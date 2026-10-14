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Vidente que acumula previsões certas faz alerta para Flávio Bolsonaro; veja o que ela diz

Chaline Grazik fez uma leitura de cartas sobre o futuro político do senador e apontou um cenário de desgaste, incertezas e possíveis problemas judiciais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 08:00

Flávio Bolsonaro faz apelo por novos votos e reafirma que receberá faixa presidencial do pai
Flávio Bolsonaro faz apelo por novos votos e reafirma que receberá faixa presidencial do pai Crédito: Reprodução/Tv Globo

A vidente Chaline Grazik, conhecida como a “vidente dos famosos”, fez uma previsão preocupante sobre o futuro de Flávio Bolsonaro, que disputa o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante uma leitura de cartas, ela, que já acertou previsões como a morte do sertanejo Rick, apontou a possibilidade de o senador enfrentar problemas com a Justiça e até não concluir um eventual mandato na Presidência da República.

Segundo a interpretação de Chaline, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro atravessa um período de desgaste emocional e incertezas sobre os próximos passos de sua trajetória política. Apesar de identificar uma suposta proteção espiritual, a vidente afirmou que as cartas indicariam dificuldades importantes pela frente.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

O ponto mais alarmante da previsão envolve a possibilidade de prisão. De acordo com Chaline, esse risco existiria independentemente do resultado das eleições. Ela também levantou a hipótese de Flávio vencer a disputa presidencial, assumir o cargo e deixar o poder antes do término do mandato.

A leitura ainda apontou um cenário de esgotamento e dúvidas pessoais. Na avaliação espiritual apresentada pela vidente, o parlamentar estaria enfrentando questionamentos sobre seus objetivos e sobre a própria capacidade de suportar os desafios que surgiriam.

As declarações ganharam destaque em meio à corrida presidencial, que será decidida no segundo turno, marcado para 25 de outubro. Flávio Bolsonaro enfrenta Lula na disputa pelo Palácio do Planalto.

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Até a publicação das declarações, o senador não havia se manifestado publicamente sobre a previsão.

As afirmações de Chaline Grazik são baseadas em uma interpretação espiritual de cartas. Não há evidências de que os acontecimentos previstos, incluindo prisão ou interrupção de mandato, venham a ocorrer.

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