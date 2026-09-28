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Vênus vira o jogo no amor e no dinheiro para 5 signos até outubro; veja quem entra na mira da mudança

O trânsito de Vênus em Escorpião já começou e pode provocar reviravoltas nos relacionamentos, nas finanças e na forma como esses signos enxergam o próprio valor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 07:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Vênus entrou em Escorpião em 10 de setembro e permanece por lá até 25 de outubro, abrindo um período de mudanças que pode ser especialmente marcante para cinco signos.

Na astrologia, Vênus está ligada ao amor, aos relacionamentos, ao prazer e também à maneira como lidamos com dinheiro e valor pessoal. Em Escorpião, essa passagem pode trazer decisões mais profundas nessas áreas, fazendo algumas pessoas mudarem de prioridades e perceberem que não querem mais repetir velhos padrões.

O período ainda terá uma segunda etapa importante. Em 3 de outubro, Vênus fica retrógrada a 8°29′ de Escorpião e, no dia 25, recua para Libra. O movimento retrógrado termina em 13 de novembro, a 22°52′ de Libra. Depois, Vênus retorna a Escorpião em 4 de dezembro, já em movimento direto, antes de seguir para Sagitário em 7 de janeiro de 2027. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro

Touro pode entrar em uma fase de descobertas importantes na vida amorosa. Vênus em Escorpião coloca os relacionamentos em evidência e pode fazer você perceber com mais clareza o que realmente procura em uma parceria.

Para quem está solteiro, podem surgir encontros capazes de despertar um interesse diferente do habitual. Já quem está em um relacionamento pode sentir vontade de aprofundar a conexão e conversar sobre assuntos que antes eram evitados.

Mas as mudanças não ficam apenas no amor. Você também começa a observar com mais cuidado se as pessoas ao seu redor realmente combinam com a vida que deseja construir. A partir disso, fica mais difícil aceitar relações que não acrescentam.

Dica cósmica: não tenha medo de admitir o que você realmente quer de uma relação, mesmo que isso exija rever algumas escolhas.

O date perfeito para Touro

O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: restaurante sofisticado e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: degustação de vinhos em vinícola por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: café charmoso e aconchegante por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Touro: noite de filmes aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jardim florido e tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jantar romântico à luz de velas por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA

Leão

Leão pode perceber uma transformação acontecendo dentro de casa e na vida familiar. Vênus em Escorpião favorece um período de mais harmonia nesses ambientes e pode despertar o desejo de deixar tudo mais confortável e com a sua cara.

Pode ser uma mudança na decoração, a compra de algo para a casa, uma reunião com pessoas queridas ou simplesmente uma nova maneira de conviver com quem está próximo. Depois de meses emocionalmente mais turbulentos, você começa a buscar paz.

No amor, esse período também pode ajudar a identificar padrões que precisam ser abandonados. Algumas reações e inseguranças deixam de parecer inevitáveis quando você entende de onde elas vêm.

Dica cósmica: observe o que desperta suas inseguranças nas relações e use essa percepção para quebrar hábitos que já não fazem sentido.

O date perfeito para Leão

O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar em restaurante luxuoso com vista da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em rooftop com luzes e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Leão: jantar ao ar livre com iluminação de cinema por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: dia de spa premium como experiência a dois por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA

Libra

Libra pode sentir uma mudança importante na relação com dinheiro e autoestima. Vênus, seu planeta regente, passa por Escorpião e coloca em destaque aquilo que você considera valioso, tanto materialmente quanto emocionalmente.

Depois de lidar com obstáculos financeiros ou inseguranças sobre o próprio potencial, você pode recuperar a confiança para se posicionar melhor. Isso pode refletir no trabalho, em projetos criativos e até na maneira como apresenta suas habilidades.

Quanto mais você reconhece o próprio valor, menos disposição tem para aceitar situações que não correspondem ao que sabe que merece.

Dica cósmica: não esconda seus talentos por medo de parecer pretensioso. Mostrar o que você sabe fazer também pode abrir portas financeiras.

O date perfeito para Libra

O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: noite de vinho por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: jantar especial em casa com decoração delicada por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpião é um dos signos que mais sente a passagem de Vênus pelo próprio signo. Até 25 de outubro, você pode perceber mudanças tanto na vida amorosa quanto na maneira como se enxerga.

Existe espaço para aprofundar sentimentos, fortalecer uma relação e criar conexões mais verdadeiras. Para quem está solteiro, o período também pode trazer novas atrações e até uma mudança no tipo de pessoa que desperta seu interesse.

Sua própria imagem pode passar por uma transformação. Você pode mudar a forma de se vestir, de se apresentar ou simplesmente perceber que já não se identifica com uma versão antiga de si mesmo.

Dica cósmica: permita-se mudar sem a obrigação de explicar cada transformação para quem está ao seu redor.

O date perfeito para Escorpião

O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite de vinho com música ambiente por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar tarde da noite com clima silencioso por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Escorpião: bar com iluminação baixa e drinks fortes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite em quarto de hotel com clima reservado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA

Aquário

Aquário pode finalmente sentir que uma fase de estagnação está ficando para trás. O trânsito de Vênus em Escorpião movimenta especialmente questões ligadas à carreira, reconhecimento e ambição.

Você pode começar a receber mais atenção pelo que faz, conquistar uma oportunidade ou perceber que está pronto para buscar um nível diferente de sucesso. O importante é que aquilo que você considerava suficiente pode já não representar mais seus objetivos.

Essa mudança também pode fazer você questionar antigas definições de sucesso. Talvez o que você desejava alguns anos atrás já não combine com a pessoa que está se tornando, e tudo bem.

Dica cósmica: antes de correr atrás de uma nova conquista, pergunte a si mesmo se esse objetivo ainda representa aquilo que você realmente quer.

O date perfeito para Aquário

O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Aquário: date em cafeteria moderna com vibe diferente por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Aquário: noite de conversa sobre ideias e planos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: passeio noturno pela cidade com parada para observar o movimento por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA

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