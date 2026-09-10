FAMOSOS

'Vestido da Vingança' de Lady Di volta a leilão por valor milionário 32 anos após noite que marcou a história da princesa

Peça foi usada por Diana na noite em que Charles admitiu ter sido infiel

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 09:56

Vestido da Vingança de princesa Diana vai a leilão pela primeira vez em quase 30 anos Crédito: Divulgação e Reprodução

Uma das peças de roupa mais famosas da história está prestes a ganhar um novo dono. Conhecido mundialmente como o “Vestido da Vingança”, o modelo preto de seda que marcou uma das aparições mais emblemáticas da princesa Diana será leiloado pela primeira vez em quase 30 anos.

A peça, assinada pela estilista Christina Stambolian, será oferecida pela Sotheby's, em Nova York, durante um leilão dedicado exclusivamente à moda, marcado para 9 de dezembro. A expectativa é que o vestido seja vendido por entre US$ 150 mil e US$ 300 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 770 mil a R$ 1,5 milhão.

Mais do que uma peça de alta-costura, o vestido carrega uma das histórias mais simbólicas da trajetória de Diana dentro e fora da família real britânica.

Princesa Diana 1 de 9

A noite que deu origem ao apelido

Diana escolheu o modelo para uma festa da Vanity Fair realizada em junho de 1994, na Serpentine Gallery, em Londres. O vestido de seda preta tinha ombros à mostra, decote profundo e uma silhueta bastante ajustada. Para completar o visual, a princesa usou uma gargantilha de pérolas, unhas vermelhas e batom da mesma cor.

A escolha ganhou ainda mais repercussão porque, naquela mesma noite, uma entrevista de Charles seria exibida na televisão. Separado de Diana, o então príncipe admitiu publicamente que havia sido infiel durante o casamento.

A aparição da princesa, portanto, passou a ser interpretada como uma resposta silenciosa ao marido. O visual fugia dos códigos mais tradicionais associados à realeza e reforçava a imagem de uma Diana mais independente. Foi nesse contexto que o vestido ganhou o apelido de "Vestido da Vingança".

Perfume favorito da Princesa Diana 1 de 8

Diana quase não usou a peça

A história do modelo, porém, começou antes daquela noite. Diana já tinha o vestido em seu guarda-roupa havia cerca de três anos, mas considerava a criação ousada demais para aparecer publicamente com ela.

A mudança aconteceu pouco antes da festa. Segundo Anna Harvey, stylist da princesa na época, Diana decidiu escolher o modelo para a ocasião porque queria simplesmente estar deslumbrante. A decisão acabou criando uma das imagens mais lembradas de sua trajetória.

O vestido se tornou um exemplo de como a moda pode funcionar como uma forma de comunicação, especialmente no caso de uma figura pública cuja aparência era constantemente observada e interpretada.

Peça volta ao leilão após quase 30 anos

Apesar de toda a repercussão, Diana usou o vestido apenas uma vez em público. A peça permaneceu em sua coleção até 1997, quando foi colocada à venda junto a outros itens de seu guarda-roupa. Poucas semanas antes de sua morte, a princesa decidiu leiloar 79 vestidos em um evento beneficente. A iniciativa tinha como objetivo arrecadar dinheiro para instituições envolvidas no combate ao câncer e à AIDS.

Príncipe William e Lady Diana 1 de 8

O modelo de Christina Stambolian foi comprado pelos atuais proprietários e permaneceu com eles desde então. Agora, mais de três décadas depois da noite que transformou o vestido em símbolo da imagem de Diana, a peça volta ao circuito de leilões.