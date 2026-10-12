ASTROLOGIA

Vênus retrógrado começa a revelar verdades incômodas, e 12 signos podem descobrir que estavam aceitando menos do que merecem

Amor, dinheiro, autoestima e relações entram na mira nas próximas semanas, e algumas verdades que estavam sendo evitadas podem finalmente aparecer

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 07:00

Signos e Vênus em Escorpião Crédito: Imagem gerada por IA

Vênus entrou em Escorpião em 10 de setembro, às 5h07, e está retrógrado no signo desde 3 de outubro. Agora, em 12 de outubro, esse movimento já começa a colocar em evidência assuntos que muita gente preferia deixar para depois, especialmente amor, dinheiro, autoestima, confiança e a maneira como cada pessoa decide onde vale a pena investir tempo e energia.

Até 25 de outubro, quando Vênus retrógrado retorna para Libra, algumas questões podem ficar ainda mais evidentes. Relações do passado podem reaparecer, conversas que foram evitadas podem voltar à pauta e situações financeiras que pareciam pequenas podem exigir atenção.

Não é necessariamente um período para tomar decisões definitivas. A tendência é mais de revisar, entender e resolver pendências antes de seguir adiante. Vênus permanece retrógrado até 13 de novembro, quando retoma o movimento direto em Libra. Para os 12 signos, essa revisão pode aparecer em áreas diferentes da vida. Veja a previsão do site "People".

Áries

Áries pode precisar olhar com mais atenção para dinheiro compartilhado e questões de intimidade. Contas divididas, dívidas, investimentos, valores que alguém deve ou até uma conversa financeira que vinha sendo evitada podem voltar à pauta.

Algo que outra pessoa considera pequeno pode ter um peso bem maior para você. Por isso, vale conferir extratos, documentos e acordos com cuidado e não fugir de conversas desconfortáveis sobre dinheiro.

Dica cósmica: coloque as contas em ordem e fale claramente sobre dinheiro antes que um problema pequeno vire uma dor de cabeça maior.

Touro

Relacionamentos ganham destaque para Touro, mas talvez não da maneira mais confortável. Uma pessoa do passado pode reaparecer ou você pode finalmente admitir que uma relação atual está funcionando apenas no piloto automático.

Como a lealdade é importante para o signo, pode ser difícil reconhecer quando a permanência em uma relação acontece apenas porque ela já é conhecida. A pergunta mais importante agora é simples: você está ficando porque está feliz ou porque tem medo de mudar?

Dica cósmica: não confunda familiaridade com felicidade. Reavalie o que você realmente recebe de uma relação antes de decidir continuar nela.

Gêmeos

Gêmeos pode perceber que sua rotina está pedindo uma revisão urgente. Um ambiente de trabalho desgastante, um colega difícil, uma tarefa que consome energia demais ou até um cuidado pessoal que vinha sendo adiado pode exigir atenção.

Algumas tensões no trabalho também podem vir à tona. Em vez de fingir que está tudo bem, o melhor caminho é identificar o que pode ser corrigido e parar de ignorar sinais de que sua rotina precisa mudar.

Dica cósmica: não espere chegar ao limite para cuidar daquilo que já está pedindo sua atenção há algum tempo.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer

Câncer pode rever a maneira como se relaciona com amor, diversão e desejo. Uma pessoa do passado pode reaparecer, enquanto quem está em um relacionamento pode perceber que algumas escolhas foram feitas mais por hábito do que por vontade.

Também pode surgir uma revelação inesperada ou a percepção de que você não estava sendo completamente honesto sobre aquilo que procura. Câncer não precisa aceitar relações indefinidas apenas para ter alguém por perto.

Dica cósmica: seja seletivo com quem recebe seu tempo e sua energia. Você não precisa se contentar com uma relação que deixa mais dúvidas do que certezas.

Leão

Questões familiares e relacionadas à casa podem exigir uma conversa que foi adiada por tempo demais. Uma discussão antiga com alguém da família pode voltar à tona ou uma situação doméstica pode deixar de fazer sentido para você.

Memórias, fotos e acontecimentos do passado também podem despertar emoções. Em vez de tentar continuar sendo forte para todo mundo, Leão pode aproveitar o momento para pensar em que tipo de ambiente realmente quer construir para si.

Dica cósmica: sua casa também precisa ser um lugar onde você possa descansar e ser você mesmo. Não carregue sozinho problemas que precisam ser conversados.

Virgem

Virgem deve prestar atenção especial à comunicação. Uma mensagem enviada no impulso, uma conversa antiga que reaparece ou até um amigo que traz uma situação complicada pode mexer bastante com o signo.

Também pode surgir coragem para dizer algo que estava sendo guardado há muito tempo. A honestidade será importante, mas o timing também. Nem tudo precisa ser respondido imediatamente.

Dica cósmica: escreva o que você realmente quer dizer, releia e espere um pouco antes de apertar o botão de enviar.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

Libra

Libra pode ser chamado a rever sua relação com dinheiro e autoestima. Como Vênus tem uma ligação especial com o signo, esse período pode fazer você olhar com mais atenção para o próprio valor e para a maneira como seus recursos estão sendo administrados.

Uma cobrança esquecida, um gasto que passou despercebido ou até a percepção de que você está cobrando menos pelo próprio trabalho podem aparecer. O importante é não ignorar essas descobertas.

Dica cósmica: dinheiro também é uma forma de reconhecer seu próprio valor. Reveja gastos, preços e acordos que já não parecem justos.

Escorpião

Para Escorpião, essa revisão é especialmente pessoal. A aparência, a reputação, a maneira como as pessoas enxergam você e até a identidade que construiu ao longo do tempo podem entrar em análise.

Padrões antigos e relações do passado também podem reaparecer para serem encarados de outra maneira. Em vez de se fechar completamente, o desafio será permitir que as pessoas conheçam quem você é agora, e não apenas a versão que existia antes.

Dica cósmica: não tenha medo de mostrar quem você se tornou. Você não precisa continuar repetindo uma versão antiga de si mesmo.

Sagitário

Sagitário pode ter dificuldade para ignorar aquilo que costuma esconder até de si mesmo. Segredos, arrependimentos, sentimentos reprimidos ou lembranças de relações passadas podem aparecer justamente nos momentos de silêncio.

Em vez de fugir dessas emoções, vale escrever, conversar com alguém de confiança ou simplesmente reservar um tempo para entender o que ainda incomoda. Olhar para o passado não significa voltar para ele.

Dica cósmica: encare o que ainda pesa para conseguir seguir em frente sem precisar carregar a mesma história outra vez.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Capricórnio

Capricórnio pode começar a enxergar as próprias amizades de maneira diferente. Algumas pessoas do círculo social podem demonstrar que não são tão leais quanto pareciam, enquanto uma amizade antiga pode voltar a despertar interesse.

Também pode surgir a percepção de que uma relação já não faz sentido, mas continua consumindo energia. O momento pede uma avaliação honesta de quem realmente está ao seu lado quando você precisa.

Dica cósmica: qualidade importa mais do que quantidade. Observe quem comemora suas conquistas e quem só aparece quando precisa de alguma coisa.

Aquário

Aquário pode reavaliar carreira, reputação e o próprio caminho profissional. Uma situação do passado pode reaparecer, seja um erro antigo, uma pessoa com autoridade ou até uma oportunidade que parecia definitivamente encerrada.

Também pode surgir uma dúvida importante: o trabalho que você faz ainda combina com aquilo que considera importante? Não é preciso tomar uma decisão dramática imediatamente, mas vale admitir quando algo deixou de fazer sentido.

Dica cósmica: antes de mudar tudo, seja honesto sobre o que você realmente quer construir profissionalmente.

Peixes

Peixes pode repensar planos pessoais e profissionais, crenças, estudos, viagens e até os lugares que deseja conhecer. Um projeto antigo pode começar a parecer diferente ou um sonho que parecia perfeito pode ganhar novos contornos.

Também pode acontecer de alguém que você admirava mostrar um lado que você não conhecia. Isso não precisa ser uma decepção definitiva. Às vezes, enxergar uma pessoa de maneira mais realista também ajuda a fazer escolhas melhores.