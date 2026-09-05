Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vênus em Escorpião chega com força em 10 de setembro: sua vida amorosa está prestes a ficar mais intensa? Veja o que esperar

Trânsito pode deixar sentimentos escondidos mais difíceis de ignorar, aumentar a intensidade das relações e provocar decisões importantes no amor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 11:00

Signos e Vênus em Escorpião
Signos e Vênus em Escorpião Crédito: Imagem gerada por IA

O amor pode ficar muito mais intenso a partir da próxima semana. Em 10 de setembro, às 5h07, Vênus entra em Escorpião e inaugura um período em que sentimentos, desejos e questões mal resolvidas tendem a ganhar mais espaço nas relações.

Na astrologia, Vênus está ligada ao amor, à atração, aos afetos e à maneira como nos relacionamos. Já Escorpião traz uma energia mais profunda, intensa e emocional. A combinação pode fazer com que relações superficiais deixem de satisfazer e aumentar a necessidade de saber exatamente onde cada pessoa está pisando.

Para alguns signos, isso pode significar uma aproximação inesperada. Para outros, uma conversa que estava sendo evitada finalmente acontece. Também existe a possibilidade de perceber que determinado relacionamento não entrega mais aquilo que o coração procura.

Mais do que provocar drama, Vênus em Escorpião convida a uma pergunta bastante direta: o que você realmente quer viver no amor? Veja a previsão do site "Economic Times".

Leia mais

Imagem - Prepare-se para o plot twist: setembro traz uma reviravolta inesperada capaz de mudar a vida desses 3 signos

Prepare-se para o plot twist: setembro traz uma reviravolta inesperada capaz de mudar a vida desses 3 signos

Imagem - Depois de 8 anos de desafios, 3 signos entram em uma fase de cura, dinheiro e prosperidade que vai até 2033

Depois de 8 anos de desafios, 3 signos entram em uma fase de cura, dinheiro e prosperidade que vai até 2033

Imagem - Universo abençoa o início de setembro para 3 signos, que entram no novo mês com motivos de sobra para acreditar em dias melhores

Universo abençoa o início de setembro para 3 signos, que entram no novo mês com motivos de sobra para acreditar em dias melhores

O que Vênus em Escorpião pode mudar na vida amorosa?

Durante esse trânsito, sentimentos escondidos podem ficar mais difíceis de ignorar. Uma paixão antiga pode voltar à cabeça, uma relação casual pode começar a parecer insuficiente ou uma pessoa pode perceber que está pronta para levar um relacionamento adiante.

Quem está solteiro também pode ficar mais seletivo. Em vez de se interessar apenas por química ou atração, pode surgir uma necessidade maior de conexão emocional e confiança.

Para quem já está em um relacionamento, o período pode favorecer conversas mais profundas sobre compromisso, futuro, intimidade e segurança emocional. Questões que estavam sendo empurradas para depois podem finalmente pedir uma resposta.

Isso não significa que todas as relações ficarão turbulentas. O ponto principal é a honestidade. Ciúme, medo de rejeição e inseguranças podem aparecer, mas essas emoções podem servir como sinais de algo que precisa ser compreendido, e não como motivos para tomar decisões impulsivas.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
1 de 37
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Quais signos podem sentir mais essa intensidade?

Áries

Áries pode perceber que química sozinha já não basta. Existe uma vontade maior de entender o que existe por trás da atração e descobrir se a outra pessoa está realmente disposta a construir alguma coisa.

Para quem está solteiro, alguém misterioso ou emocionalmente intenso pode chamar bastante atenção. Já quem está vivendo um relacionamento pode começar a fazer perguntas mais sérias sobre confiança e compromisso.

O cuidado está em não transformar cada pequeno problema em um teste de lealdade.

Dica cósmica: uma relação verdadeira não precisa ser controlada para ser segura.

Touro

Touro pode sentir uma necessidade maior de segurança emocional. O período favorece conversas sobre futuro, compromisso, família e até questões financeiras compartilhadas.

Quem está solteiro pode se aproximar de alguém que, ao mesmo tempo, transmite conforto e desperta curiosidade. Para quem já está em uma relação, pode ser um momento importante para perceber se existe equilíbrio entre os dois lados.

Guardar dúvidas por medo de provocar conflitos não ajuda. Se existe uma necessidade de clareza, vale colocar isso em palavras.

Dica cósmica: atração aproxima, mas confiança é o que sustenta uma relação.

Gêmeos

Gêmeos pode perder um pouco da vontade de fazer jogo e fingir que não está tão interessado. Durante esse período, a necessidade de respostas mais claras tende a crescer.

Uma relação casual pode deixar de parecer suficiente, enquanto alguém que desperta uma conexão mais profunda pode ganhar espaço rapidamente.

O melhor caminho é falar sobre o que você precisa, em vez de esperar que a outra pessoa descubra sozinha.

Dica cósmica: vulnerabilidade não é fraqueza quando existe confiança.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
1 de 13
Plantas por Shutterstock

Câncer

Câncer pode sentir tudo de maneira ainda mais profunda. Uma conversa aparentemente simples pode criar uma proximidade inesperada e fazer com que sentimentos guardados venham à tona.

Quem está solteiro pode se sentir atraído por alguém que transmita segurança emocional. Já quem está comprometido pode desejar mais demonstrações de carinho e confiança.

O desafio será não permitir que experiências antigas determinem aquilo que você vive no presente.

Dica cósmica: proteger o coração não significa mantê-lo fechado.

Leão

Leão pode preferir viver o amor de maneira mais reservada. Um interesse que estava escondido pode ficar difícil de ignorar, inclusive envolvendo alguém que antes parecia estar completamente fora do seu radar romântico.

Para os comprometidos, momentos a dois podem ganhar mais importância.

Mas existe uma diferença entre preservar a intimidade e esconder problemas. Transparência continua sendo essencial.

Dica cósmica: nem tudo precisa ser público, mas aquilo que importa precisa ser sincero.

Virgem

Virgem pode descobrir que uma única conversa é capaz de mudar completamente sua percepção sobre alguém.

Uma pessoa conhecida por meio de amigos, redes sociais ou círculos de convivência pode despertar um interesse inesperado. Para quem já está ficando com alguém, a necessidade de saber se existe futuro nessa relação pode aumentar.

Evite analisar excessivamente cada mensagem. Observe principalmente as atitudes.

Dica cósmica: quando palavras e comportamentos entram em conflito, preste atenção ao padrão de atitudes.

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
1 de 13
Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Libra

Libra pode ficar menos disposto a aceitar atenção pela metade. A busca por harmonia continua existindo, mas agora existe uma exigência maior por reciprocidade.

Uma pessoa fora do seu padrão habitual pode despertar uma atração forte. Nos relacionamentos, assuntos como confiança, dinheiro e expectativas para o futuro podem aparecer.

Evitar uma conversa difícil apenas para manter a paz pode gerar o efeito contrário.

Dica cósmica: paz verdadeira não depende de fingir que está tudo bem.

Escorpião

Para Escorpião, a entrada de Vênus no próprio signo pode ser especialmente marcante. A tendência é se sentir mais magnético, expressivo e consciente do próprio poder de atração.

Quem está solteiro pode receber atenção inesperada. Uma amizade pode ganhar outro significado, alguém pode revelar sentimentos ou você mesmo pode admitir algo que vinha tentando esconder.

Nos relacionamentos, a necessidade de intimidade e lealdade pode aumentar.

Dica cósmica: sua intensidade pode aproximar a pessoa certa, mas confiança também precisa de diálogo.

Sagitário

Sagitário pode aproveitar o período para encerrar de vez uma história emocional antiga. Uma pessoa do passado pode voltar à memória, mas isso não significa necessariamente que deva voltar para a sua vida.

Às vezes, lembrar de alguém é apenas uma forma de perceber que você finalmente está pronto para seguir em frente.

Quem está em um relacionamento pode precisar conversar sobre questões emocionais que ficaram pendentes.

Dica cósmica: fechamento de ciclo nem sempre significa reconciliação. Às vezes, significa liberdade.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
1 de 13
Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio pode descobrir que uma amizade tem potencial para se transformar em algo diferente. Alguém do seu círculo social pode despertar sentimentos inesperados ou revelar que existe interesse dos dois lados.

Nos relacionamentos, também pode surgir a necessidade de demonstrar mais o que sente. Você costuma mostrar carinho por meio de atitudes práticas, mas nem sempre isso substitui palavras e afeto.

Dica cósmica: quem ama também precisa ouvir aquilo que significa para o outro.

Aquário

Aquário pode começar a olhar para os relacionamentos com mais seriedade. Uma conexão que parecia casual pode ganhar importância e levantar perguntas sobre futuro e compromisso.

Para solteiros, alguém ligado ao trabalho ou ao ambiente profissional pode despertar interesse. Para comprometidos, conversas sobre os próximos passos da relação podem se tornar inevitáveis.

Evite tomar decisões definitivas apenas porque as emoções estão mais intensas.

Dica cósmica: um relacionamento saudável precisa combinar sentimento com o futuro que você deseja construir.

Peixes

Peixes tende a buscar mais profundidade emocional. Conversas significativas, intimidade e a sensação de realmente ser compreendido podem se tornar mais importantes do que simplesmente sentir atração.

Uma pessoa de outra cidade, outro contexto ou até alguém conhecido pela internet pode despertar interesse. Só tome cuidado para não idealizar demais antes de conhecer a realidade.

Para quem já está em uma relação, o período pode ajudar a reconstruir uma proximidade que estava enfraquecida.

Dica cósmica: intensidade é boa, mas o amor também precisa trazer segurança e tranquilidade.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Pedro Scooby revela que Cintia Dicker se mudou para casa a 100 metros da dele e fala sobre 'lado bom' da separação

Pedro Scooby revela que Cintia Dicker se mudou para casa a 100 metros da dele e fala sobre 'lado bom' da separação
Imagem - Viralizou! Conheça Anastasia Korableva, fisiculturista que se autointitula a 'mulher mais musculosa do mundo'

Viralizou! Conheça Anastasia Korableva, fisiculturista que se autointitula a 'mulher mais musculosa do mundo'