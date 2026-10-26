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Vida no modo fácil? 5 signos podem ter uma semana de sorte, boas ideias e caminhos mais leves (de 26 de outubro a 1º de novembro)

Lua Cheia em Touro marca os próximos dias, enquanto mudanças no amor, no dinheiro e na carreira ajudam alguns signos a sentir que as coisas finalmente estão fluindo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 13:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

A semana de 26 de outubro a 1º de novembro de 2026 promete momentos favoráveis para cinco signos do zodíaco. Mesmo diante de desafios, a tendência é encontrar soluções, enxergar novas possibilidades e perceber que algumas áreas da vida podem ficar mais leves.

A Lua Cheia em Touro ocorreu nesta segunda-feira (26), à 1h11, a 2°45′ do signo. Já a Lua entra em Gêmeos na terça-feira (27), às 22h02, favorecendo reflexões sobre mudanças necessárias para melhorar a rotina. Na quinta-feira (29), às 23h06, o satélite natural chega a Câncer, trazendo o foco para os planos pessoais e as relações afetivas. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro

A Lua Cheia no seu signo coloca você diante de mudanças importantes, Touro. Mesmo com alguns desafios pelo caminho, o momento favorece o autocuidado e a percepção das próprias necessidades. Reserve um tempo para si e não deixe que as cobranças do dia a dia tirem de você a chance de descansar e fazer o que gosta.

A entrada da Lua em Gêmeos, na terça-feira (27), pode ajudar a organizar as finanças, reforçar a poupança ou planejar os próximos passos para aumentar a renda. Como a fase de retrogradação pode estimular gastos por impulso, vale pensar duas vezes antes de comprar algo. Atividades artísticas também podem aliviar o estresse e recuperar seu otimismo.

Dica cósmica: cuide de si sem culpa e dê preferência às escolhas que fortalecem sua segurança financeira.

Decoração que é a cara de Touro

Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: closet organizado e sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala com plantas e elementos naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sofá grande com mantas e almofadas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala aconchegante com tons neutros e naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: quarto confortável com tecidos macios por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cozinha elegante com madeira e detalhes clássicos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cantinho de café charmoso por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: varanda com clima relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: mesa de jantar elegante e convidativa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA

Leão

Leão, esta semana pode trazer reconhecimento e fortalecer suas conexões. A temporada de Escorpião favorece uma postura mais confiante e ajuda você a perceber quem está ao seu lado. No trabalho, alianças e demonstrações de apoio podem fazer diferença nos projetos que deseja desenvolver.

A Lua Cheia em Touro convida você a assumir o controle dos planos profissionais e avaliar a direção que quer seguir. Com Vênus retrógrado, porém, o momento pede mais planejamento do que pressa para agir. Organize as ideias, revise estratégias e deixe tudo preparado para avançar quando as condições forem mais favoráveis.

Dica cósmica: use a confiança a seu favor, mas não pule etapas importantes só porque está animado com os próximos passos.

Decoração que é a cara de Leão

Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: quarto sofisticado estilo hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala de jantar sofisticada para receber convidados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com lustre imponente e pé-direito alto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: hall de entrada digno de mansão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: closet glamouroso com iluminação perfeita por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: banheiro de luxo com banheira elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: cantinho de beleza ou maquiagem sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: varanda com vista impressionante da cidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com obras de arte marcantes por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA

Virgem

O amor ganha destaque, Virgem, mas suas expectativas nos relacionamentos podem estar mudando. A Lua Cheia em Touro e Vênus em Libra ajudam você a reconhecer o que realmente precisa em uma relação e quais concessões já não fazem sentido. Mais seguro do que deseja, você pode estabelecer limites com menos hesitação.

Também podem surgir caminhos interessantes para melhorar a vida financeira. O Sol em Escorpião favorece decisões mais estratégicas, enquanto Mercúrio retrógrado convida a rever hábitos e ajustar a maneira como você trabalha. Pequenas mudanças na rotina podem ajudar a evitar erros e melhorar sua organização.

Dica cósmica: não diminua suas necessidades para agradar aos outros e aproveite a semana para colocar as contas e os planos em ordem.

Decoração que é a cara de Virgem

Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala com decoração simples e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala minimalista clara e organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cantinho de leitura tranquilo e organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: quarto sereno com design minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cozinha moderna impecavelmente organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: mesa de trabalho com design limpo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: lavanderia organizada e funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: banheiro minimalista estilo spa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: home office extremamente organizado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA

Escorpião

A semana pode ser positiva, Escorpião, mas também traz aprendizados importantes sobre suas relações. A Lua Cheia em Touro destaca as parcerias e mostra o valor de contar com pessoas confiáveis. Se você está em um relacionamento, sentimentos guardados podem vir à tona ou uma conversa adiada pode finalmente acontecer. Com Vênus de volta a Libra desde domingo (25), às 6h10, esse diálogo pode fluir melhor do que você imagina.

A entrada da Lua em Câncer, na quinta-feira (29), às 23h06, favorece planos para o futuro. Pode ser um bom momento para organizar uma viagem desejada ou se dedicar com mais seriedade a um objetivo pessoal. Mesmo que algumas situações pareçam exigentes, reconhecer sua força ajudará você a tomar decisões com mais clareza.

Dica cósmica: converse com sinceridade, valorize as parcerias que fazem bem e transforme seus planos em metas concretas.

Decoração que é a cara de Escorpião

Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cozinha moderna com tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: closet sofisticado e minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: varanda noturna com iluminação indireta por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com arte intensa e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala escura com iluminação dramática por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: quarto com tons profundos e clima intimista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cantinho secreto de leitura por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: banheiro luxuoso com iluminação baixa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com velas e clima misterioso por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio, prepare-se para recuperar o entusiasmo por um projeto que já está em andamento ou começar a enxergar uma ideia antiga com outros olhos. Saturno, seu planeta regente, está em Áries e pode estimular novas soluções e iniciativas criativas. Se você vinha enfrentando um bloqueio, os próximos dias podem trazer a inspiração de que precisava.

Além disso, novas conexões podem deixar sua rotina mais interessante e abrir espaço para experiências positivas. Esteja atento às pessoas que aparecem e às conversas que despertam sua curiosidade. Uma troca aparentemente simples pode ajudar você a enxergar possibilidades que ainda não havia considerado.

Dica cósmica: dê espaço às ideias novas e se aproxime de pessoas que incentivam você a pensar além do habitual.

Decoração que é a cara de Capricórnio

Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: closet impecável e discreto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com design clássico e moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala sofisticada em tons neutros escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: quarto minimalista sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: home office executivo de alto padrão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala de jantar formal e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com iluminação indireta e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: banheiro moderno com acabamento refinado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: hall de entrada discreto e sofisticado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA

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