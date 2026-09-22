SAUDADE

Vídeo de Renner falando sobre Rick emociona após morte do sertanejo em acidente de helicóptero: 'É minha vida, meu alicerce'

Gravação voltou a circular nas redes sociais após a confirmação da morte do cantor, aos 59 anos

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:44

Renner se declarou para Rick Crédito: Reprodução

Um vídeo antigo de Renner falando sobre a relação com Rick voltou a circular nas redes sociais nesta terça-feira (22), após a confirmação da morte do parceiro de dupla. Na gravação, o sertanejo fala sobre a importância de Rick em sua vida e destaca a ligação construída entre os dois.

“Ai, o Rick é minha vida, meu alicerce. A dupla, um depende do outro”, declarou Renner no registro.

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O trecho foi resgatado por internautas após a notícia da morte de Rick e passou a ser compartilhado como uma lembrança da relação entre os artistas.

Rick e Renner construíram uma parceria de décadas na música sertaneja. Apesar de terem passado por períodos separados profissionalmente, os dois retomaram a dupla em 2018 e continuavam se apresentando juntos.

O último show de Rick ao lado de Renner aconteceu no sábado (19), dois dias antes do acidente. Os cantores participaram de uma festa de 15 anos em Sorriso, no Mato Grosso.