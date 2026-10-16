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Vida de solteiro! Vini Jr recebe mulheres para ‘festinha’ em mansão em Madri

Uma das convidadas teria publicado um vídeo ao lado do carro do jogador nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 19:10

Vini Jr tem aproveitado a vida de solteiro
Vini Jr tem aproveitado a vida de solteiro Crédito: Reprodução | Instagram

Vini Jr. está aproveitando a vida de solteiro! O atacante teria recebido mulheres em sua mansão, em Madri, na Espanha, na noite desta quinta-feira (15).

Segundo o portal LeoDias, a reunião ainda teve a presença de outros três jogadores do Real Madrid. Vídeos que vazaram nas redes sociais mostram as mulheres ao lado de um dos carros do jogador, comemorando a confraternização.

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Antes e depois do rosto de Vini Jr. por Reprodução/Instagram

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Uma das mulheres que participou do encontro, identificada como Carla, publicou um vídeo ao lado de outras mulheres, e no fundo aparece um dos carros do camisa 7 do Real Madrid.

No final, Carla publicou outro vídeo ao lado das amigas, em que as três aparecem gritando “amei, amei, amei” em coro. Ela ainda marcou o perfil de Jude Bellingham, segundo o portal LeoDias.

Outros jogadores teriam participado da festinha, entre eles Eduardo Camavinga e Dean Huijsen. De acordo com o portal, fontes informaram que Vini foi para o quarto mais cedo, enquanto os convidados continuaram a festa na casa do jogador.

Mas parece que o jogador não foi descansar sozinho. A brasileira também teria subido para o quarto dele.

Tags:

Vini jr.

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