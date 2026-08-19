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Vídeo de Léo Santana em show viraliza e rende 'bronca' de Lore Improta: 'Sem cueca?'

Figurino do cantor baiano roubou a cena durante coreografia e chamou atenção na web

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 12:04

Volume de Léo Santana em show viraliza e rende 'bronca' de Lore Improta
Volume de Léo Santana em show viraliza e rende 'bronca' de Lore Improta Crédito: Reprodução/Instagram

Um vídeo de Léo Santana dançando durante uma apresentação ao vivo virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O registro, que começou a circular após uma publicação do influenciador Henrique Leite, chamou a atenção dos internautas por conta da calça usada pelo cantor baiano, que acabou marcando e evidenciando suas partes íntimas ao longo da coreografia.

Vídeo de Léo Santana rende 'bronca' de Lore Improta

Volume de Léo Santana em show viraliza e rende 'bronca' de Lore Improta por Reprodução/Instagram
Volume de Léo Santana em show viraliza e rende 'bronca' de Lore Improta por Reprodução/Instagram
Volume de Léo Santana em show viraliza e rende 'bronca' de Lore Improta por Reprodução/Instagram
Volume de Léo Santana em show viraliza e rende 'bronca' de Lore Improta por Reprodução/Instagram
Volume de Léo Santana em show viraliza e rende 'bronca' de Lore Improta por Reprodução/Instagram
Volume de Léo Santana em show viraliza e rende 'bronca' de Lore Improta por Reprodução/Instagram
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Volume de Léo Santana em show viraliza e rende 'bronca' de Lore Improta por Reprodução/Instagram

O detalhe não passou despercebido pelo público e muito menos pela esposa do artista, a dançarina Lore Improta, que fez questão de deixar um comentário em tom bem-humorado cobrando explicações do companheiro.

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"Oxe, tava sem cueca foi, Leandro? Tô entendendo nada! Ai, ai!", disparou Lore na publicação. Logo em seguida, ela avisou que já tinha ido tirar satisfações: "Não é possível! Já mandei mensagem aqui perguntando. Ele não é doido!", brincou.

Nas redes sociais, o vídeo dividiu reações pela ousadia do figurino. Enquanto alguns internautas se divertiram nos comentários:  "Misericórdia, o que é isso?" e "Lá ele eterno", outros acharam a escolha de roupa arriscada demais para o palco, apontando que o cantor foi "inconsequente" ao dançar com a peça marcando tanto.

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Tags:

Lore Improta léo Santana

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