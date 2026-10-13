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Vidente que previu doença do Papa Leão XIV em julho fez alerta: 'Não tem vida longa no pontificado'

Previsão feita por Lene Sensitiva em julho voltou a repercutir após notícias de que o pontífice passou por uma cirurgia em Roma

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 21:24

Papa Leão XIV
Papa Leão XIV Crédito: Santa Sé

Uma previsão feita por Lene Sensitiva sobre o futuro do Papa Leão XIV voltou a repercutir nas redes sociais nesta terça-feira (13). Em julho, a vidente afirmou que o líder da Igreja Católica poderia ter um dos pontificados mais curtos da história e deixar o cargo devido a problemas de saúde.

A declaração foi dada durante uma participação no programa Chupim, da rádio Metropolitana FM, meses antes das notícias recentes sobre a saúde do pontífice.

Veja momentos do Papa Leão XIV

Papa Leão XIV no Peru por Reprodução
Papa Leão XIV por Reprodução
Papa Leão XIV com o ministro Edson Fachin no Vaticano por Reprodução/Vatican News
O prefeito revelou que convidou o papa Leão XIV para conhecer Salvador por Betto Jr./ Secom PMS
O prefeito Bruno Reis ao lado do papa Leão XIV, do filho Breno e da primeira-dama Rebeca Cardoso por Betto Jr./ Secom PMS
Papa Leão 14 por Reprodução
Papa Leão e Madonnna por Reprodução
A eleição do Papa Leão XIV mostrou que a cultura organizacional deve estar focada num processo estratégico que começa bem antes de qualquer cadeira ser desocupada por Divulgação/Vaticano
Papa Leão 14 por Reprodução
GAlckmin por Vatican News/ Divulgação
Papa Leão 14 por Vatican Media
Primeira postagem do Papa Leão XIV por Reprodução/Instagram
Papa Leão 14 e Edgard Iván Rimaycuna por Reprodução
Papa visitou túmulo do antecessor por Divulgação/Vatican News
Papa Leão 14 por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk
Papa Leão 14 por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk/ Fotos Públicas
Novo papa por Reprodução
Novo papa celebra primeira missa como pontífice nesta sexta-feira (9) por Reprodução/Vatican News
Papa Leão 14 e Donald Trump por Reprodução
Papa Leão 14 na sacada da Basílica de São Pedro por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk
Papa Leão XIV por Reprodução
Robert Prevost foi eleito papa nesta quinta (8) por Alberto Pizzoli/AFP
Robert Francis Prevost, Papa Leão 14 por Reprodução
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Papa Leão XIV no Peru por Reprodução

Na ocasião, Lene afirmou que Leão XIV não permaneceria por muito tempo à frente da Igreja. “Ele é uma pessoa que não tem vida longa no pontificado”, declarou.

Questionada sobre o motivo da previsão, a sensitiva relacionou uma possível saída a complicações médicas. “[Vai sair] por problemas na saúde. Muito sério. Então ele vai deixar muito rapidamente”, disse.

As falas voltaram a circular após a divulgação de informações sobre um procedimento cirúrgico realizado pelo papa em Roma. Segundo notícia publicada pelo jornal O Liberal nesta terça-feira, exames teriam identificado um adenocarcinoma em um nódulo retirado do pulmão direito do pontífice.

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A previsão, entretanto, não constitui evidência de que Leão XIV deixará o cargo ou de que seu pontificado será interrompido. Também não há relação comprovada entre as declarações da vidente e as informações médicas divulgadas.

Nascido Robert Francis Prevost, Leão XIV foi eleito em maio de 2025, após o conclave que definiu o novo líder da Igreja Católica.

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