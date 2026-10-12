Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vênus retrógrado começa a revelar verdades incômodas, e 12 signos podem descobrir que estavam aceitando menos do que merecem

Amor, dinheiro, autoestima e relações entram na mira nas próximas semanas, e algumas verdades que estavam sendo evitadas podem finalmente aparecer

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 07:00

Signos e Vênus em Escorpião
Signos e Vênus em Escorpião Crédito: Imagem gerada por IA

Vênus entrou em Escorpião em 10 de setembro, às 5h07, e está retrógrado no signo desde 3 de outubro. Agora, em 12 de outubro, esse movimento já começa a colocar em evidência assuntos que muita gente preferia deixar para depois, especialmente amor, dinheiro, autoestima, confiança e a maneira como cada pessoa decide onde vale a pena investir tempo e energia.

Até 25 de outubro, quando Vênus retrógrado retorna para Libra, algumas questões podem ficar ainda mais evidentes. Relações do passado podem reaparecer, conversas que foram evitadas podem voltar à pauta e situações financeiras que pareciam pequenas podem exigir atenção.

Não é necessariamente um período para tomar decisões definitivas. A tendência é mais de revisar, entender e resolver pendências antes de seguir adiante. Vênus permanece retrógrado até 13 de novembro, quando retoma o movimento direto em Libra. Para os 12 signos, essa revisão pode aparecer em áreas diferentes da vida. Veja a previsão do site "People".

Leia mais

Imagem - Quem disse que o melhor já passou? 5 signos ficam cada vez melhores com a idade e ainda têm muita coisa para viver

Quem disse que o melhor já passou? 5 signos ficam cada vez melhores com a idade e ainda têm muita coisa para viver

Imagem - Torcer pelos outros dá sorte? 4 signos podem descobrir que fazer o bem volta para eles

Torcer pelos outros dá sorte? 4 signos podem descobrir que fazer o bem volta para eles

Imagem - Chega de viver no mesmo roteiro: 4 signos podem ver a vida tomar um rumo completamente diferente

Chega de viver no mesmo roteiro: 4 signos podem ver a vida tomar um rumo completamente diferente

Áries

Áries pode precisar olhar com mais atenção para dinheiro compartilhado e questões de intimidade. Contas divididas, dívidas, investimentos, valores que alguém deve ou até uma conversa financeira que vinha sendo evitada podem voltar à pauta.

Algo que outra pessoa considera pequeno pode ter um peso bem maior para você. Por isso, vale conferir extratos, documentos e acordos com cuidado e não fugir de conversas desconfortáveis sobre dinheiro.

Dica cósmica: coloque as contas em ordem e fale claramente sobre dinheiro antes que um problema pequeno vire uma dor de cabeça maior.

Touro

Relacionamentos ganham destaque para Touro, mas talvez não da maneira mais confortável. Uma pessoa do passado pode reaparecer ou você pode finalmente admitir que uma relação atual está funcionando apenas no piloto automático.

Como a lealdade é importante para o signo, pode ser difícil reconhecer quando a permanência em uma relação acontece apenas porque ela já é conhecida. A pergunta mais importante agora é simples: você está ficando porque está feliz ou porque tem medo de mudar?

Dica cósmica: não confunda familiaridade com felicidade. Reavalie o que você realmente recebe de uma relação antes de decidir continuar nela.

Gêmeos

Gêmeos pode perceber que sua rotina está pedindo uma revisão urgente. Um ambiente de trabalho desgastante, um colega difícil, uma tarefa que consome energia demais ou até um cuidado pessoal que vinha sendo adiado pode exigir atenção.

Algumas tensões no trabalho também podem vir à tona. Em vez de fingir que está tudo bem, o melhor caminho é identificar o que pode ser corrigido e parar de ignorar sinais de que sua rotina precisa mudar.

Dica cósmica: não espere chegar ao limite para cuidar daquilo que já está pedindo sua atenção há algum tempo.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
1 de 13
Plantas por Shutterstock

Câncer

Câncer pode rever a maneira como se relaciona com amor, diversão e desejo. Uma pessoa do passado pode reaparecer, enquanto quem está em um relacionamento pode perceber que algumas escolhas foram feitas mais por hábito do que por vontade.

Também pode surgir uma revelação inesperada ou a percepção de que você não estava sendo completamente honesto sobre aquilo que procura. Câncer não precisa aceitar relações indefinidas apenas para ter alguém por perto.

Dica cósmica: seja seletivo com quem recebe seu tempo e sua energia. Você não precisa se contentar com uma relação que deixa mais dúvidas do que certezas.

Leão

Questões familiares e relacionadas à casa podem exigir uma conversa que foi adiada por tempo demais. Uma discussão antiga com alguém da família pode voltar à tona ou uma situação doméstica pode deixar de fazer sentido para você.

Memórias, fotos e acontecimentos do passado também podem despertar emoções. Em vez de tentar continuar sendo forte para todo mundo, Leão pode aproveitar o momento para pensar em que tipo de ambiente realmente quer construir para si.

Dica cósmica: sua casa também precisa ser um lugar onde você possa descansar e ser você mesmo. Não carregue sozinho problemas que precisam ser conversados.

Virgem

Virgem deve prestar atenção especial à comunicação. Uma mensagem enviada no impulso, uma conversa antiga que reaparece ou até um amigo que traz uma situação complicada pode mexer bastante com o signo.

Também pode surgir coragem para dizer algo que estava sendo guardado há muito tempo. A honestidade será importante, mas o timing também. Nem tudo precisa ser respondido imediatamente.

Dica cósmica: escreva o que você realmente quer dizer, releia e espere um pouco antes de apertar o botão de enviar.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
1 de 13
Signos e amor por Imagem gerada por IA

Libra

Libra pode ser chamado a rever sua relação com dinheiro e autoestima. Como Vênus tem uma ligação especial com o signo, esse período pode fazer você olhar com mais atenção para o próprio valor e para a maneira como seus recursos estão sendo administrados.

Uma cobrança esquecida, um gasto que passou despercebido ou até a percepção de que você está cobrando menos pelo próprio trabalho podem aparecer. O importante é não ignorar essas descobertas.

Dica cósmica: dinheiro também é uma forma de reconhecer seu próprio valor. Reveja gastos, preços e acordos que já não parecem justos.

Escorpião

Para Escorpião, essa revisão é especialmente pessoal. A aparência, a reputação, a maneira como as pessoas enxergam você e até a identidade que construiu ao longo do tempo podem entrar em análise.

Padrões antigos e relações do passado também podem reaparecer para serem encarados de outra maneira. Em vez de se fechar completamente, o desafio será permitir que as pessoas conheçam quem você é agora, e não apenas a versão que existia antes.

Dica cósmica: não tenha medo de mostrar quem você se tornou. Você não precisa continuar repetindo uma versão antiga de si mesmo.

Sagitário

Sagitário pode ter dificuldade para ignorar aquilo que costuma esconder até de si mesmo. Segredos, arrependimentos, sentimentos reprimidos ou lembranças de relações passadas podem aparecer justamente nos momentos de silêncio.

Em vez de fugir dessas emoções, vale escrever, conversar com alguém de confiança ou simplesmente reservar um tempo para entender o que ainda incomoda. Olhar para o passado não significa voltar para ele.

Dica cósmica: encare o que ainda pesa para conseguir seguir em frente sem precisar carregar a mesma história outra vez.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
1 de 13
Sobremesas por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio pode começar a enxergar as próprias amizades de maneira diferente. Algumas pessoas do círculo social podem demonstrar que não são tão leais quanto pareciam, enquanto uma amizade antiga pode voltar a despertar interesse.

Também pode surgir a percepção de que uma relação já não faz sentido, mas continua consumindo energia. O momento pede uma avaliação honesta de quem realmente está ao seu lado quando você precisa.

Dica cósmica: qualidade importa mais do que quantidade. Observe quem comemora suas conquistas e quem só aparece quando precisa de alguma coisa.

Aquário

Aquário pode reavaliar carreira, reputação e o próprio caminho profissional. Uma situação do passado pode reaparecer, seja um erro antigo, uma pessoa com autoridade ou até uma oportunidade que parecia definitivamente encerrada.

Também pode surgir uma dúvida importante: o trabalho que você faz ainda combina com aquilo que considera importante? Não é preciso tomar uma decisão dramática imediatamente, mas vale admitir quando algo deixou de fazer sentido.

Dica cósmica: antes de mudar tudo, seja honesto sobre o que você realmente quer construir profissionalmente.

Peixes

Peixes pode repensar planos pessoais e profissionais, crenças, estudos, viagens e até os lugares que deseja conhecer. Um projeto antigo pode começar a parecer diferente ou um sonho que parecia perfeito pode ganhar novos contornos.

Também pode acontecer de alguém que você admirava mostrar um lado que você não conhecia. Isso não precisa ser uma decepção definitiva. Às vezes, enxergar uma pessoa de maneira mais realista também ajuda a fazer escolhas melhores.

Dica cósmica: permita que seus planos mudem quando você mudar. Nem todo sonho precisa continuar exatamente como foi imaginado no passado.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Indireta? Poliana Rocha fala de 'desapego' após término de Virginia e Vini Jr.

Indireta? Poliana Rocha fala de 'desapego' após término de Virginia e Vini Jr.
Imagem - 'Quem Ama Cuida': Pilar arma atentado contra Pedro e manda Tom seguir o advogado nesta segunda-feira (12)

'Quem Ama Cuida': Pilar arma atentado contra Pedro e manda Tom seguir o advogado nesta segunda-feira (12)
Imagem - Leandra aceita o pedido de casamento de Vitor em Por Você nesta segunda-feira (12 de outubro)

Leandra aceita o pedido de casamento de Vitor em Por Você nesta segunda-feira (12 de outubro)