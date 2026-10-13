PREVISÃO CORRETA

Vidente que previu doença do Papa Leão XIV em julho fez alerta: 'Não tem vida longa no pontificado'

Previsão feita por Lene Sensitiva em julho voltou a repercutir após notícias de que o pontífice passou por uma cirurgia em Roma

Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 21:24

Papa Leão XIV Crédito: Santa Sé

Uma previsão feita por Lene Sensitiva sobre o futuro do Papa Leão XIV voltou a repercutir nas redes sociais nesta terça-feira (13). Em julho, a vidente afirmou que o líder da Igreja Católica poderia ter um dos pontificados mais curtos da história e deixar o cargo devido a problemas de saúde.

A declaração foi dada durante uma participação no programa Chupim, da rádio Metropolitana FM, meses antes das notícias recentes sobre a saúde do pontífice.

Veja momentos do Papa Leão XIV 1 de 27

Na ocasião, Lene afirmou que Leão XIV não permaneceria por muito tempo à frente da Igreja. “Ele é uma pessoa que não tem vida longa no pontificado”, declarou.

Questionada sobre o motivo da previsão, a sensitiva relacionou uma possível saída a complicações médicas. “[Vai sair] por problemas na saúde. Muito sério. Então ele vai deixar muito rapidamente”, disse.

As falas voltaram a circular após a divulgação de informações sobre um procedimento cirúrgico realizado pelo papa em Roma. Segundo notícia publicada pelo jornal O Liberal nesta terça-feira, exames teriam identificado um adenocarcinoma em um nódulo retirado do pulmão direito do pontífice.

A previsão, entretanto, não constitui evidência de que Leão XIV deixará o cargo ou de que seu pontificado será interrompido. Também não há relação comprovada entre as declarações da vidente e as informações médicas divulgadas.