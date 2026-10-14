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Vidente que acumula previsões certas faz alerta para Flávio Bolsonaro; veja o que ela diz

Chaline Grazik fez uma leitura de cartas sobre o futuro político do senador e apontou um cenário de desgaste, incertezas e possíveis problemas judiciais

Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 08:00

Flávio Bolsonaro faz apelo por novos votos e reafirma que receberá faixa presidencial do pai Crédito: Reprodução/Tv Globo

A vidente Chaline Grazik, conhecida como a “vidente dos famosos”, fez uma previsão preocupante sobre o futuro de Flávio Bolsonaro, que disputa o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante uma leitura de cartas, ela, que já acertou previsões como a morte do sertanejo Rick, apontou a possibilidade de o senador enfrentar problemas com a Justiça e até não concluir um eventual mandato na Presidência da República.

Segundo a interpretação de Chaline, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro atravessa um período de desgaste emocional e incertezas sobre os próximos passos de sua trajetória política. Apesar de identificar uma suposta proteção espiritual, a vidente afirmou que as cartas indicariam dificuldades importantes pela frente.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

O ponto mais alarmante da previsão envolve a possibilidade de prisão. De acordo com Chaline, esse risco existiria independentemente do resultado das eleições. Ela também levantou a hipótese de Flávio vencer a disputa presidencial, assumir o cargo e deixar o poder antes do término do mandato.

A leitura ainda apontou um cenário de esgotamento e dúvidas pessoais. Na avaliação espiritual apresentada pela vidente, o parlamentar estaria enfrentando questionamentos sobre seus objetivos e sobre a própria capacidade de suportar os desafios que surgiriam.

As declarações ganharam destaque em meio à corrida presidencial, que será decidida no segundo turno, marcado para 25 de outubro. Flávio Bolsonaro enfrenta Lula na disputa pelo Palácio do Planalto.

Até a publicação das declarações, o senador não havia se manifestado publicamente sobre a previsão.