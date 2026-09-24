SAIBA DETALHES

VÍDEO: Amigo revela preocupação de piloto antes da queda de helicóptero que causou a morte do cantor Rick Sollo

Amigo de piloto, que não teve a identidade revelada, detalhou conversa que teve com Antônio Roberto Nóbrega

Felipe Sena

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17:52

Cantor Rick Sollo foi encontrado morto em meio a destroços Crédito: Reprodução | Redes Sociais

As investigações sobre o acidente de helicóptero que resultou na morte do cantor Rick e outras quatro pessoas estão em andamento. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e a Polícia Civil de Santa Catarina buscam determinar as causas da queda em Urubici, na Serra Catarinense.

Durante o velório do piloto do helicóptero em que estava o cantor Rick Sollo, Antônio Roberto Nóbrega, em São Paulo, um amigo revelou que ele já tinha avisado sobre problemas técnicos na aeronave.

Rick Sollo 1 de 4

Em entrevista ao Cidade Alerta, da Record, nesta quarta-feira (23), a testemunha afirmou que Antônio Nóbrega comentou sobre um pane no helicóptero em dias de chuva.

? Veja momento em que bombeiros encontram destroços de helicóptero que matou Rick e mais quatro pic.twitter.com/KaK66HEpJn — Metrópoles (@Metropoles) September 22, 2026

“Infelizmente, foi uma tragédia. Tudo indica que foi um pane no helicóptero. Ele, inclusive, tinha falado sobre isso. Que o helicóptero tinha uma pane, principalmente em tempo de chuva”, declarou o amigo que não teve a identidade informada.

“O que eu posso dizer é que, do tempo que eu conheço ele, conheci em 88, ele era um cara top 5 no Brasil dos pilotos de helicóptero”, acrescentou.

Simultaneamente ao velório, aconteceram outras despedidas de Paulo Soares, em Jandira; Leopoldo de Barros Teixeira, em Pongaí; Bruno Avelar, em Belo Horizonte; e Rick Sollo, em Sorocaba.

No momento do acidente, as condições climáticas eram adversas, com alerta para tempestades. Segundo o Fala Brasil, uma hipótese sugere que a neblina tenha causado a colisão com uma montanha.

O histórico técnico da aeronave está sob análise, após um pouso emergencial anterior no Rio Grande do Sul por causa de falhas mecânicas. A caixa-preta do helicóptero, que foi enviada a Brasília para análise detalhada, é essencial para entender os eventos antes da queda.

O helicóptero Bell 430 caiu na região serrana de Minas Gerais. O cantor Ric estava a caminho de um almoço imobiliário com o prefeito de São Joaquim. José Teodoro de Sena Amaral, em uma vinícola na Serra de Santa Catarina.