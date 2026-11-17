REALITY SHOW

Veterano no BBB 27? Fiuk revela que voltaria ao reality e explica o que faria diferente

Terceiro colocado do BBB 21, cantor disse que participaria novamente do programa sem o medo e a insegurança que marcaram sua primeira experiência; artista também desabafou sobre dificuldades financeiras

Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 18:01

Fiuk, terceiro colocado do BBB 21, afirmou que voltaria ao reality da Globo Crédito: Reprodução/Instagram

Uma nova participação no Big Brother Brasil não está descartada para Fiuk. Terceiro colocado do BBB 21, o cantor e ator revelou que aceitaria voltar ao reality da Globo e acredita que teria uma postura diferente caso recebesse um novo convite. A declaração foi feita em entrevista ao The Noite, do SBT, que será exibida nesta quarta-feira (18).

Ao comentar a experiência no confinamento, o artista afirmou que gostaria de aproveitar uma segunda oportunidade sem o medo e a insegurança que, segundo ele, influenciaram seu comportamento na primeira edição.

“Engraçado, eu voltaria. Lá foi uma experiência de vida. Iria jogar, me divertir e fazer as coisas sem medo. Seria um outro eu”, declarou.

Carros de Fiuk 1 de 19

O cantor também contou que assistir novamente a trechos de sua participação no programa ajudou em um processo de autoconhecimento. Ao rever as imagens, percebeu inseguranças que tentava esconder durante o confinamento.

“Assisti a uma parte do Big Brother para me enxergar também. Lá, vi o tamanho da insegurança que tinha e que tentava esconder o tempo inteiro”, explicou.

Fiuk ainda recordou dificuldades de socialização antes de iniciar a carreira artística. Segundo ele, chegou a estudar em dez escolas e tinha problemas para interagir com outras pessoas fora do ambiente dos palcos.

Cantor desabafa sobre crise financeira

Na entrevista, o filho de Fábio Jr. também falou sobre a necessidade de reorganizar a vida financeira. Ele revelou que vendeu alguns veículos de sua coleção, incluindo uma Mercedes antiga, para lidar com as dificuldades.

O artista afirmou não sentir vergonha de recomeçar e questionou a ideia de que pessoas famosas não enfrentam problemas financeiros comuns.

“Não tem peso nenhum em recomeçar. Qual é o problema? Sou filho de alguém conhecido, fui protagonista de novela. Então não posso ter os mesmos problemas que uma pessoa normal?”, disse.