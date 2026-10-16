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Vida de solteiro! Vini Jr recebe mulheres para ‘festinha’ em mansão em Madri

Uma das convidadas teria publicado um vídeo ao lado do carro do jogador nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 19:10

Vini Jr tem aproveitado a vida de solteiro Crédito: Reprodução | Instagram

Vini Jr. está aproveitando a vida de solteiro! O atacante teria recebido mulheres em sua mansão, em Madri, na Espanha, na noite desta quinta-feira (15).

Segundo o portal LeoDias, a reunião ainda teve a presença de outros três jogadores do Real Madrid. Vídeos que vazaram nas redes sociais mostram as mulheres ao lado de um dos carros do jogador, comemorando a confraternização.

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Uma das mulheres que participou do encontro, identificada como Carla, publicou um vídeo ao lado de outras mulheres, e no fundo aparece um dos carros do camisa 7 do Real Madrid.

No final, Carla publicou outro vídeo ao lado das amigas, em que as três aparecem gritando “amei, amei, amei” em coro. Ela ainda marcou o perfil de Jude Bellingham, segundo o portal LeoDias.

Outros jogadores teriam participado da festinha, entre eles Eduardo Camavinga e Dean Huijsen. De acordo com o portal, fontes informaram que Vini foi para o quarto mais cedo, enquanto os convidados continuaram a festa na casa do jogador.