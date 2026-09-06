ASTROLOGIA

Vênus em Escorpião chega em breve com uma reviravolta no amor, e alguns signos serão mais afetados que outros

Trânsito pode aumentar a necessidade de conexão, confiança e sinceridade nos relacionamentos; veja como a fase pode mexer com cada signo

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 11:00

Signos e Vênus em Escorpião Crédito: Imagem gerada por IA

A vida amorosa pode ganhar um tom mais intenso a partir de 10 de setembro de 2026, quando Vênus entra em Escorpião. Na astrologia, o trânsito está associado a uma fase de maior profundidade emocional, atração, intimidade e necessidade de entender melhor o que existe por trás dos relacionamentos.

Com essa mudança, relações superficiais podem perder espaço. Em vez de simplesmente viver uma paquera ou manter uma conexão sem grandes definições, pode surgir uma vontade maior de saber onde se está pisando e o que a outra pessoa realmente sente.

Para alguns signos, o período pode favorecer aproximações e descobertas importantes na vida amorosa. Para outros, pode trazer à tona sentimentos que estavam sendo evitados. O ponto central será a sinceridade sobre aquilo que cada um realmente espera de uma relação. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries

Mais do que atração, você pode buscar profundidade.

Uma química forte pode chamar sua atenção, mas talvez não seja suficiente para manter seu interesse. Você pode sentir vontade de entender melhor as intenções de alguém e perceber se existe confiança por trás da atração.

Para quem está solteiro, uma pessoa misteriosa ou emocionalmente marcante pode despertar bastante curiosidade. Já quem está em um relacionamento pode começar a fazer perguntas mais sérias sobre compromisso e segurança emocional.

Só tome cuidado para não transformar pequenas situações em testes de fidelidade.

Dica cósmica: você não precisa controlar uma relação para ter certeza de que ela é verdadeira.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

Touro

Os relacionamentos podem pedir mais segurança emocional.

A fase favorece uma análise mais profunda das relações. Você pode perceber com mais clareza se existe equilíbrio entre o que oferece e o que recebe de quem está ao seu lado.

Solteiros podem se aproximar de alguém que desperta, ao mesmo tempo, conforto e curiosidade. Para quem já está comprometido, conversas sobre futuro, família, dinheiro e planos em conjunto podem ganhar importância.

Evitar assuntos difíceis só para manter a tranquilidade pode gerar ainda mais dúvidas.

Dica cósmica: uma relação forte precisa de segurança emocional, não apenas de atração.

Gêmeos

Pode ficar mais difícil fingir que está tudo leve.

Você pode sentir necessidade de respostas mais claras de alguém com quem está se envolvendo. O que antes parecia uma paquera descompromissada pode começar a despertar sentimentos mais profundos.

Nos relacionamentos, a vontade de receber mais atenção e envolvimento emocional pode aumentar. Em vez de esperar que a outra pessoa perceba sozinha, procure falar sobre aquilo que você precisa.

Para os solteiros, uma conexão construída por meio de conversas pode ganhar uma intensidade inesperada.

Dica cósmica: mostrar vulnerabilidade pode ser justamente o que falta para criar uma conexão verdadeira.

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Câncer

Seu coração pode pedir uma relação mais verdadeira.

A qualidade emocional dos relacionamentos tende a ganhar ainda mais importância. Uma conversa aparentemente simples pode aproximar você de alguém de maneira surpreendente.

Quem está solteiro pode se sentir atraído por uma pessoa que transmita segurança e permita uma abertura emocional maior. Para quem está em uma relação, pode surgir uma necessidade maior de demonstrações de carinho e confiança.

Questões antigas também podem reaparecer, mas não precisam determinar o que acontecerá daqui para frente.

Dica cósmica: proteger o coração não significa mantê-lo fechado para novas possibilidades.

Leão

Sua vida amorosa pode ficar mais reservada.

Você pode preferir viver os momentos românticos de maneira mais discreta, longe dos olhares e opiniões de outras pessoas.

Para os solteiros, uma paixão que vinha sendo escondida pode ficar difícil de ignorar. Também existe a possibilidade de começar a enxergar com outros olhos alguém que antes parecia apenas um amigo ou conhecido.

Casais podem valorizar mais os momentos a dois. Só não confunda privacidade com falta de diálogo.

Dica cósmica: guardar um relacionamento para si pode ser saudável, mas esconder sentimentos importantes pode criar distância.

Virgem

Uma conversa pode mudar sua percepção sobre alguém.

Você pode passar mais tempo refletindo sobre aquilo que realmente espera do amor. Uma conversa casual pode acabar entrando em assuntos muito mais sérios do que o planejado.

Solteiros podem conhecer alguém por meio de amigos, redes sociais ou círculos de convivência e se surpreender com a intensidade da conexão.

Para quem já está se relacionando, pode surgir a necessidade de descobrir se existe um futuro em comum. Evite, porém, analisar cada mensagem como se fosse uma investigação. Observe principalmente as atitudes.

Dica cósmica: a clareza costuma aparecer mais no comportamento de alguém do que nas promessas.

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Libra

Seus padrões no amor podem ficar mais altos.

Você pode ficar menos disposto a aceitar atenção pela metade ou relações nas quais apenas uma pessoa se esforça.

Para quem está solteiro, uma pessoa completamente diferente do seu tipo habitual pode despertar interesse. A química pode ser forte, mas vale a pena deixar a conexão se desenvolver antes de tomar decisões importantes.

Nos relacionamentos, temas como confiança, dinheiro e planos para o futuro podem entrar em pauta.

Dica cósmica: manter a paz não significa evitar conversas necessárias.

Escorpião

Você pode se tornar ainda mais magnético.

A entrada de Vênus em seu signo tende a colocar sua vida amorosa em evidência. Sua presença pode chamar mais atenção e sua maneira de demonstrar sentimentos pode ficar mais intensa.

Solteiros podem receber uma atenção inesperada, descobrir o interesse de alguém próximo ou perceber que um sentimento antigo era mais forte do que imaginavam.

Para quem está em um relacionamento, a busca por intimidade e lealdade pode aumentar. Apenas evite tentar interpretar demais silêncios e pequenos sinais.

Dica cósmica: sua intensidade pode atrair alguém, mas confiança só se constrói com diálogo.

Sagitário

Uma antiga história pode pedir encerramento.

Você pode sentir necessidade de deixar para trás uma questão amorosa que ainda ocupa espaço emocional. Alguém do passado pode voltar aos seus pensamentos, mas isso não significa necessariamente que a relação deva ser retomada.

Para quem está solteiro, conexões com mais significado podem parecer muito mais interessantes do que relações casuais.

Casais também podem aproveitar o período para resolver assuntos que ficaram pendentes.

Dica cósmica: encerrar um ciclo nem sempre significa recuperar alguém. Às vezes, significa finalmente seguir em frente.

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Capricórnio

Uma amizade pode ganhar outro significado.

Seu círculo social pode ter um papel importante na vida amorosa. Um amigo pode despertar sentimentos diferentes ou você pode descobrir que alguém próximo já olha para você de outra maneira.

Para quem está em um relacionamento, o período pode estimular uma abertura emocional maior. Você talvez demonstre carinho principalmente por meio de atitudes práticas, mas nem sempre isso é suficiente para que o outro saiba exatamente o que você sente.

Dica cósmica: demonstrar responsabilidade é importante, mas colocar sentimentos em palavras também aproxima.

Aquário

Uma relação pode começar a parecer mais séria.

Você pode passar a enxergar os relacionamentos por uma perspectiva mais comprometida. Uma conexão que parecia casual pode ganhar outro peso e fazer você pensar no futuro.

Solteiros podem se interessar por alguém conhecido por meio do trabalho ou de ambientes profissionais. Ainda assim, é importante respeitar limites e não acelerar as coisas.

Para quem está comprometido, conversas sobre o rumo da relação podem se tornar inevitáveis.

Dica cósmica: uma relação saudável deve combinar com a vida que você quer construir, e não atrapalhar seus planos.

Peixes

O amor pode ganhar mais profundidade emocional.

Você pode sentir uma vontade maior de ter conversas significativas, intimidade e uma conexão que vá além da atração.

Solteiros podem se interessar por alguém de outra cidade, cultura ou contexto, inclusive por meio da internet, estudos ou viagens. Só tome cuidado para não idealizar uma pessoa antes de conhecê-la de verdade.

Para quem está em um relacionamento, o período pode ser positivo para recuperar a proximidade e fortalecer a conexão emocional.

Dica cósmica: o amor pode ser intenso sem deixar de trazer tranquilidade.

O que Vênus em Escorpião pode ensinar sobre o amor?

A entrada de Vênus em Escorpião não fala apenas sobre romance ou atração. O período pode colocar em evidência aquilo que cada pessoa realmente procura em uma relação.

Pode ser compromisso, segurança, paixão, intimidade ou simplesmente a coragem de reconhecer que determinada conexão já não faz sentido.

Por isso, a fase pode ser importante para olhar além da química e fazer uma pergunta mais profunda: você se sente respeitado, valorizado e emocionalmente seguro na relação que vive?

Quando a resposta é positiva, o momento pode favorecer uma aproximação ainda maior. Quando não é, pode ficar mais difícil ignorar aquilo que já vinha incomodando.