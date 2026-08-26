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'Vergonha da minha negritude?': Brunna Gonçalves rebate críticas por uso frequente de laces

Dançarina publicou vídeo nas redes sociais rebatendo cobranças por não exibir o cabelo natural

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 07:35

Brunna Gonçalves rebate críticas por uso frequente de laces Crédito: Reprodução/Instagram

Brunna Gonçalves usou as redes sociais para desabafar sobre os frequentes comentários e questionamentos que recebe por adotar o uso de laces e perucas no dia a dia. Em vídeo publicado no Instagram, a bailarina e influenciadora exibiu parte de seu acervo de modelos e negou qualquer tentativa de esconder suas raízes ou sua identidade racial.

Brunna Gonçalves rebate críticas por uso frequente de laces

Brunna Gonçalves rebate críticas por uso frequente de laces por Reprodução/Instagram
Brunna Gonçalves rebate críticas por uso frequente de laces por Reprodução/Instagram
Brunna Gonçalves rebate críticas por uso frequente de laces por Reprodução/Instagram
Brunna Gonçalves rebate críticas por uso frequente de laces por Reprodução/Instagram
Brunna Gonçalves rebate críticas por uso frequente de laces por Reprodução/Instagram
Brunna Gonçalves exibe cabelo natural por Reprodução/Instagram
Brunna Gonçalves rebate críticas por uso frequente de laces por Reprodução/Instagram
Brunna Gonçalves postou foto na nova Ferrari de R$ 5 milhões de Ludmilla por Reprodução/Instagram
Brunna Gonçalves compartilhou vídeo com a filha por Reprodução | Redes Sociais
Brunna Gonçalves por Reprodução / Redes Sociais
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Brunna Gonçalves rebate críticas por uso frequente de laces por Reprodução/Instagram

"Vim aqui bater um papo com vocês sobre um assunto que as pessoas sempre me questionam, que é sobre eu ter vergonha da minha negritude pelo simples fato de eu usar lace. O que as pessoas precisam entender é que eu posso dormir morena, acordar loira, ser ruiva, cacheada, trançada e continuar sendo exatamente a pessoa que eu sou", afirmou Brunna.

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A dançarina pontuou que enxerga as transformações capilares como uma ferramenta estética de diversão e expressão, e não como uma negação de si mesma: "Para mim, cabelo sempre foi uma forma de experimentar coisas novas, de me transformar, de brincar com a minha imagem. Eu não mudo meu cabelo porque tenho vergonha de quem sou. Eu mudo porque tenho a liberdade de ser todas as versões que eu quiser."

Por fim, Brunna chamou atenção para a diferença no tratamento e no julgamento dispensados a mulheres brancas e negras quando decidem alterar o visual: "Quando uma mulher muda de cabelo, geralmente chamam de transformação, de estilo, de personalidade. Mas quando uma mulher negra faz isso, sempre aparece alguém para questionar a relação dela com a sua própria identidade", concluiu a influenciadora.

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