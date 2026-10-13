Vidente que previu doença do Papa Leão XIV em julho fez alerta: 'Não tem vida longa no pontificado'

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Fernanda Varela
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 21:24
Uma previsão feita por Lene Sensitiva sobre o futuro do Papa Leão XIV voltou a repercutir nas redes sociais nesta terça-feira (13). Em julho, a vidente afirmou que o líder da Igreja Católica poderia ter um dos pontificados mais curtos da história e deixar o cargo devido a problemas de saúde.
A declaração foi dada durante uma participação no programa Chupim, da rádio Metropolitana FM, meses antes das notícias recentes sobre a saúde do pontífice.
Veja momentos do Papa Leão XIV
Na ocasião, Lene afirmou que Leão XIV não permaneceria por muito tempo à frente da Igreja. “Ele é uma pessoa que não tem vida longa no pontificado”, declarou.
Questionada sobre o motivo da previsão, a sensitiva relacionou uma possível saída a complicações médicas. “[Vai sair] por problemas na saúde. Muito sério. Então ele vai deixar muito rapidamente”, disse.
As falas voltaram a circular após a divulgação de informações sobre um procedimento cirúrgico realizado pelo papa em Roma. Segundo notícia publicada pelo jornal O Liberal nesta terça-feira, exames teriam identificado um adenocarcinoma em um nódulo retirado do pulmão direito do pontífice.
A previsão, entretanto, não constitui evidência de que Leão XIV deixará o cargo ou de que seu pontificado será interrompido. Também não há relação comprovada entre as declarações da vidente e as informações médicas divulgadas.
Nascido Robert Francis Prevost, Leão XIV foi eleito em maio de 2025, após o conclave que definiu o novo líder da Igreja Católica.