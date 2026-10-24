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Vidente que diz ter acertado resultado do 1º turno prevê derrota de Lula e reforça previsão de Márcia Sensitiva

Júlia Costa fez uma leitura de cartas às vésperas do segundo turno e afirmou não enxergar o atual presidente permanecendo no cargo após as eleições

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 20:30

Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução e Jefferson Rudy/Agência Senado

A vidente Júlia Costa, que afirma ter antecipado o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao fazer uma nova previsão sobre a disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Desta vez, ela afirmou que o atual presidente não continuará no Palácio do Planalto após a votação deste domingo (25).

A declaração foi feita durante uma entrevista ao jornalista Felipeh Campos, na terça-feira (20). Ao consultar as cartas, Júlia interpretou que o caminho político de Lula estaria chegando ao fim, indicando uma possível vitória de Flávio Bolsonaro no segundo turno. "No primeiro turno, eu disse que ia dar o Bolsonaro, né? Fiz um dia antes. Agora, no segundo turno: o Lula tem um fim de caminho para ele, tá? Eu não vejo ele assumindo a presidência", declarou.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

A sensitiva sustenta que acertou sua previsão anterior, feita antes da primeira etapa da votação. A afirmação, no entanto, é baseada em sua própria interpretação dos acontecimentos e não representa uma comprovação da capacidade de prever resultados eleitorais.

A nova declaração ganhou repercussão por apresentar uma conclusão semelhante à de Márcia Sensitiva, conhecida por suas participações em programas de televisão e entrevistas sobre astrologia e espiritualidade.

A trajetória de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução
Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo por Reprodução
Lula trabalhou como metalúrgico na região de São Bernardo do Campo, onde começou sua atuação no movimento sindical por Reprodução
Eleito presidente do sindicato dos metalúrgicos em 1975, Lula ganhou projeção nacional durante as greves do ABC paulista por Reprodução
Lula participou da criação do Partido dos Trabalhadores em 1980 por Divulgação
Em 1980, Lula foi preso durante uma greve dos metalúrgicos do ABC, com base na Lei de Segurança Nacional por Divulgação
Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988 por Divulgação
Lula concorreu à Presidência pela primeira vez em 1989. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Fernando Collor por Reprodução
Depois de perder as eleições de 1994 e 1998, Lula venceu a disputa presidencial de 2002. Tomou posse em janeiro de 2003 por Divulgação
Em 2006, conquistou um segundo mandato consecutivo. Deixou a Presidência em 2011, após oito anos no cargo por Arquivo/Agência Brasil
Em 2018, Lula foi preso após condenação no caso do tríplex do Guarujá. Saiu da prisão em 2019, e a condenação foi anulada pelo STF em 2021 por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula voltou a disputar a Presidência em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, iniciando seu terceiro mandato em janeiro de 2023 por Divulgação
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Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução

O que Márcia Sensitiva previu sobre as eleições de 2026?

Em 2025, durante uma entrevista ao portal Metrópoles, Márcia Sensitiva afirmou que não visualizava uma nova vitória de Lula na eleição presidencial de 2026.

Na ocasião, ela relembrou que havia previsto o retorno do petista à Presidência da República em 2022, mas disse que sua percepção sobre a disputa seguinte era diferente. "Eu tinha visto que ele ia voltar a ser presidente. Agora, eu não vejo. A resposta é não, como vidente", afirmou.

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As declarações das duas videntes voltaram a circular na reta final da campanha, quando Lula e Flávio Bolsonaro disputam os últimos votos antes da decisão nas urnas.

Apesar da repercussão, previsões feitas por meio de cartas, astrologia ou outras práticas esotéricas não possuem validade científica para antecipar resultados eleitorais.

O segundo turno acontece neste domingo (25), quando os brasileiros escolherão o presidente da República para os próximos quatro anos.

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