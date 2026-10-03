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Vênus retrógrado começou: o que o amor, o dinheiro e os relacionamentos dos 12 signos podem enfrentar a partir de hoje

O movimento começa neste sábado (3 de outubro) e pode colocar sentimentos, relações, gastos e escolhas pessoais dos 12 signos sob uma espécie de revisão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 13:00

Signos e amor, trabalho e vida
Signos e amor, trabalho e vida Crédito: Imagem gerada por IA

Pode preparar o coração e, em alguns casos, também a carteira. Vênus começa seu movimento retrógrado hoje, 3 de outubro, às 04h16, em Escorpião, inaugurando um período que pode trazer de volta assuntos que pareciam resolvidos e fazer muita gente repensar o que realmente quer no amor, nas relações e na vida financeira.

Até 25 de outubro, Vênus permanece retrógrado em Escorpião. Às 06h10 desse dia, o planeta retorna para Libra e segue retrógrado até 13 de novembro, às 21h27. É um período longo o suficiente para mexer em expectativas, valores pessoais, vínculos e decisões que envolvem dinheiro.

Na prática, a ideia não é sair tomando decisões definitivas no impulso. Vênus retrógrado pode funcionar melhor como um convite para olhar novamente para escolhas que estavam sendo feitas no automático. Uma relação ainda faz sentido? Um gasto realmente vale a pena? Você está recebendo o mesmo que oferece? E, principalmente, aquilo que parecia importante continua tendo o mesmo valor hoje? A previsão é do site "Economic Times".

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Áries

Para Áries, o período pode colocar relacionamentos próximos e dinheiro compartilhado sob os holofotes. Questões envolvendo confiança, divisão de responsabilidades e expectativas podem precisar de uma conversa mais cuidadosa.

Em vez de assumir compromissos financeiros no impulso ou simplesmente aceitar uma dinâmica que não parece justa, vale entender o que cada pessoa está oferecendo e recebendo.

O que pode ficar mais claro: seus limites, o equilíbrio nas relações e a maneira como você divide responsabilidades com outras pessoas.

Touro

Relacionamentos e compromissos ganham importância para Touro. Vênus retrógrado pode fazer o signo olhar novamente para aquilo que espera de uma parceria, seja ela amorosa ou não.

Para quem está solteiro, também pode surgir uma reflexão importante: o que realmente importa em alguém além da atração inicial? Para quem está em uma relação, conversas sobre limites, expectativas e futuro podem voltar à pauta.

O que pode ficar mais claro: o tipo de parceria que realmente combina com os seus valores.

Gêmeos

Gêmeos pode precisar rever relações no trabalho e hábitos da rotina. Algumas interações profissionais podem estar consumindo mais energia do que deveriam, enquanto determinados costumes podem ter deixado de fazer sentido.

O período favorece uma revisão prática de limites. Nem toda demanda precisa ser aceita e nem todo problema dos outros precisa virar problema seu.

O que pode ficar mais claro: como proteger seu tempo, sua energia e sua vida pessoal sem carregar culpa.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Câncer

Amor, criatividade e aquilo que traz prazer para a vida podem entrar em revisão para Câncer. Uma relação que parecia simples pode despertar novas perguntas, enquanto hobbies e projetos pessoais podem voltar a receber atenção.

Também pode ser um momento de perceber se você está gastando tempo demais tentando agradar os outros e deixando de lado aquilo que realmente faz você feliz.

O que pode ficar mais claro: o que merece seu tempo, seu afeto e sua energia.

Leão

Família, casa e dinheiro podem ocupar bastante espaço para Leão. Gastos relacionados a conforto, decoração ou estilo de vida merecem uma segunda olhada antes de qualquer decisão grande.

Assuntos familiares antigos também podem voltar à conversa. A diferença é que agora você pode enxergá-los por outro ângulo e escolher uma maneira diferente de lidar com eles.

O que pode ficar mais claro: quais gastos e relações realmente contribuem para a segurança que você deseja construir.

Virgem

Virgem pode questionar o próprio valor durante esse período. Isso pode aparecer tanto no amor quanto nas decisões financeiras: determinadas relações e compras passam por uma espécie de teste de coerência.

Em vez de buscar respostas imediatas, vale observar aquilo que está incomodando. Talvez o problema não seja querer demais, mas estar aceitando menos do que realmente precisa.

O que pode ficar mais claro: seus valores, seus limites e aquilo que você não quer mais negociar.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Libra

Como Vênus é associado a Libra, esse período pode ser especialmente significativo para o signo. Identidade, relacionamentos, aparência, autoestima e valores pessoais podem entrar em uma grande revisão.

Libra pode começar a perceber que algumas escolhas eram feitas para agradar, manter a paz ou corresponder à expectativa de outras pessoas. Agora, a pergunta passa a ser outra: o que você realmente quer?

O que pode ficar mais claro: quem você é quando deixa de tentar agradar todo mundo.

Escorpião

Escorpião recebe Vênus retrógrado diretamente em seu signo, e assuntos emocionais que pareciam guardados podem voltar à superfície. Isso inclui sentimentos antigos, relações mal resolvidas e padrões que se repetiram mais de uma vez.

Não significa necessariamente que alguém do passado vai aparecer na sua porta. Às vezes, a revisão acontece dentro da própria pessoa, quando ela finalmente entende por que determinada história ainda mexe tanto com ela.

O que pode ficar mais claro: quais padrões emocionais pertencem ao passado e não precisam acompanhar você daqui para frente.

Sagitário

Amizades, grupos e planos para o futuro podem passar por uma peneira. Sagitário pode perceber que algumas conexões já não combinam tanto com a direção que pretende seguir.

Questões financeiras envolvendo amigos ou projetos coletivos também podem exigir mais clareza. Nem todo vínculo precisa acabar, mas alguns limites talvez precisem ficar mais definidos.

O que pode ficar mais claro: quais pessoas e projetos realmente merecem espaço nos seus próximos planos.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Capricórnio

Capricórnio pode repensar relações profissionais, ambições e a própria ideia de sucesso. Talvez aquilo que parecia ser o grande objetivo já não tenha exatamente o mesmo brilho.

Também pode surgir uma reflexão sobre confiança no ambiente de trabalho. Nem toda parceria precisa ser mantida apenas porque funciona no papel.

O que pode ficar mais claro: que tipo de carreira e de relações profissionais fazem sentido para a vida que você quer construir.

Aquário

Aquário pode voltar a ideias antigas relacionadas a estudos, viagens, projetos pessoais ou planos para o futuro. Algo que parecia descartado pode ganhar um novo significado quando observado com a cabeça de hoje.

O cuidado é não tomar uma decisão importante apenas para sentir que está avançando. Algumas coisas precisam de tempo para fazer sentido novamente.

O que pode ficar mais claro: quais sonhos continuam realmente seus e quais já não representam mais o que você quer.

Peixes

Para Peixes, dinheiro compartilhado, confiança e intimidade podem exigir mais atenção. Conversas sobre responsabilidades financeiras ou limites emocionais podem ficar mais importantes nas próximas semanas.

A melhor saída será apostar na transparência. Quanto menos espaço houver para suposições, cobranças silenciosas e expectativas não ditas, mais fácil será entender o que cada relação realmente precisa.

O que pode ficar mais claro: o que você precisa para se sentir seguro em uma relação e onde seus limites precisam ser respeitados.

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