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VÍDEO: elefante-marinho gigante sai do mar para ‘descansar’ em praia do Rio e surpreende banhistas

Animal apareceu na Praia de São Conrado, teve área isolada pelos bombeiros e retornou sozinho ao mar horas depois

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 18:42

Elefante-marinho Crédito: Reprodução

O que era para ser um dia qualquer na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, virou um grande evento. Na manhã de sexta-feira (2), um elefante-marinho imenso chamou a atenção de moradores e banhistas ao sair do mar e permanecer deitado na areia para relaxar.

O animal, de grande porte, escolheu um trecho entre os postos 1 e 2 para descansar. Diante da movimentação de curiosos, o Corpo de Bombeiros isolou a área para evitar que as pessoas se aproximassem. A bandeira roxa, de vida marinha na área, foi hasteada.

Elefante-marinho encantou banhistas no Rio de Janeiro 1 de 8

A passagem inesperada foi registrada por pessoas que estavam na praia, e vídeos do elefante-marinho começaram a circular pelas redes sociais.

Voltou sozinho para o mar

O visitante permaneceu durante algumas horas na areia. No início da tarde, entrou novamente na água e seguiu mar adentro sem precisar da intervenção das equipes que acompanhavam a situação.

De acordo com o biólogo Marcelo Szpilman, do AquaRio, apesar do tamanho impressionante, o elefante-marinho ainda seria jovem. Uma das hipóteses é que o animal tenha chegado ao litoral do Rio levado por uma corrente fria vinda do Sul.

Elefantes-marinhos são encontrados principalmente em regiões subantárticas. A presença desses animais no litoral brasileiro é pouco frequente, mas já foi registrada outras vezes.

Por que ele ficou na areia?

A presença de um elefante-marinho fora da água não significa necessariamente que o animal esteja ferido ou encalhado. Eles podem permanecer na areia simplesmente para descansar antes de retornar ao oceano.

Por isso, a recomendação é manter distância e não tentar empurrar ou conduzir o animal de volta à água.

Também não se deve oferecer comida ou água, tocar no animal ou provocar barulho e aglomerações ao redor dele. Por se tratar de um animal selvagem, ele pode reagir caso se sinta ameaçado.

Tamanho impressiona

Elefantes-marinhos machos adultos podem ultrapassar cinco metros de comprimento e pesar mais de três toneladas.