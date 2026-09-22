Vídeo de Renner falando sobre Rick emociona após morte do sertanejo em acidente de helicóptero: 'É minha vida, meu alicerce'

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Fernanda Varela
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:44
Um vídeo antigo de Renner falando sobre a relação com Rick voltou a circular nas redes sociais nesta terça-feira (22), após a confirmação da morte do parceiro de dupla. Na gravação, o sertanejo fala sobre a importância de Rick em sua vida e destaca a ligação construída entre os dois.
“Ai, o Rick é minha vida, meu alicerce. A dupla, um depende do outro”, declarou Renner no registro.
Rick deixa dois filhos e quatro netos
O trecho foi resgatado por internautas após a notícia da morte de Rick e passou a ser compartilhado como uma lembrança da relação entre os artistas.
Rick e Renner construíram uma parceria de décadas na música sertaneja. Apesar de terem passado por períodos separados profissionalmente, os dois retomaram a dupla em 2018 e continuavam se apresentando juntos.
O último show de Rick ao lado de Renner aconteceu no sábado (19), dois dias antes do acidente. Os cantores participaram de uma festa de 15 anos em Sorriso, no Mato Grosso.
Rick morreu aos 59 anos após a queda do helicóptero em que viajava em Santa Catarina. Os destroços da aeronave foram encontrados nesta terça-feira (22), e o Corpo de Bombeiros confirmou que não houve sobreviventes.