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Vídeo de Léo Santana em show viraliza e rende 'bronca' de Lore Improta: 'Sem cueca?'

Figurino do cantor baiano roubou a cena durante coreografia e chamou atenção na web

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 12:04

Volume de Léo Santana em show viraliza e rende 'bronca' de Lore Improta Crédito: Reprodução/Instagram

Um vídeo de Léo Santana dançando durante uma apresentação ao vivo virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O registro, que começou a circular após uma publicação do influenciador Henrique Leite, chamou a atenção dos internautas por conta da calça usada pelo cantor baiano, que acabou marcando e evidenciando suas partes íntimas ao longo da coreografia.

Vídeo de Léo Santana rende 'bronca' de Lore Improta 1 de 7

O detalhe não passou despercebido pelo público e muito menos pela esposa do artista, a dançarina Lore Improta, que fez questão de deixar um comentário em tom bem-humorado cobrando explicações do companheiro.

"Oxe, tava sem cueca foi, Leandro? Tô entendendo nada! Ai, ai!", disparou Lore na publicação. Logo em seguida, ela avisou que já tinha ido tirar satisfações: "Não é possível! Já mandei mensagem aqui perguntando. Ele não é doido!", brincou.