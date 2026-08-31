TRAJETÓRIA

‘Vi você cair e se levantar’: esposa de Messi abre álbum de fotos em homenagem a aposentadoria do jogador; veja fotos

Influenciadora relembrou momentos da carreira do craque e destacou o orgulhoso dos filhos ao acompanhar a trajetória do pai com a camisa da Seleção Argentina

Felipe Sena

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17:49

Filhos de Lionel Messi acompanharam de perto a trajetória do pai Crédito: Reprodução | Instagram

Antonella Roccuzzo, influenciadora e esposa do jogador Lionel Messi, de 38 anos, prestou uma homenagem ao jogador da Argentina, de 39 anos, após a aposentadoria dele, anunciada nesta segunda-feira (31).

Nas redes sociais, a influenciadora publicou uma sequência de fotos do craque e em um texto relembrou os anos de dedicação, além de destacar a importância dos filhos. Messi e Antonella são pais de Thiago, de 13 anos, Mateo, de 10, e Ciro, de 8, que acompanharam de perto a trajetória do pai.

Antonella Roccuzzo prestou homenagem à Lionel Messi 1 de 11

“Que orgulho ver você encerrar esta etapa assim, Messi. Foram tantos anos, tantos momentos, tantas alegrias e também tantos golpes. Eu vi você sofrer, cair e se levantar. Vi você seguir quando as coisas não saíam como esperado e tentar novamente, sempre. Depois de tantos anos, também tive a sorte de ver você realizar seus sonhos e viver alguns dos dias mais felizes das nossas vidas”, escreveu.

Para Antonella, um dos momentos mais emocionantes de sua trajetória foi ver os filhos crescerem acompanhando a carreira do pai. “Mas há algo em toda essa história que me emociona especialmente: o fato de nossos filhos terem crescido acompanhando tudo de perto", declarou.

"De terem visto o pai lutar pelo que queria, não desistir e continuar acreditando até o fim. E de, depois, terem conseguido estar lá para ver você conquistar tudo e ganhar a Copa do Mundo. Talvez um dia eles entendam de verdade a grandiosidade da sua história. Hoje, eles simplesmente têm orgulho do pai”, completou.