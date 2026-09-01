CINEMA

Vencedor de Cannes, filme 'Fjord' ganha trailer e data de estreia no Brasil; veja sinopse e elenco

Novo drama do diretor Cristian Mungiu retrata tensões familiares e religiosas em um vilarejo remoto

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:06

Vencedor da Palma de Ouro, 'Fjord' ganha trailer oficial e mira o Oscar 2027 Crédito: Divulgação

Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes 2026, o drama Fjord, novo longa do diretor romeno Cristian Mungiu, teve seu primeiro trailer oficial divulgado na segunda-feira (31).

Filme 'Fjord' ganha trailer 1 de 9

A trama acompanha um casal romeno-norueguês profundamente religioso, interpretado por Sebastian Stan e Renate Reinsve, que se muda com os filhos para um vilarejo isolado em um fiorde. A convivência pacífica com os vizinhos desmorona quando a filha adolescente chega à escola com marcas de agressão, levantando suspeitas na comunidade sobre os rígidos métodos de criação adotados pelos pais.

Consolidado como o representante da Romênia na disputa por uma vaga no Oscar 2027, o filme desponta com força em outras categorias da temporada de premiações. A força de Cannes posiciona a produção não apenas na categoria de filme internacional, mas também em apostas para Melhor Filme, Direção, Roteiro e atuações.