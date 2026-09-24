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VÍDEO: Amigo revela preocupação de piloto antes da queda de helicóptero que causou a morte do cantor Rick Sollo

Amigo de piloto, que não teve a identidade revelada, detalhou conversa que teve com Antônio Roberto Nóbrega

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17:52

Cantor Rick Sollo foi encontrado morto em meio a destroços
Cantor Rick Sollo foi encontrado morto em meio a destroços Crédito: Reprodução | Redes Sociais

As investigações sobre o acidente de helicóptero que resultou na morte do cantor Rick e outras quatro pessoas estão em andamento. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e a Polícia Civil de Santa Catarina buscam determinar as causas da queda em Urubici, na Serra Catarinense.

Durante o velório do piloto do helicóptero em que estava o cantor Rick Sollo, Antônio Roberto Nóbrega, em São Paulo, um amigo revelou que ele já tinha avisado sobre problemas técnicos na aeronave.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

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Em entrevista ao Cidade Alerta, da Record, nesta quarta-feira (23), a testemunha afirmou que Antônio Nóbrega comentou sobre um pane no helicóptero em dias de chuva.

“Infelizmente, foi uma tragédia. Tudo indica que foi um pane no helicóptero. Ele, inclusive, tinha falado sobre isso. Que o helicóptero tinha uma pane, principalmente em tempo de chuva”, declarou o amigo que não teve a identidade informada.

“O que eu posso dizer é que, do tempo que eu conheço ele, conheci em 88, ele era um cara top 5 no Brasil dos pilotos de helicóptero”, acrescentou.

Simultaneamente ao velório, aconteceram outras despedidas de Paulo Soares, em Jandira; Leopoldo de Barros Teixeira, em Pongaí; Bruno Avelar, em Belo Horizonte; e Rick Sollo, em Sorocaba.

No momento do acidente, as condições climáticas eram adversas, com alerta para tempestades. Segundo o Fala Brasil, uma hipótese sugere que a neblina tenha causado a colisão com uma montanha.

O histórico técnico da aeronave está sob análise, após um pouso emergencial anterior no Rio Grande do Sul por causa de falhas mecânicas. A caixa-preta do helicóptero, que foi enviada a Brasília para análise detalhada, é essencial para entender os eventos antes da queda.

O helicóptero Bell 430 caiu na região serrana de Minas Gerais. O cantor Ric estava a caminho de um almoço imobiliário com o prefeito de São Joaquim. José Teodoro de Sena Amaral, em uma vinícola na Serra de Santa Catarina.

Além do empresário e do cantor, estavam na aeronave o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

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Rick Sollo

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