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Vidente prevê reviravolta entre Lula e Flávio Bolsonaro e faz alerta sobre 'coisa sinistra' antes da eleição

Lene Sensitiva afirma que um acontecimento inesperado poderá mudar a decisão de eleitores antes do segundo turno, marcado para 25 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 14:33

Lula e Flávio
Lula e Flávio Crédito: Reprodução

A sensitiva Lene Sensitiva chamou atenção nas redes sociais ao fazer uma previsão sobre o segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Durante participação no podcast Eles Que Lutem, ela afirmou acreditar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será reeleito após uma reviravolta na disputa contra Flávio Bolsonaro.

Segundo a vidente, um episódio que ainda não veio a público poderá interferir na decisão de parte do eleitorado antes da votação, marcada para 25 de outubro. Ela classificou o suposto acontecimento como algo "muito sinistro", mas não apresentou detalhes sobre o que poderia ocorrer.

"Eu mantenho a previsão que eu venho dizendo desde o começo, eu mantenho que o Lula será reeleito sim. Lula vai ganhar. Isso vai ser revertido. Essa vitória, quase vitória do Flávio Bolsonaro, não vai fluir", declarou.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

Lene também comparou a atual disputa presidencial com as eleições de 2022, quando Lula derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno. Para ela, o resultado daquele pleito reforça sua percepção espiritual sobre o cenário deste ano.

"Na outra também todo mundo acreditou que o Bolsonaro fazia a virada no segundo turno. Fez virada? Não fez. O Lula, na minha visão espiritual, se mantém que ele consegue sim ser presidente do Brasil novamente", afirmou.

A declaração mais enigmática surgiu quando a sensitiva mencionou a possibilidade de uma revelação capaz de influenciar a escolha dos eleitores de Flávio Bolsonaro.

"Tem uma coisa muito sinistra antes do dia 25, que é o dia da próxima votação, muito sinistra que vai ser solta aí, que vai fazer as pessoas repensarem se vão realmente manter o seu voto a Flávio Bolsonaro", disse.

A trajetória de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução
Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo por Reprodução
Lula trabalhou como metalúrgico na região de São Bernardo do Campo, onde começou sua atuação no movimento sindical por Reprodução
Eleito presidente do sindicato dos metalúrgicos em 1975, Lula ganhou projeção nacional durante as greves do ABC paulista por Reprodução
Lula participou da criação do Partido dos Trabalhadores em 1980 por Divulgação
Em 1980, Lula foi preso durante uma greve dos metalúrgicos do ABC, com base na Lei de Segurança Nacional por Divulgação
Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988 por Divulgação
Lula concorreu à Presidência pela primeira vez em 1989. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Fernando Collor por Reprodução
Depois de perder as eleições de 1994 e 1998, Lula venceu a disputa presidencial de 2002. Tomou posse em janeiro de 2003 por Divulgação
Em 2006, conquistou um segundo mandato consecutivo. Deixou a Presidência em 2011, após oito anos no cargo por Arquivo/Agência Brasil
Em 2018, Lula foi preso após condenação no caso do tríplex do Guarujá. Saiu da prisão em 2019, e a condenação foi anulada pelo STF em 2021 por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula voltou a disputar a Presidência em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, iniciando seu terceiro mandato em janeiro de 2023 por Divulgação
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Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução

Sem explicar a natureza do suposto episódio, Lene afirmou acreditar que a situação poderá provocar uma mudança no cenário eleitoral. "Vai quebrar muito voto dele, aonde o Lula vai fazer a virada", acrescentou.

Durante a entrevista, a vidente também foi questionada sobre a possibilidade de novos episódios de violência política semelhantes aos ataques de 8 de janeiro de 2023, caso Flávio Bolsonaro vença a eleição. "Pode ser que sim, mas não tão forte porque viram que a prisão funcionou", respondeu.

Ela ainda criticou os envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, e defendeu a responsabilização dos participantes. "Quem foi pra lá, foi consciente do que estava fazendo, e foi punido. Eu não tenho pena não, pode ter a idade que for", declarou.

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As declarações de Lene Sensitiva representam interpretações pessoais baseadas em suas crenças espirituais. Não há evidências de que previsões desse tipo possam antecipar resultados eleitorais ou acontecimentos políticos futuros.

A votação que definirá o futuro presidente do país acontece no dia 25 de outubro, dia do segundo turno.

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