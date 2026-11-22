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Venda de ingressos para show de Shakira em Salvador começa nesta quinta (26): veja horários e setores

O show será realizado na Arena Fonte Nova e integra a programação do Verão Atmo/Sphere Bahia

Alô Alô Bahia

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 17:58

Shakira grava no Maracanã o clipe da música oficial da Copa de 2026 Crédito: Reprodução

A cantora colombiana Shakira desembarca em Salvador no dia 6 de janeiro de 2027 para uma apresentação da turnê mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. O show será realizado na Arena Fonte Nova e integra a programação do Verão Atmo/Sphere Bahia.

A organização divulgou os detalhes da venda de ingressos, que terá início nesta quinta-feira (26 de novembro), em três etapas.

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Às 10h, começa uma venda exclusiva e limitada para cadastrados. A partir das 11h, os ingressos estarão disponíveis no ponto de venda físico, localizado no terceiro piso do Shopping da Bahia. Já às 12h, será aberta a venda online, pelo site da Fever.

Venda de ingressos para show de Shakira em Salvador começa nesta quinta (26) Crédito: Reprodução

O mapa do evento prevê diferentes setores para o público: Pit 01/02, Frontstage, Pista, Arquibancada Leste Intermediária, Arquibancada Superior, Arquibancada Leste Inferior, Arquibancada Oeste Inferior e Lounge Premium.

De acordo com o comunicado, os ingressos poderão ser parcelados em até três vezes sem juros. Para pagamentos entre quatro e 12 parcelas, haverá cobrança de juros.

A apresentação integra a programação de verão da capital baiana e levará à Arena Fonte Nova uma das turnês internacionais de maior destaque da carreira de Shakira.

Confira as informações do show:



Atração: Shakira — Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Data: 6 de janeiro de 2027

Local: Arena Acelen Fonte Nova, Salvador

Início das vendas: 26 de novembro

Venda exclusiva para cadastrados: 10h

Venda presencial: 11h, no Shopping da Bahia, 3º piso

Venda online: 12h, pelo site feverup.com

Parcelamento: Até 3 vezes sem juros ou de 4 a 12 vezes com juros