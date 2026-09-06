Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vênus em Escorpião chega em breve com uma reviravolta no amor, e alguns signos serão mais afetados que outros

Trânsito pode aumentar a necessidade de conexão, confiança e sinceridade nos relacionamentos; veja como a fase pode mexer com cada signo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 11:00

Signos e Vênus em Escorpião
Signos e Vênus em Escorpião Crédito: Imagem gerada por IA

A vida amorosa pode ganhar um tom mais intenso a partir de 10 de setembro de 2026, quando Vênus entra em Escorpião. Na astrologia, o trânsito está associado a uma fase de maior profundidade emocional, atração, intimidade e necessidade de entender melhor o que existe por trás dos relacionamentos.

Com essa mudança, relações superficiais podem perder espaço. Em vez de simplesmente viver uma paquera ou manter uma conexão sem grandes definições, pode surgir uma vontade maior de saber onde se está pisando e o que a outra pessoa realmente sente.

Para alguns signos, o período pode favorecer aproximações e descobertas importantes na vida amorosa. Para outros, pode trazer à tona sentimentos que estavam sendo evitados. O ponto central será a sinceridade sobre aquilo que cada um realmente espera de uma relação. Veja a previsão do site "Economic Times".

Leia mais

Imagem - 4 signos começam setembro com a vida mais leve depois de finalmente deixarem para trás o que já não fazia sentido

4 signos começam setembro com a vida mais leve depois de finalmente deixarem para trás o que já não fazia sentido

Imagem - 2 signos finalmente encerram um ciclo de 2 anos de dor e caos e começam a respirar aliviados em setembro

2 signos finalmente encerram um ciclo de 2 anos de dor e caos e começam a respirar aliviados em setembro

Imagem - 3 signos começam setembro deixando uma fase difícil para trás e recuperando o controle da própria vida

3 signos começam setembro deixando uma fase difícil para trás e recuperando o controle da própria vida

Áries

Mais do que atração, você pode buscar profundidade.

Uma química forte pode chamar sua atenção, mas talvez não seja suficiente para manter seu interesse. Você pode sentir vontade de entender melhor as intenções de alguém e perceber se existe confiança por trás da atração.

Para quem está solteiro, uma pessoa misteriosa ou emocionalmente marcante pode despertar bastante curiosidade. Já quem está em um relacionamento pode começar a fazer perguntas mais sérias sobre compromisso e segurança emocional.

Só tome cuidado para não transformar pequenas situações em testes de fidelidade.

Dica cósmica: você não precisa controlar uma relação para ter certeza de que ela é verdadeira.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
1 de 13
Signos e amor por Imagem gerada por IA

Touro

Os relacionamentos podem pedir mais segurança emocional.

A fase favorece uma análise mais profunda das relações. Você pode perceber com mais clareza se existe equilíbrio entre o que oferece e o que recebe de quem está ao seu lado.

Solteiros podem se aproximar de alguém que desperta, ao mesmo tempo, conforto e curiosidade. Para quem já está comprometido, conversas sobre futuro, família, dinheiro e planos em conjunto podem ganhar importância.

Evitar assuntos difíceis só para manter a tranquilidade pode gerar ainda mais dúvidas.

Dica cósmica: uma relação forte precisa de segurança emocional, não apenas de atração.

Gêmeos

Pode ficar mais difícil fingir que está tudo leve.

Você pode sentir necessidade de respostas mais claras de alguém com quem está se envolvendo. O que antes parecia uma paquera descompromissada pode começar a despertar sentimentos mais profundos.

Nos relacionamentos, a vontade de receber mais atenção e envolvimento emocional pode aumentar. Em vez de esperar que a outra pessoa perceba sozinha, procure falar sobre aquilo que você precisa.

Para os solteiros, uma conexão construída por meio de conversas pode ganhar uma intensidade inesperada.

Dica cósmica: mostrar vulnerabilidade pode ser justamente o que falta para criar uma conexão verdadeira.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
1 de 13
Plantas por Shutterstock

Câncer

Seu coração pode pedir uma relação mais verdadeira.

A qualidade emocional dos relacionamentos tende a ganhar ainda mais importância. Uma conversa aparentemente simples pode aproximar você de alguém de maneira surpreendente.

Quem está solteiro pode se sentir atraído por uma pessoa que transmita segurança e permita uma abertura emocional maior. Para quem está em uma relação, pode surgir uma necessidade maior de demonstrações de carinho e confiança.

Questões antigas também podem reaparecer, mas não precisam determinar o que acontecerá daqui para frente.

Dica cósmica: proteger o coração não significa mantê-lo fechado para novas possibilidades.

Leão

Sua vida amorosa pode ficar mais reservada.

Você pode preferir viver os momentos românticos de maneira mais discreta, longe dos olhares e opiniões de outras pessoas.

Para os solteiros, uma paixão que vinha sendo escondida pode ficar difícil de ignorar. Também existe a possibilidade de começar a enxergar com outros olhos alguém que antes parecia apenas um amigo ou conhecido.

Casais podem valorizar mais os momentos a dois. Só não confunda privacidade com falta de diálogo.

Dica cósmica: guardar um relacionamento para si pode ser saudável, mas esconder sentimentos importantes pode criar distância.

Virgem

Uma conversa pode mudar sua percepção sobre alguém.

Você pode passar mais tempo refletindo sobre aquilo que realmente espera do amor. Uma conversa casual pode acabar entrando em assuntos muito mais sérios do que o planejado.

Solteiros podem conhecer alguém por meio de amigos, redes sociais ou círculos de convivência e se surpreender com a intensidade da conexão.

Para quem já está se relacionando, pode surgir a necessidade de descobrir se existe um futuro em comum. Evite, porém, analisar cada mensagem como se fosse uma investigação. Observe principalmente as atitudes.

Dica cósmica: a clareza costuma aparecer mais no comportamento de alguém do que nas promessas.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
1 de 13
O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra

Seus padrões no amor podem ficar mais altos.

Você pode ficar menos disposto a aceitar atenção pela metade ou relações nas quais apenas uma pessoa se esforça.

Para quem está solteiro, uma pessoa completamente diferente do seu tipo habitual pode despertar interesse. A química pode ser forte, mas vale a pena deixar a conexão se desenvolver antes de tomar decisões importantes.

Nos relacionamentos, temas como confiança, dinheiro e planos para o futuro podem entrar em pauta.

Dica cósmica: manter a paz não significa evitar conversas necessárias.

Escorpião

Você pode se tornar ainda mais magnético.

A entrada de Vênus em seu signo tende a colocar sua vida amorosa em evidência. Sua presença pode chamar mais atenção e sua maneira de demonstrar sentimentos pode ficar mais intensa.

Solteiros podem receber uma atenção inesperada, descobrir o interesse de alguém próximo ou perceber que um sentimento antigo era mais forte do que imaginavam.

Para quem está em um relacionamento, a busca por intimidade e lealdade pode aumentar. Apenas evite tentar interpretar demais silêncios e pequenos sinais.

Dica cósmica: sua intensidade pode atrair alguém, mas confiança só se constrói com diálogo.

Sagitário

Uma antiga história pode pedir encerramento.

Você pode sentir necessidade de deixar para trás uma questão amorosa que ainda ocupa espaço emocional. Alguém do passado pode voltar aos seus pensamentos, mas isso não significa necessariamente que a relação deva ser retomada.

Para quem está solteiro, conexões com mais significado podem parecer muito mais interessantes do que relações casuais.

Casais também podem aproveitar o período para resolver assuntos que ficaram pendentes.

Dica cósmica: encerrar um ciclo nem sempre significa recuperar alguém. Às vezes, significa finalmente seguir em frente.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
1 de 37
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio

Uma amizade pode ganhar outro significado.

Seu círculo social pode ter um papel importante na vida amorosa. Um amigo pode despertar sentimentos diferentes ou você pode descobrir que alguém próximo já olha para você de outra maneira.

Para quem está em um relacionamento, o período pode estimular uma abertura emocional maior. Você talvez demonstre carinho principalmente por meio de atitudes práticas, mas nem sempre isso é suficiente para que o outro saiba exatamente o que você sente.

Dica cósmica: demonstrar responsabilidade é importante, mas colocar sentimentos em palavras também aproxima.

Aquário

Uma relação pode começar a parecer mais séria.

Você pode passar a enxergar os relacionamentos por uma perspectiva mais comprometida. Uma conexão que parecia casual pode ganhar outro peso e fazer você pensar no futuro.

Solteiros podem se interessar por alguém conhecido por meio do trabalho ou de ambientes profissionais. Ainda assim, é importante respeitar limites e não acelerar as coisas.

Para quem está comprometido, conversas sobre o rumo da relação podem se tornar inevitáveis.

Dica cósmica: uma relação saudável deve combinar com a vida que você quer construir, e não atrapalhar seus planos.

Peixes

O amor pode ganhar mais profundidade emocional.

Você pode sentir uma vontade maior de ter conversas significativas, intimidade e uma conexão que vá além da atração.

Solteiros podem se interessar por alguém de outra cidade, cultura ou contexto, inclusive por meio da internet, estudos ou viagens. Só tome cuidado para não idealizar uma pessoa antes de conhecê-la de verdade.

Para quem está em um relacionamento, o período pode ser positivo para recuperar a proximidade e fortalecer a conexão emocional.

Dica cósmica: o amor pode ser intenso sem deixar de trazer tranquilidade.

O que Vênus em Escorpião pode ensinar sobre o amor?

A entrada de Vênus em Escorpião não fala apenas sobre romance ou atração. O período pode colocar em evidência aquilo que cada pessoa realmente procura em uma relação.

Pode ser compromisso, segurança, paixão, intimidade ou simplesmente a coragem de reconhecer que determinada conexão já não faz sentido.

Por isso, a fase pode ser importante para olhar além da química e fazer uma pergunta mais profunda: você se sente respeitado, valorizado e emocionalmente seguro na relação que vive?

Quando a resposta é positiva, o momento pode favorecer uma aproximação ainda maior. Quando não é, pode ficar mais difícil ignorar aquilo que já vinha incomodando.

No fim, a intensidade não precisa significar drama. Às vezes, a atitude mais profunda no amor é simplesmente ter coragem de admitir o que você realmente quer.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Vencer é bom, mas quando duvidam de você, menina, é melhor ainda!' - Apresentadora destaca o sabor da vitória após duvidarem do seu potencial

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Vencer é bom, mas quando duvidam de você, menina, é melhor ainda!' - Apresentadora destaca o sabor da vitória após duvidarem do seu potencial
Imagem - Plano de saúde aplica reajuste superior a 1.000% e caso surpreende até a Justiça

Plano de saúde aplica reajuste superior a 1.000% e caso surpreende até a Justiça