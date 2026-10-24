ELEIÇÕES

Vidente que diz ter acertado resultado do 1º turno prevê derrota de Lula e reforça previsão de Márcia Sensitiva

Júlia Costa fez uma leitura de cartas às vésperas do segundo turno e afirmou não enxergar o atual presidente permanecendo no cargo após as eleições

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 20:30

Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução e Jefferson Rudy/Agência Senado

A vidente Júlia Costa, que afirma ter antecipado o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao fazer uma nova previsão sobre a disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Desta vez, ela afirmou que o atual presidente não continuará no Palácio do Planalto após a votação deste domingo (25).

A declaração foi feita durante uma entrevista ao jornalista Felipeh Campos, na terça-feira (20). Ao consultar as cartas, Júlia interpretou que o caminho político de Lula estaria chegando ao fim, indicando uma possível vitória de Flávio Bolsonaro no segundo turno. "No primeiro turno, eu disse que ia dar o Bolsonaro, né? Fiz um dia antes. Agora, no segundo turno: o Lula tem um fim de caminho para ele, tá? Eu não vejo ele assumindo a presidência", declarou.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

A sensitiva sustenta que acertou sua previsão anterior, feita antes da primeira etapa da votação. A afirmação, no entanto, é baseada em sua própria interpretação dos acontecimentos e não representa uma comprovação da capacidade de prever resultados eleitorais.

A nova declaração ganhou repercussão por apresentar uma conclusão semelhante à de Márcia Sensitiva, conhecida por suas participações em programas de televisão e entrevistas sobre astrologia e espiritualidade.

A trajetória de Lula 1 de 12

O que Márcia Sensitiva previu sobre as eleições de 2026?

Em 2025, durante uma entrevista ao portal Metrópoles, Márcia Sensitiva afirmou que não visualizava uma nova vitória de Lula na eleição presidencial de 2026.

Na ocasião, ela relembrou que havia previsto o retorno do petista à Presidência da República em 2022, mas disse que sua percepção sobre a disputa seguinte era diferente. "Eu tinha visto que ele ia voltar a ser presidente. Agora, eu não vejo. A resposta é não, como vidente", afirmou.

As declarações das duas videntes voltaram a circular na reta final da campanha, quando Lula e Flávio Bolsonaro disputam os últimos votos antes da decisão nas urnas.

Apesar da repercussão, previsões feitas por meio de cartas, astrologia ou outras práticas esotéricas não possuem validade científica para antecipar resultados eleitorais.