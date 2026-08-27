FAMOSOS

'Vem um baby': Márcia Sensitiva prevê nova gravidez de Virgínia Fonseca

Vidente afirmou no programa Melhor da Tarde que a influenciadora está prestes a engravidar caso o relacionamento com Vini Jr. continue

Kamila Macedo

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 19:13

Márcia Sensitiva diz que Virgínia Fonseca ficará grávida de Vini Jr. Crédito: Reprodução/Redes sociais

Márcia Sensitiva fez uma nova previsão e, desta vez, o foco foi o jogador de futebol Vini Jr. e a influenciadora Virgínia Fonseca. A vidente afirmou que, se fundadora da WePink ainda não estiver grávida, está prestes a ficar. A declaração ocorreu durante sua participação no programa Melhor da Tarde nesta quinta-feira (27).

“Eu olho para ela e vejo gravidez. Eu sou vidente, eu tenho que falar. Se ela ainda não estiver, ela está se preparando para ficar rapidinho, caso não termine essa história”, declarou Márcia.

“Essa é bomba!”, reagiu a jornalista Chris Flores, que apresenta a atração e comentava sobre o relacionamento do casal com a vidente.

Vini Jr. e Virginia na Jamaica 1 de 9

“Se o relacionamento continuar, vem um baby, isso é certeza”, garantiu Márcia.

Virgínia e Vini Jr. estão juntos desde meados de setembro de 2025, quando surgiram os primeiros boatos após a influenciadora ser vista em Madri, na Espanha, onde mora o atleta. O namoro foi oficializado em outubro, por meio de uma publicação nas redes sociais. Em maio deste ano, eles anunciaram o término, mas reataram poucas semanas depois, durante a Copa do Mundo de 2026.