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Vidente que previu morte de sertanejo avisa que 2027 terá morte de cantora famosa e grande comunicador: 'Pegará a todos de surpresa'

Conhecida como a 'vidente dos famosos', sensitiva fez uma previsão preocupante sobre duas personalidades do mundo artístico

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 23:00

Chaline Grazik
Chaline Grazik Crédito: Reprodução

A vidente Chaline Grazik, conhecida nas redes sociais como a “vidente dos famosos”, chamou atenção ao fazer uma previsão sobre o mundo das celebridades em 2027. Segundo a sensitiva, o próximo ano poderá ser marcado pela perda de duas personalidades bastante conhecidas do público brasileiro.

Na previsão, Chaline mencionou uma cantora de grande fama e um comunicador de destaque. “Terá a perda de uma cantora muito famosa e de um grande comunicador, que pegará a todos de surpresa”, afirmou.

Chaline Grazik

Chaline Grazik por Reprodução
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A declaração desperta curiosidade por envolver duas figuras públicas de grande projeção, mas a vidente não revelou, na informação divulgada, quem seriam essas personalidades.

Chaline Grazik ganhou notoriedade nas redes sociais por compartilhar previsões relacionadas à vida de famosos e a acontecimentos de repercussão nacional. Suas declarações costumam provocar discussões entre seguidores, especialmente quando envolvem artistas e apresentadores conhecidos.

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Apesar do tom preocupante, a previsão não permite identificar quem seriam as pessoas mencionadas. Também não existem evidências científicas de que leituras espirituais possam antecipar mortes ou acontecimentos futuros.

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