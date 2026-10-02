HOMENAGEM

VÍDEO: Aeroporto de Brasília faz ritual de batismo em homenagem a Lito Sousa

Especialista em aviação e youtuber morreu aos 59 anos

Felipe Sena

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 23:28

Lito Sousa recebeu gesto de carinho de Aeroporto Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O especialista em aviação e youtuber, Lito Sousa, de 59 anos, que morreu nesta quinta-feira (1ª), foi homenageado pelo Aeroporto Internacional de Brasília, após trabalhar 36 anos no setor aeronáutico como mecânico e supervisor de manutenção.

O perfil do aeroporto publicou um vídeo realizando o rito de batismo na aeronave, cerimônia simbólica da aviação usada para marcar momentos especiais e prestar homenagens.

Lito Sousa 1 de 7

“Na aviação, o último voo de um piloto é marcado pelo rito do batismo. E foi assim que escolhemos prestar nossa homenagem ao Lito”, diz o texto na legenda da publicação que mostra a cerimônia.

O Aeroporto de Brasília ainda explicou o significado do gesto. “Na aviação, o batismo de uma aeronave é uma cerimônia simbólica, realizada para marcar momentos especiais e prestar homenagens. E hoje este gesto tem um significado ainda mais especial”, diz a narração.

A homenagem ainda destacou a contribuição de Lito para a aviação. “É a nossa forma de agradecer e homenagear quem fez tanto pela aviação”, afirma a publicação.