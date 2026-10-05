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Vidente que previu morte de sertanejo diz que candidato à Presidência é 'protegido pelo espiritual', mas alerta para a chegada de tempos sombrios

Chaline Grazik afirmou que não consegue enxergar quem ganhará a disputa presidencial, mas fez previsões sobre o futuro político do candidato

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12:27

Flávio Bolsonaro e Lula
Flávio Bolsonaro e Lula Crédito: Reprodução

Conhecida nas redes sociais como a "vidente dos famosos", Chaline Grazik, a vidente que previu a morte do sertanejo Rick, da dupla com Renner, afirmou não conseguir prever quem vencerá a disputa pela Presidência da República nas Eleições 2026. Apesar de não apontar um vencedor, a sensitiva fez uma série de previsões sobre Flávio Bolsonaro (PL) e afirmou enxergar uma proteção espiritual em torno do candidato.

A declaração sobre o resultado da eleição foi feita durante uma previsão divulgada anteriormente, quando Chaline foi questionada sobre o futuro político de Flávio. "Eu não consigo ver quem ganha", afirmou a vidente na ocasião.

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Apesar de não conseguir apontar o vencedor, Chaline disse enxergar dificuldades no caminho político do candidato. Em uma nova leitura de cartas, ela voltou a falar sobre Flávio e afirmou que ele teria proteção espiritual, embora esteja enfrentando um período de desgaste. "[Flávio] é uma pessoa que é protegida pelo espiritual. Ele está desgastado. No fundo, no fundo, ele não tem certeza do que quer. Ele não sabe se vai aguentar", declarou.

'Onda nebulosa'

Durante a leitura, Chaline também falou sobre uma "onda nebulosa" relacionada ao futuro de Flávio. Segundo a interpretação da sensitiva, o cenário indicaria dificuldades e incertezas na trajetória política do candidato.

As previsões mais negativas feitas por Chaline envolvem a possibilidade de um não cumprimento de mandato até o final. Em uma leitura anterior, ela já havia citado esse cenário e afirmou que, caso Flávio chegasse ao poder, poderia enfrentar problemas durante a trajetória.

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Apesar das previsões sobre Flávio Bolsonaro, Chaline não afirmou que ele vencerá a eleição. Ao ser questionada anteriormente sobre quem chegaria à Presidência da República, a própria vidente disse não conseguir enxergar o vencedor.

As declarações de Chaline Grazik são previsões de caráter esotérico, baseadas em leituras de cartas, e não constituem projeções eleitorais ou informações factuais sobre acontecimentos futuros.

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