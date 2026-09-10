Vencedora do Oscar, Jennifer Lawrence cria conta no Instagram e manda recado: 'Se alguém disser algo negativo, sairei imediatamente'

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Kamila Macedo
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 17:51
Jennifer Lawrence se rendeu ao Instagram nesta quarta-feira (9) após anos distante da plataforma. A atriz criou sua conta oficial com o nome de usuário "jlaw", justificando na biografia do perfil que a opção com seu nome artístico já estava em uso.
Em sua primeira publicação, a artista postou um vídeo no qual deixou um alerta bem-humorado, porém direto, sobre o tom das interações em sua página. "Estou dando uma chance para isso. E se alguém disser qualquer coisa negativa, eu vou sair. Imediatamente. Se alguém pensar algo cruel, eu vou saber. E eu vou parar", declarou a atriz.
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Na sequência, ela reforçou a mensagem em uma publicação nos stories, mantendo o tom cômico: "Por favor, tenham em mente que qualquer comentário maldoso ou agressivo pode afetar negativamente o bebê. Sou eu. Eu sou o bebê."
A artista já acumula quase 2 milhões de seguidores. Na lista de quem escolheu acompanhar na rede, constam 46 perfis de personalidades conhecidas de Hollywood, como Martin Scorsese, Amy Poehler, Josh Hutcherson, Leonardo DiCaprio e integrantes da família Kardashian.