ASTROLOGIA

Vênus em Escorpião chega com força em 10 de setembro: sua vida amorosa está prestes a ficar mais intensa? Veja o que esperar

Trânsito pode deixar sentimentos escondidos mais difíceis de ignorar, aumentar a intensidade das relações e provocar decisões importantes no amor

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 11:00

Signos e Vênus em Escorpião Crédito: Imagem gerada por IA

O amor pode ficar muito mais intenso a partir da próxima semana. Em 10 de setembro, às 5h07, Vênus entra em Escorpião e inaugura um período em que sentimentos, desejos e questões mal resolvidas tendem a ganhar mais espaço nas relações.

Na astrologia, Vênus está ligada ao amor, à atração, aos afetos e à maneira como nos relacionamos. Já Escorpião traz uma energia mais profunda, intensa e emocional. A combinação pode fazer com que relações superficiais deixem de satisfazer e aumentar a necessidade de saber exatamente onde cada pessoa está pisando.

Para alguns signos, isso pode significar uma aproximação inesperada. Para outros, uma conversa que estava sendo evitada finalmente acontece. Também existe a possibilidade de perceber que determinado relacionamento não entrega mais aquilo que o coração procura.

Mais do que provocar drama, Vênus em Escorpião convida a uma pergunta bastante direta: o que você realmente quer viver no amor? Veja a previsão do site "Economic Times".

O que Vênus em Escorpião pode mudar na vida amorosa?

Durante esse trânsito, sentimentos escondidos podem ficar mais difíceis de ignorar. Uma paixão antiga pode voltar à cabeça, uma relação casual pode começar a parecer insuficiente ou uma pessoa pode perceber que está pronta para levar um relacionamento adiante.

Quem está solteiro também pode ficar mais seletivo. Em vez de se interessar apenas por química ou atração, pode surgir uma necessidade maior de conexão emocional e confiança.

Para quem já está em um relacionamento, o período pode favorecer conversas mais profundas sobre compromisso, futuro, intimidade e segurança emocional. Questões que estavam sendo empurradas para depois podem finalmente pedir uma resposta.

Isso não significa que todas as relações ficarão turbulentas. O ponto principal é a honestidade. Ciúme, medo de rejeição e inseguranças podem aparecer, mas essas emoções podem servir como sinais de algo que precisa ser compreendido, e não como motivos para tomar decisões impulsivas.

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Quais signos podem sentir mais essa intensidade?

Áries

Áries pode perceber que química sozinha já não basta. Existe uma vontade maior de entender o que existe por trás da atração e descobrir se a outra pessoa está realmente disposta a construir alguma coisa.

Para quem está solteiro, alguém misterioso ou emocionalmente intenso pode chamar bastante atenção. Já quem está vivendo um relacionamento pode começar a fazer perguntas mais sérias sobre confiança e compromisso.

O cuidado está em não transformar cada pequeno problema em um teste de lealdade.

Dica cósmica: uma relação verdadeira não precisa ser controlada para ser segura.

Touro

Touro pode sentir uma necessidade maior de segurança emocional. O período favorece conversas sobre futuro, compromisso, família e até questões financeiras compartilhadas.

Quem está solteiro pode se aproximar de alguém que, ao mesmo tempo, transmite conforto e desperta curiosidade. Para quem já está em uma relação, pode ser um momento importante para perceber se existe equilíbrio entre os dois lados.

Guardar dúvidas por medo de provocar conflitos não ajuda. Se existe uma necessidade de clareza, vale colocar isso em palavras.

Dica cósmica: atração aproxima, mas confiança é o que sustenta uma relação.

Gêmeos

Gêmeos pode perder um pouco da vontade de fazer jogo e fingir que não está tão interessado. Durante esse período, a necessidade de respostas mais claras tende a crescer.

Uma relação casual pode deixar de parecer suficiente, enquanto alguém que desperta uma conexão mais profunda pode ganhar espaço rapidamente.

O melhor caminho é falar sobre o que você precisa, em vez de esperar que a outra pessoa descubra sozinha.

Dica cósmica: vulnerabilidade não é fraqueza quando existe confiança.

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Câncer

Câncer pode sentir tudo de maneira ainda mais profunda. Uma conversa aparentemente simples pode criar uma proximidade inesperada e fazer com que sentimentos guardados venham à tona.

Quem está solteiro pode se sentir atraído por alguém que transmita segurança emocional. Já quem está comprometido pode desejar mais demonstrações de carinho e confiança.

O desafio será não permitir que experiências antigas determinem aquilo que você vive no presente.

Dica cósmica: proteger o coração não significa mantê-lo fechado.

Leão

Leão pode preferir viver o amor de maneira mais reservada. Um interesse que estava escondido pode ficar difícil de ignorar, inclusive envolvendo alguém que antes parecia estar completamente fora do seu radar romântico.

Para os comprometidos, momentos a dois podem ganhar mais importância.

Mas existe uma diferença entre preservar a intimidade e esconder problemas. Transparência continua sendo essencial.

Dica cósmica: nem tudo precisa ser público, mas aquilo que importa precisa ser sincero.

Virgem

Virgem pode descobrir que uma única conversa é capaz de mudar completamente sua percepção sobre alguém.

Uma pessoa conhecida por meio de amigos, redes sociais ou círculos de convivência pode despertar um interesse inesperado. Para quem já está ficando com alguém, a necessidade de saber se existe futuro nessa relação pode aumentar.

Evite analisar excessivamente cada mensagem. Observe principalmente as atitudes.

Dica cósmica: quando palavras e comportamentos entram em conflito, preste atenção ao padrão de atitudes.

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Libra

Libra pode ficar menos disposto a aceitar atenção pela metade. A busca por harmonia continua existindo, mas agora existe uma exigência maior por reciprocidade.

Uma pessoa fora do seu padrão habitual pode despertar uma atração forte. Nos relacionamentos, assuntos como confiança, dinheiro e expectativas para o futuro podem aparecer.

Evitar uma conversa difícil apenas para manter a paz pode gerar o efeito contrário.

Dica cósmica: paz verdadeira não depende de fingir que está tudo bem.

Escorpião

Para Escorpião, a entrada de Vênus no próprio signo pode ser especialmente marcante. A tendência é se sentir mais magnético, expressivo e consciente do próprio poder de atração.

Quem está solteiro pode receber atenção inesperada. Uma amizade pode ganhar outro significado, alguém pode revelar sentimentos ou você mesmo pode admitir algo que vinha tentando esconder.

Nos relacionamentos, a necessidade de intimidade e lealdade pode aumentar.

Dica cósmica: sua intensidade pode aproximar a pessoa certa, mas confiança também precisa de diálogo.

Sagitário

Sagitário pode aproveitar o período para encerrar de vez uma história emocional antiga. Uma pessoa do passado pode voltar à memória, mas isso não significa necessariamente que deva voltar para a sua vida.

Às vezes, lembrar de alguém é apenas uma forma de perceber que você finalmente está pronto para seguir em frente.

Quem está em um relacionamento pode precisar conversar sobre questões emocionais que ficaram pendentes.

Dica cósmica: fechamento de ciclo nem sempre significa reconciliação. Às vezes, significa liberdade.

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Capricórnio

Capricórnio pode descobrir que uma amizade tem potencial para se transformar em algo diferente. Alguém do seu círculo social pode despertar sentimentos inesperados ou revelar que existe interesse dos dois lados.

Nos relacionamentos, também pode surgir a necessidade de demonstrar mais o que sente. Você costuma mostrar carinho por meio de atitudes práticas, mas nem sempre isso substitui palavras e afeto.

Dica cósmica: quem ama também precisa ouvir aquilo que significa para o outro.

Aquário

Aquário pode começar a olhar para os relacionamentos com mais seriedade. Uma conexão que parecia casual pode ganhar importância e levantar perguntas sobre futuro e compromisso.

Para solteiros, alguém ligado ao trabalho ou ao ambiente profissional pode despertar interesse. Para comprometidos, conversas sobre os próximos passos da relação podem se tornar inevitáveis.

Evite tomar decisões definitivas apenas porque as emoções estão mais intensas.

Dica cósmica: um relacionamento saudável precisa combinar sentimento com o futuro que você deseja construir.

Peixes

Peixes tende a buscar mais profundidade emocional. Conversas significativas, intimidade e a sensação de realmente ser compreendido podem se tornar mais importantes do que simplesmente sentir atração.

Uma pessoa de outra cidade, outro contexto ou até alguém conhecido pela internet pode despertar interesse. Só tome cuidado para não idealizar demais antes de conhecer a realidade.

Para quem já está em uma relação, o período pode ajudar a reconstruir uma proximidade que estava enfraquecida.