se referir à criança simplesmente como "bebê". A expressão caiu no gosto dos seguidores e deu origem a outros apelidos para a família.
Amanda passou a ser chamada de "ex-grá", uma abreviação bem-humorada de "ex-grávida", além de "mãe do bebê", enquanto Richarlison ganhou o título de "pai do bebê". O jogador, que não foi convocado para a competição, acabou se tornando um dos personagens da brincadeira que tomou conta das redes sociais.