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VÍDEO: Aeroporto de Brasília faz ritual de batismo em homenagem a Lito Sousa

Especialista em aviação e youtuber morreu aos 59 anos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 23:28

Lito Sousa recebeu gesto de carinho de Aeroporto
Lito Sousa recebeu gesto de carinho de Aeroporto Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O especialista em aviação e youtuber, Lito Sousa, de 59 anos, que morreu nesta quinta-feira (1ª), foi homenageado pelo Aeroporto Internacional de Brasília, após trabalhar 36 anos no setor aeronáutico como mecânico e supervisor de manutenção.

O perfil do aeroporto publicou um vídeo realizando o rito de batismo na aeronave, cerimônia simbólica da aviação usada para marcar momentos especiais e prestar homenagens.

Lito Sousa

Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
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Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução

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“Na aviação, o último voo de um piloto é marcado pelo rito do batismo. E foi assim que escolhemos prestar nossa homenagem ao Lito”, diz o texto na legenda da publicação que mostra a cerimônia.

O Aeroporto de Brasília ainda explicou o significado do gesto. “Na aviação, o batismo de uma aeronave é uma cerimônia simbólica, realizada para marcar momentos especiais e prestar homenagens. E hoje este gesto tem um significado ainda mais especial”, diz a narração.

A homenagem ainda destacou a contribuição de Lito para a aviação. “É a nossa forma de agradecer e homenagear quem fez tanto pela aviação”, afirma a publicação.

A cerimônia aconteceu na Zona Norte de São Paulo e reuniu amigos, familiares, colegas do setor de aviação e seguidores que acompanhavam seu canal, que soma mais de 3 milhões de inscritos.

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Lito Sousa

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