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Vida dupla e chantagem: tudo sobre 'Lá na Minha Terra', nova novela das 6 da Globo

Escrita por Mario Teixeira, trama acompanha busca de mulher por marido sumido que assumiu nova vida e família rica em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08:58

Cena de 'Lá na Minha Terra' Crédito: Beatriz Damy/Globo

A Globo marcou para o dia 9 de novembro a estreia de sua próxima novela das seis, ‘Lá na Minha Terra’. Escrita por Mario Teixeira e comandada pelo diretor Allan Fiterman, a trama foca na vida de Rosenda (Dira Paes). A personagem é uma dona de casa que decide cruzar o país para saber o que aconteceu com o marido, Severino (Daniel de Oliveira), sumido há 15 anos.

Lá na Minha Terra, nova novela da Globo

‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Cap2 - cena 5 Rosenda (Dira Paes) e Damaso (Miguel RÃ´mulo) sobem uma picada e ouvem gritos de socorro. Rosenda manda Damaso procurar a irmÃ£, enquanto ela segue na direÃ§Ã£o dos gritos para ajudar. por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Lucy Alves e Danilo Mesquita no treinamento pa por Reprodução/Instagram
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‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy

O começo da história acontece no sertão nordestino, na cidadezinha de Lavra Seca. Foi dali que Severino saiu em busca de dinheiro na capital paulista, mas ele nunca mais deu notícias. Rosenda, então, teve que sustentar e criar sozinha os cinco filhos do casal: Lina (Arianne Botelho), Damaso (Miguel Rômulo), Brícia (Jessica Marques), Dodô (Vicenthe Delgado) e Águeda (Carol Pinheiro). Para botar comida na mesa, ela tira o sustento da criação de cabras na propriedade do fazendeiro viúvo Almerindo Mourão (Mateus Solano), que vive tentando conquistá-la.

Depois que o padre da cidade morre de forma repentina, Rosenda sente o peso do tempo e parte atrás do paradeiro do marido. A surpresa vem logo ao pisar em São Paulo: Severino não só está vivo como enriqueceu, trocou de nome para Cesário e formou outra família.

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Na nova vida, o ricaço é casado com a mandona Ismália (Camila Morgado), com quem teve a filha Alice (Giulia Benite). Ele também mora com Daniel (Jesuíta Barbosa), filho do relacionamento passado da mulher. Para piorar, o empresário tem um caso com a advogada da empresa, Delfina (Débora Nascimento), e ainda vira alvo de chantagens de Celestina (Lilia Cabral), dona da pensão, que sabe de todos os podres de seu passado.

Elenco se reúne em festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra'

Vicenthe Delgado, Jessica Marques, Dira Paes, Miguel Rômulo e Arianne Botelho em festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Elenco se reúne em festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Julia Dalavia na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Gustavo Vaz na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Gustavo Falcão na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Leandro Daniel na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Dira Paes na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Lucy Alves na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Lilia Cabrial na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Débora Nascimento na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Miguel Rômulo na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Luis Miranda na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Castorine na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Thiago Brianti na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Jéssica Marques na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Elenco se reúne em festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Letícia Vieira na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
Gabriela Loran na festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy
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Vicenthe Delgado, Jessica Marques, Dira Paes, Miguel Rômulo e Arianne Botelho em festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' por Globo/Beatriz Damy

  • Quem é quem na novela

No interior, além da casa de Rosenda, o núcleo da fazenda traz Almerindo (Mateus Solano) e sua filha Lurdinha (Julia Dalavia), dona de uma empresa que cria soluções de tratamento de água. Por lá também trabalham os vaqueiros Raimundo (Danilo Mesquita), disputado por Lina e Socorro (Lucy Alves), e Biró (Thardelly Lima). As confusões na cidade ainda contam com o delegado metido a galã Gofredo (Welder Rodrigues), o novo vigário Padre Otávio (Luis Miranda) e Anamara (Gabriela Loran), que comanda a hospedaria e o cabaré local.

Em São Paulo, o núcleo gira em torno de Cesário e de seu sócio traído, Aluísio (Gustavo Vaz). Na pensão, Celestina (Lilia Cabral) controla as jogadas ao lado do filho Elias (Igor Lorenzo), do faz-tudo Josias (Gustavo Falcão) e do idoso Ezequiel (Jaime Leibovitch). No jóquei clube, quem cuida dos animais do protagonista é a veterinária Tânia, vivida pela ex-BBB Alane Dias.

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