Vida de solteiro! Vini Jr recebe mulheres para ‘festinha’ em mansão em Madri

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Felipe Sena
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 19:10
Vini Jr. está aproveitando a vida de solteiro! O atacante teria recebido mulheres em sua mansão, em Madri, na Espanha, na noite desta quinta-feira (15).
Segundo o portal LeoDias, a reunião ainda teve a presença de outros três jogadores do Real Madrid. Vídeos que vazaram nas redes sociais mostram as mulheres ao lado de um dos carros do jogador, comemorando a confraternização.
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Uma das mulheres que participou do encontro, identificada como Carla, publicou um vídeo ao lado de outras mulheres, e no fundo aparece um dos carros do camisa 7 do Real Madrid.
No final, Carla publicou outro vídeo ao lado das amigas, em que as três aparecem gritando “amei, amei, amei” em coro. Ela ainda marcou o perfil de Jude Bellingham, segundo o portal LeoDias.
Outros jogadores teriam participado da festinha, entre eles Eduardo Camavinga e Dean Huijsen. De acordo com o portal, fontes informaram que Vini foi para o quarto mais cedo, enquanto os convidados continuaram a festa na casa do jogador.
Mas parece que o jogador não foi descansar sozinho. A brasileira também teria subido para o quarto dele.