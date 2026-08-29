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VÍDEO: Brasileira se recusa a deixar BBB após expulsão e é retirada à força de reality

A brasileira foi expulsa do programa após se envolver em uma confusão com outra participante

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 20:53

Gran Hermano
Gran Hermano Crédito: Reprodução

A brasileira Steffany “Campanita” Pereira foi expulsa do reality show Gran Hermano Generación Dorada, versão argentina do Big Brother, após se envolver em uma confusão com Danelik Galazán.

As duas participantes foram retiradas do programa após um confronto na noite dessa quinta-feira (27/8). Galazán aceitou a decisão e deixou a atração, enquanto Campanita resistiu a abandonar o reality e precisou ser retirada com a intervenção da equipe de segurança (assista ao vídeo no final da matéria).

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