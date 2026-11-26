SUPOSTO ROMANCE

Vídeo de Bianca Andrade e Giovana Cordeiro em clima de intimidade reforça rumores de affair

Empresária revelou ter vivido um romance nos bastidores da 'Dança dos Famosos', mas não revelou a identidade da pessoa

Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 23:20

Vídeo antigo de Bianca Andrade e Giovana Cordeiro voltou a repercutir em meio aos rumores de romance Crédito: Reprodução

Um vídeo de Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, e Giovana Cordeiro voltou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (26), alimentando os rumores de um possível romance entre as duas. Nas imagens, a empresária e a atriz aparecem abraçadas, trocando olhares e carícias durante uma festa.

O registro foi feito no dia 4 de outubro, durante uma confraternização do elenco da 'Dança dos Famosos' na casa do surfista Pedro Scooby, no Rio de Janeiro.

Giovana Cordeiro e Bianca Andrade 1 de 3

Nas imagens, as duas aparecem cantando juntas 'Evidências', sucesso da dupla Chitãozinho e Xororó, durante uma sessão de karaokê.

Como surgiram os rumores de romance?

As especulações ganharam força após a participação de Bianca Andrade no programa 'Blogueirinha Entrevista', do Multishow, na última segunda-feira (23), um dia após sua eliminação da competição do 'Domingão com Huck'.

Na ocasião, a empresária revelou ter vivido um romance nos bastidores da disputa, mas preferiu não identificar a pessoa com quem se envolveu.

Após a declaração, o jornal Extra apontou Giovana Cordeiro como o suposto affair da influenciadora. A informação fez com que antigos registros das duas juntas voltassem a repercutir nas redes sociais.