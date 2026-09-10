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'Vestido da Vingança' de Lady Di volta a leilão por valor milionário 32 anos após noite que marcou a história da princesa

Peça foi usada por Diana na noite em que Charles admitiu ter sido infiel

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 09:56

Vestido da Vingança de princesa Diana vai a leilão pela primeira vez em quase 30 anos
Vestido da Vingança de princesa Diana vai a leilão pela primeira vez em quase 30 anos Crédito: Divulgação e Reprodução

Uma das peças de roupa mais famosas da história está prestes a ganhar um novo dono. Conhecido mundialmente como o “Vestido da Vingança”, o modelo preto de seda que marcou uma das aparições mais emblemáticas da princesa Diana será leiloado pela primeira vez em quase 30 anos.

A peça, assinada pela estilista Christina Stambolian, será oferecida pela Sotheby's, em Nova York, durante um leilão dedicado exclusivamente à moda, marcado para 9 de dezembro. A expectativa é que o vestido seja vendido por entre US$ 150 mil e US$ 300 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 770 mil a R$ 1,5 milhão.

Mais do que uma peça de alta-costura, o vestido carrega uma das histórias mais simbólicas da trajetória de Diana dentro e fora da família real britânica.

Princesa Diana

Princesa Diana com o 'Vestido da Vingança' por Reprodução
Princesa Diana por Reprodução
Princesa Diana por Reprodução
Princesa Diana por Reprodução
PRINCESS DIANA JUNE 17, 1997AMERICAN RED CROSSWASHINGTON DC por Reprodução
Princesa Diana por Reprodução
Princesa Diana por Reprodução
Princesa Diana por Reprodução
Princesa Diana por Reprodução
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Princesa Diana com o 'Vestido da Vingança' por Reprodução

A noite que deu origem ao apelido

Diana escolheu o modelo para uma festa da Vanity Fair realizada em junho de 1994, na Serpentine Gallery, em Londres. O vestido de seda preta tinha ombros à mostra, decote profundo e uma silhueta bastante ajustada. Para completar o visual, a princesa usou uma gargantilha de pérolas, unhas vermelhas e batom da mesma cor.

A escolha ganhou ainda mais repercussão porque, naquela mesma noite, uma entrevista de Charles seria exibida na televisão. Separado de Diana, o então príncipe admitiu publicamente que havia sido infiel durante o casamento.

A aparição da princesa, portanto, passou a ser interpretada como uma resposta silenciosa ao marido. O visual fugia dos códigos mais tradicionais associados à realeza e reforçava a imagem de uma Diana mais independente. Foi nesse contexto que o vestido ganhou o apelido de "Vestido da Vingança".

Perfume favorito da Princesa Diana

Bluebell da casa de perfumes britânica Penhaligon's por Reprodução
Princesa Diana por Reprodução | Instagram
Princesa Diana por Reprodução
Diana, Princesa de Gales, popularmente conhecida como Lady Di por Divulgação
Diana, Princesa de Gales, popularmente conhecida como Lady Di por Divulgação
Diana, Princesa de Gales, popularmente conhecida como Lady Di por Divulgação
Princesa Diana enterrou cápsula do tempo em 1991 por Reprodução/Hospital Infantil Great Ormond Street
Web comparou Princesa Diana e Meghan Markle por Reprodução | Redes Sociais
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Bluebell da casa de perfumes britânica Penhaligon's por Reprodução

Diana quase não usou a peça

A história do modelo, porém, começou antes daquela noite. Diana já tinha o vestido em seu guarda-roupa havia cerca de três anos, mas considerava a criação ousada demais para aparecer publicamente com ela.

A mudança aconteceu pouco antes da festa. Segundo Anna Harvey, stylist da princesa na época, Diana decidiu escolher o modelo para a ocasião porque queria simplesmente estar deslumbrante. A decisão acabou criando uma das imagens mais lembradas de sua trajetória.

O vestido se tornou um exemplo de como a moda pode funcionar como uma forma de comunicação, especialmente no caso de uma figura pública cuja aparência era constantemente observada e interpretada.

Peça volta ao leilão após quase 30 anos

Apesar de toda a repercussão, Diana usou o vestido apenas uma vez em público. A peça permaneceu em sua coleção até 1997, quando foi colocada à venda junto a outros itens de seu guarda-roupa. Poucas semanas antes de sua morte, a princesa decidiu leiloar 79 vestidos em um evento beneficente. A iniciativa tinha como objetivo arrecadar dinheiro para instituições envolvidas no combate ao câncer e à AIDS.

Príncipe William e Lady Diana

Príncipe William por Reprodução
Príncipe William compartilha clique raro com Lady Diana por Reprodução/Redes Sociais
Príncipe William por YouTube
Diana, Princesa de Gales, popularmente conhecida como Lady Di por Divulgação
Diana, Princesa de Gales, popularmente conhecida como Lady Di por Divulgação
Diana, Princesa de Gales, popularmente conhecida como Lady Di por Divulgação
Lady Di por Divulgação
Princesa Diana enterrou cápsula do tempo em 1991 por Reprodução/Hospital Infantil Great Ormond Street
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Príncipe William por Reprodução

O modelo de Christina Stambolian foi comprado pelos atuais proprietários e permaneceu com eles desde então. Agora, mais de três décadas depois da noite que transformou o vestido em símbolo da imagem de Diana, a peça volta ao circuito de leilões.

Desta vez, parte do dinheiro arrecadado será destinada à NHS Lothian Charity, em benefício do Royal Hospital of Edinburgh.

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