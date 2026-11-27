VIDA NOVA

VÍDEO: Após perder 130 kg, Thais Carla mostra o corpo antes de cirurgias para tirar excesso de pele

Dançarina passou por seis horas de cirurgias e contou como está sendo a recuperação em casa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 08:32

Antes e depois de Thais Carla Crédito: Reprodução/Instagram

A dançarina Thais Carla, de 35 anos, mostrou nas redes sociais como estava seu corpo depois de perder mais de 130 quilos e antes de fazer cirurgias para tirar o excesso de pele. O vídeo foi publicado na quarta-feira (25) pelo cirurgião plástico Alexandre Dantas e compartilhado pela influenciadora.

Thais Carla exibe vídeo inédito do corpo antes de plásticas após perder 130 kg 1 de 6

As operações aconteceram em Natal, no Rio Grande do Norte, e levaram seis horas. Thais fez uma abdominoplastia, cirurgia que tira a sobra de pele da barriga, uma braquioplastia, para corrigir a flacidez dos braços, e uma mastopexia com próteses, que levanta e modela os seios. Os procedimentos fazem parte da mudança que começou em abril de 2025, quando ela passou por uma cirurgia bariátrica.

Em repouso, Thais explicou que o excesso de pele incomodava na hora de dançar e fazer coisas simples de casa. "A estética também fazia parte, porque eu tinha vontade de me ver depois da reparadora", assumiu. Ela comemorou a chance de voltar a se mexer com mais conforto, mas disse que os primeiros dias exigem calma.

Acostumada a fazer tudo sozinha, a artista confessou que o mais difícil agora é precisar dos outros. "Eu sou muito ativa, gosto de resolver tudo e, de repente, até para levantar eu preciso ir com calma", contou. Mesmo assim, ela garante que comemora cada melhora: "Quando consigo fazer alguma coisa com um pouquinho mais de conforto do que no dia anterior, eu já fico toda feliz. E, mesmo nos dias mais chatos, eu ainda dou minhas risadas. Isso aí ninguém tira de mim".

Na publicação que mostra o antes da operação, o médico Alexandre Dantas falou sobre o processo da paciente. "A Thaís perdeu mais de 100 quilos, mas sua história nunca poderá ser resumida a um número na balança ou a uma imagem de antes e depois", escreveu ele na legenda.