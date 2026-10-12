SERÁ?

Vidente prevê reviravolta entre Lula e Flávio Bolsonaro e faz alerta sobre 'coisa sinistra' antes da eleição

Lene Sensitiva afirma que um acontecimento inesperado poderá mudar a decisão de eleitores antes do segundo turno, marcado para 25 de outubro

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 14:33

Lula e Flávio Crédito: Reprodução

A sensitiva Lene Sensitiva chamou atenção nas redes sociais ao fazer uma previsão sobre o segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Durante participação no podcast Eles Que Lutem, ela afirmou acreditar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será reeleito após uma reviravolta na disputa contra Flávio Bolsonaro.

Segundo a vidente, um episódio que ainda não veio a público poderá interferir na decisão de parte do eleitorado antes da votação, marcada para 25 de outubro. Ela classificou o suposto acontecimento como algo "muito sinistro", mas não apresentou detalhes sobre o que poderia ocorrer.

"Eu mantenho a previsão que eu venho dizendo desde o começo, eu mantenho que o Lula será reeleito sim. Lula vai ganhar. Isso vai ser revertido. Essa vitória, quase vitória do Flávio Bolsonaro, não vai fluir", declarou.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

Lene também comparou a atual disputa presidencial com as eleições de 2022, quando Lula derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno. Para ela, o resultado daquele pleito reforça sua percepção espiritual sobre o cenário deste ano.

"Na outra também todo mundo acreditou que o Bolsonaro fazia a virada no segundo turno. Fez virada? Não fez. O Lula, na minha visão espiritual, se mantém que ele consegue sim ser presidente do Brasil novamente", afirmou.

A declaração mais enigmática surgiu quando a sensitiva mencionou a possibilidade de uma revelação capaz de influenciar a escolha dos eleitores de Flávio Bolsonaro.

"Tem uma coisa muito sinistra antes do dia 25, que é o dia da próxima votação, muito sinistra que vai ser solta aí, que vai fazer as pessoas repensarem se vão realmente manter o seu voto a Flávio Bolsonaro", disse.

A trajetória de Lula 1 de 12

Sem explicar a natureza do suposto episódio, Lene afirmou acreditar que a situação poderá provocar uma mudança no cenário eleitoral. "Vai quebrar muito voto dele, aonde o Lula vai fazer a virada", acrescentou.

Durante a entrevista, a vidente também foi questionada sobre a possibilidade de novos episódios de violência política semelhantes aos ataques de 8 de janeiro de 2023, caso Flávio Bolsonaro vença a eleição. "Pode ser que sim, mas não tão forte porque viram que a prisão funcionou", respondeu.

Ela ainda criticou os envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, e defendeu a responsabilização dos participantes. "Quem foi pra lá, foi consciente do que estava fazendo, e foi punido. Eu não tenho pena não, pode ter a idade que for", declarou.

As declarações de Lene Sensitiva representam interpretações pessoais baseadas em suas crenças espirituais. Não há evidências de que previsões desse tipo possam antecipar resultados eleitorais ou acontecimentos políticos futuros.