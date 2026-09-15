DEU RUIM?

Veto de Anitta faz melhor amiga de Virginia abandonar posto de musa na Grande Rio por medo de cancelamento

Duda Freire havia sido 'promovida' pela escola após estrear na Sapucaí em 2026

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 09:44

Virginia Fonseca e Duda Freire Crédito: Reprodução/Instagram

Duda Freire decidiu abrir mão de um sonho. Melhor amiga de Virginia Fonseca, a influenciadora não será mais musa da Grande Rio e, assim como a ex-rainha de bateria da escola de samba, não irá desfilar pela agremiação de Caxias.

A decisão aconteceu em meio à polêmica envolvendo Virginia e Anitta. Segundo o jornal Extra, Duda teria ficado receosa de sofrer críticas nas redes sociais caso permanecesse na Grande Rio, principalmente depois de a amiga deixar o posto de rainha de bateria.

Virginia Fonseca e Duda Freire 1 de 25

A relação entre as duas também pesou na decisão. Duda demonstrou solidariedade a Virginia após Anitta vetar a participação da influenciadora em sua coroação, marcada para o dia 20. O episódio teria contribuído para que a amiga repensasse sua permanência na escola de samba.

Duda havia conquistado espaço na agremiação depois de fazer sua estreia na Sapucaí neste ano. Ela desfilou em um dos carros alegóricos, enquanto Virginia ocupava o posto à frente da bateria.

Para se preparar para o novo desafio, Duda chegou a fazer aulas de samba em segredo com uma passista da Grande Rio. A ideia era aprimorar o desempenho antes de assumir o posto de musa e evitar as críticas que Virginia recebeu durante sua estreia na Avenida.

Duda Freire é amiga de Virginia Fonseca 1 de 48

Próximo destino

Mesmo deixando a Grande Rio, Duda pretende continuar no Carnaval carioca. Ainda de acordo com o Extra, a influenciadora já conversou com duas escolas do Grupo Especial e avalia qual delas será sua nova casa na Avenida.

A escolha, no entanto, precisa ser feita rapidamente. Com a proximidade do próximo desfile, poucas agremiações ainda têm vagas disponíveis para o posto.

Duda Freire em sua estreia na Grande Rio 1 de 14