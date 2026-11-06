PRÓXIMA NOVELA DAS SEIS

Vida dupla e chantagem: tudo sobre 'Lá na Minha Terra', nova novela das 6 da Globo

Escrita por Mario Teixeira, trama acompanha busca de mulher por marido sumido que assumiu nova vida e família rica em São Paulo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08:58

Cena de 'Lá na Minha Terra' Crédito: Beatriz Damy/Globo

A Globo marcou para o dia 9 de novembro a estreia de sua próxima novela das seis, ‘Lá na Minha Terra’. Escrita por Mario Teixeira e comandada pelo diretor Allan Fiterman, a trama foca na vida de Rosenda (Dira Paes). A personagem é uma dona de casa que decide cruzar o país para saber o que aconteceu com o marido, Severino (Daniel de Oliveira), sumido há 15 anos.

Lá na Minha Terra, nova novela da Globo 1 de 7

O começo da história acontece no sertão nordestino, na cidadezinha de Lavra Seca. Foi dali que Severino saiu em busca de dinheiro na capital paulista, mas ele nunca mais deu notícias. Rosenda, então, teve que sustentar e criar sozinha os cinco filhos do casal: Lina (Arianne Botelho), Damaso (Miguel Rômulo), Brícia (Jessica Marques), Dodô (Vicenthe Delgado) e Águeda (Carol Pinheiro). Para botar comida na mesa, ela tira o sustento da criação de cabras na propriedade do fazendeiro viúvo Almerindo Mourão (Mateus Solano), que vive tentando conquistá-la.

Depois que o padre da cidade morre de forma repentina, Rosenda sente o peso do tempo e parte atrás do paradeiro do marido. A surpresa vem logo ao pisar em São Paulo: Severino não só está vivo como enriqueceu, trocou de nome para Cesário e formou outra família.

Na nova vida, o ricaço é casado com a mandona Ismália (Camila Morgado), com quem teve a filha Alice (Giulia Benite). Ele também mora com Daniel (Jesuíta Barbosa), filho do relacionamento passado da mulher. Para piorar, o empresário tem um caso com a advogada da empresa, Delfina (Débora Nascimento), e ainda vira alvo de chantagens de Celestina (Lilia Cabral), dona da pensão, que sabe de todos os podres de seu passado.

Elenco se reúne em festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' 1 de 18

Quem é quem na novela

No interior, além da casa de Rosenda, o núcleo da fazenda traz Almerindo (Mateus Solano) e sua filha Lurdinha (Julia Dalavia), dona de uma empresa que cria soluções de tratamento de água. Por lá também trabalham os vaqueiros Raimundo (Danilo Mesquita), disputado por Lina e Socorro (Lucy Alves), e Biró (Thardelly Lima). As confusões na cidade ainda contam com o delegado metido a galã Gofredo (Welder Rodrigues), o novo vigário Padre Otávio (Luis Miranda) e Anamara (Gabriela Loran), que comanda a hospedaria e o cabaré local.