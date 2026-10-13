Vidente que previu morte de sertanejo avisa que 2027 terá morte de cantora famosa e grande comunicador: 'Pegará a todos de surpresa'

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Fernanda Varela
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 23:00
A vidente Chaline Grazik, conhecida nas redes sociais como a “vidente dos famosos”, chamou atenção ao fazer uma previsão sobre o mundo das celebridades em 2027. Segundo a sensitiva, o próximo ano poderá ser marcado pela perda de duas personalidades bastante conhecidas do público brasileiro.
Na previsão, Chaline mencionou uma cantora de grande fama e um comunicador de destaque. “Terá a perda de uma cantora muito famosa e de um grande comunicador, que pegará a todos de surpresa”, afirmou.
Chaline Grazik
A declaração desperta curiosidade por envolver duas figuras públicas de grande projeção, mas a vidente não revelou, na informação divulgada, quem seriam essas personalidades.
Chaline Grazik ganhou notoriedade nas redes sociais por compartilhar previsões relacionadas à vida de famosos e a acontecimentos de repercussão nacional. Suas declarações costumam provocar discussões entre seguidores, especialmente quando envolvem artistas e apresentadores conhecidos.
Apesar do tom preocupante, a previsão não permite identificar quem seriam as pessoas mencionadas. Também não existem evidências científicas de que leituras espirituais possam antecipar mortes ou acontecimentos futuros.