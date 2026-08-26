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'Vergonha da minha negritude?': Brunna Gonçalves rebate críticas por uso frequente de laces

Dançarina publicou vídeo nas redes sociais rebatendo cobranças por não exibir o cabelo natural

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 07:35

Brunna Gonçalves rebate críticas por uso frequente de laces Crédito: Reprodução/Instagram

Brunna Gonçalves usou as redes sociais para desabafar sobre os frequentes comentários e questionamentos que recebe por adotar o uso de laces e perucas no dia a dia. Em vídeo publicado no Instagram, a bailarina e influenciadora exibiu parte de seu acervo de modelos e negou qualquer tentativa de esconder suas raízes ou sua identidade racial.

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"Vim aqui bater um papo com vocês sobre um assunto que as pessoas sempre me questionam, que é sobre eu ter vergonha da minha negritude pelo simples fato de eu usar lace. O que as pessoas precisam entender é que eu posso dormir morena, acordar loira, ser ruiva, cacheada, trançada e continuar sendo exatamente a pessoa que eu sou", afirmou Brunna.

A dançarina pontuou que enxerga as transformações capilares como uma ferramenta estética de diversão e expressão, e não como uma negação de si mesma: "Para mim, cabelo sempre foi uma forma de experimentar coisas novas, de me transformar, de brincar com a minha imagem. Eu não mudo meu cabelo porque tenho vergonha de quem sou. Eu mudo porque tenho a liberdade de ser todas as versões que eu quiser."