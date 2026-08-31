‘Vi você cair e se levantar’: esposa de Messi abre álbum de fotos em homenagem a aposentadoria do jogador; veja fotos

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Felipe Sena
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17:49
Antonella Roccuzzo, influenciadora e esposa do jogador Lionel Messi, de 38 anos, prestou uma homenagem ao jogador da Argentina, de 39 anos, após a aposentadoria dele, anunciada nesta segunda-feira (31).
Nas redes sociais, a influenciadora publicou uma sequência de fotos do craque e em um texto relembrou os anos de dedicação, além de destacar a importância dos filhos. Messi e Antonella são pais de Thiago, de 13 anos, Mateo, de 10, e Ciro, de 8, que acompanharam de perto a trajetória do pai.
Antonella Roccuzzo prestou homenagem à Lionel Messi
“Que orgulho ver você encerrar esta etapa assim, Messi. Foram tantos anos, tantos momentos, tantas alegrias e também tantos golpes. Eu vi você sofrer, cair e se levantar. Vi você seguir quando as coisas não saíam como esperado e tentar novamente, sempre. Depois de tantos anos, também tive a sorte de ver você realizar seus sonhos e viver alguns dos dias mais felizes das nossas vidas”, escreveu.
Para Antonella, um dos momentos mais emocionantes de sua trajetória foi ver os filhos crescerem acompanhando a carreira do pai. “Mas há algo em toda essa história que me emociona especialmente: o fato de nossos filhos terem crescido acompanhando tudo de perto", declarou.
"De terem visto o pai lutar pelo que queria, não desistir e continuar acreditando até o fim. E de, depois, terem conseguido estar lá para ver você conquistar tudo e ganhar a Copa do Mundo. Talvez um dia eles entendam de verdade a grandiosidade da sua história. Hoje, eles simplesmente têm orgulho do pai”, completou.
“E eu estou orgulhosa de você. Do seu caminho, de tudo o que você superou e, sobretudo, da pessoa que esteve por trás de cada um desses momentos. Que privilégio ter vivido tudo isso ao seu lado. Nós te amamos infinitamente”, declarou Antonella no final.