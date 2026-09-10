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Vencedora do Oscar, Jennifer Lawrence cria conta no Instagram e manda recado: 'Se alguém disser algo negativo, sairei imediatamente'

Atriz abriu perfil oficial na rede social, mas deixou aviso direto sobre comentários maldosos aos novos seguidores

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 17:51

Jennifer Lawrence faz primeira publicação no Instagram e manda recado para os seguidores
Jennifer Lawrence faz primeira publicação no Instagram e manda recado para os seguidores Crédito: Reprodução/Instagram

Jennifer Lawrence se rendeu ao Instagram nesta quarta-feira (9) após anos distante da plataforma. A atriz criou sua conta oficial com o nome de usuário "jlaw", justificando na biografia do perfil que a opção com seu nome artístico já estava em uso.

Em sua primeira publicação, a artista postou um vídeo no qual deixou um alerta bem-humorado, porém direto, sobre o tom das interações em sua página. "Estou dando uma chance para isso. E se alguém disser qualquer coisa negativa, eu vou sair. Imediatamente. Se alguém pensar algo cruel, eu vou saber. E eu vou parar", declarou a atriz.

Onde você já viu Jennifer Lawrence? Veja os principais filmes da atriz

Jennifer Lawrence em "Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1" (2014) por Divulgação
Jennifer Lawrence em "Trapaça" (2013) por Divulgação
Jennifer Lawrence em "Não Olhe para Cima" (2021) por Divulgação
Jennifer Lawrence em "Passagem" (2022) por Divulgação
Jennifer Lawrence em "Operação Red Sparrow" (2018) por Divulgação
Jennifer Lawrence em "X-men: Fênix Negra" (2019) por Divulgação
Jennifer Lawrence em "Mãe!" (2017) por Divulgação
Jennifer Lawrence em "Passageiros" (2016) por Divulgação
Jennifer Lawrence em "O Lado Bom da Vida" (2012) por Divulgação
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Jennifer Lawrence em "Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1" (2014) por Divulgação

Na sequência, ela reforçou a mensagem em uma publicação nos stories, mantendo o tom cômico: "Por favor, tenham em mente que qualquer comentário maldoso ou agressivo pode afetar negativamente o bebê. Sou eu. Eu sou o bebê."

A artista já acumula quase 2 milhões de seguidores. Na lista de quem escolheu acompanhar na rede, constam 46 perfis de personalidades conhecidas de Hollywood, como Martin Scorsese, Amy Poehler, Josh Hutcherson, Leonardo DiCaprio e integrantes da família Kardashian.

Leia mais

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Tags:

Instagram Jennifer Lawrence

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