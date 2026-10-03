ASTROLOGIA

Vênus retrógrado começou: o que o amor, o dinheiro e os relacionamentos dos 12 signos podem enfrentar a partir de hoje

O movimento começa neste sábado (3 de outubro) e pode colocar sentimentos, relações, gastos e escolhas pessoais dos 12 signos sob uma espécie de revisão

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 13:00

Signos e amor, trabalho e vida Crédito: Imagem gerada por IA

Pode preparar o coração e, em alguns casos, também a carteira. Vênus começa seu movimento retrógrado hoje, 3 de outubro, às 04h16, em Escorpião, inaugurando um período que pode trazer de volta assuntos que pareciam resolvidos e fazer muita gente repensar o que realmente quer no amor, nas relações e na vida financeira.

Até 25 de outubro, Vênus permanece retrógrado em Escorpião. Às 06h10 desse dia, o planeta retorna para Libra e segue retrógrado até 13 de novembro, às 21h27. É um período longo o suficiente para mexer em expectativas, valores pessoais, vínculos e decisões que envolvem dinheiro.

Na prática, a ideia não é sair tomando decisões definitivas no impulso. Vênus retrógrado pode funcionar melhor como um convite para olhar novamente para escolhas que estavam sendo feitas no automático. Uma relação ainda faz sentido? Um gasto realmente vale a pena? Você está recebendo o mesmo que oferece? E, principalmente, aquilo que parecia importante continua tendo o mesmo valor hoje? A previsão é do site "Economic Times".

Áries

Para Áries, o período pode colocar relacionamentos próximos e dinheiro compartilhado sob os holofotes. Questões envolvendo confiança, divisão de responsabilidades e expectativas podem precisar de uma conversa mais cuidadosa.

Em vez de assumir compromissos financeiros no impulso ou simplesmente aceitar uma dinâmica que não parece justa, vale entender o que cada pessoa está oferecendo e recebendo.

O que pode ficar mais claro: seus limites, o equilíbrio nas relações e a maneira como você divide responsabilidades com outras pessoas.

Touro

Relacionamentos e compromissos ganham importância para Touro. Vênus retrógrado pode fazer o signo olhar novamente para aquilo que espera de uma parceria, seja ela amorosa ou não.

Para quem está solteiro, também pode surgir uma reflexão importante: o que realmente importa em alguém além da atração inicial? Para quem está em uma relação, conversas sobre limites, expectativas e futuro podem voltar à pauta.

O que pode ficar mais claro: o tipo de parceria que realmente combina com os seus valores.

Gêmeos

Gêmeos pode precisar rever relações no trabalho e hábitos da rotina. Algumas interações profissionais podem estar consumindo mais energia do que deveriam, enquanto determinados costumes podem ter deixado de fazer sentido.

O período favorece uma revisão prática de limites. Nem toda demanda precisa ser aceita e nem todo problema dos outros precisa virar problema seu.

O que pode ficar mais claro: como proteger seu tempo, sua energia e sua vida pessoal sem carregar culpa.

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Câncer

Amor, criatividade e aquilo que traz prazer para a vida podem entrar em revisão para Câncer. Uma relação que parecia simples pode despertar novas perguntas, enquanto hobbies e projetos pessoais podem voltar a receber atenção.

Também pode ser um momento de perceber se você está gastando tempo demais tentando agradar os outros e deixando de lado aquilo que realmente faz você feliz.

O que pode ficar mais claro: o que merece seu tempo, seu afeto e sua energia.

Leão

Família, casa e dinheiro podem ocupar bastante espaço para Leão. Gastos relacionados a conforto, decoração ou estilo de vida merecem uma segunda olhada antes de qualquer decisão grande.

Assuntos familiares antigos também podem voltar à conversa. A diferença é que agora você pode enxergá-los por outro ângulo e escolher uma maneira diferente de lidar com eles.

O que pode ficar mais claro: quais gastos e relações realmente contribuem para a segurança que você deseja construir.

Virgem

Virgem pode questionar o próprio valor durante esse período. Isso pode aparecer tanto no amor quanto nas decisões financeiras: determinadas relações e compras passam por uma espécie de teste de coerência.

Em vez de buscar respostas imediatas, vale observar aquilo que está incomodando. Talvez o problema não seja querer demais, mas estar aceitando menos do que realmente precisa.

O que pode ficar mais claro: seus valores, seus limites e aquilo que você não quer mais negociar.

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Libra

Como Vênus é associado a Libra, esse período pode ser especialmente significativo para o signo. Identidade, relacionamentos, aparência, autoestima e valores pessoais podem entrar em uma grande revisão.

Libra pode começar a perceber que algumas escolhas eram feitas para agradar, manter a paz ou corresponder à expectativa de outras pessoas. Agora, a pergunta passa a ser outra: o que você realmente quer?

O que pode ficar mais claro: quem você é quando deixa de tentar agradar todo mundo.

Escorpião

Escorpião recebe Vênus retrógrado diretamente em seu signo, e assuntos emocionais que pareciam guardados podem voltar à superfície. Isso inclui sentimentos antigos, relações mal resolvidas e padrões que se repetiram mais de uma vez.

Não significa necessariamente que alguém do passado vai aparecer na sua porta. Às vezes, a revisão acontece dentro da própria pessoa, quando ela finalmente entende por que determinada história ainda mexe tanto com ela.

O que pode ficar mais claro: quais padrões emocionais pertencem ao passado e não precisam acompanhar você daqui para frente.

Sagitário

Amizades, grupos e planos para o futuro podem passar por uma peneira. Sagitário pode perceber que algumas conexões já não combinam tanto com a direção que pretende seguir.

Questões financeiras envolvendo amigos ou projetos coletivos também podem exigir mais clareza. Nem todo vínculo precisa acabar, mas alguns limites talvez precisem ficar mais definidos.

O que pode ficar mais claro: quais pessoas e projetos realmente merecem espaço nos seus próximos planos.

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Capricórnio

Capricórnio pode repensar relações profissionais, ambições e a própria ideia de sucesso. Talvez aquilo que parecia ser o grande objetivo já não tenha exatamente o mesmo brilho.

Também pode surgir uma reflexão sobre confiança no ambiente de trabalho. Nem toda parceria precisa ser mantida apenas porque funciona no papel.

O que pode ficar mais claro: que tipo de carreira e de relações profissionais fazem sentido para a vida que você quer construir.

Aquário

Aquário pode voltar a ideias antigas relacionadas a estudos, viagens, projetos pessoais ou planos para o futuro. Algo que parecia descartado pode ganhar um novo significado quando observado com a cabeça de hoje.

O cuidado é não tomar uma decisão importante apenas para sentir que está avançando. Algumas coisas precisam de tempo para fazer sentido novamente.

O que pode ficar mais claro: quais sonhos continuam realmente seus e quais já não representam mais o que você quer.

Peixes

Para Peixes, dinheiro compartilhado, confiança e intimidade podem exigir mais atenção. Conversas sobre responsabilidades financeiras ou limites emocionais podem ficar mais importantes nas próximas semanas.

A melhor saída será apostar na transparência. Quanto menos espaço houver para suposições, cobranças silenciosas e expectativas não ditas, mais fácil será entender o que cada relação realmente precisa.