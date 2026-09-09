ASSUSTADOR

VÍDEO: Jornalista e cinegrafista são atingidos por míssil enquanto se preparavam para entrar ao vivo

Profissionais ficaram feridos por estilhaços durante ataque atribuído a Israel; organizações internacionais cobram investigação

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:46

Jornalista é atingido por míssil Crédito: Reprodução

Um jornalista e um cinegrafista foram atingidos durante um ataque no sul do Líbano enquanto se preparavam para entrar ao vivo em uma emissora local. O momento da explosão foi registrado pela própria câmera da equipe e repercutiu nas redes sociais.

O caso aconteceu no domingo (6), em Nabatieh al-Fawqa. O correspondente Ali Chbib e o cinegrafista Mohammad Berjawi, da emissora libanesa Al-Manar, foram atingidos por estilhaços e destroços.

? Israel bombardeó el Líbano mientras el periodista Ali Shabib, de la cadena Al-Manar, y su camarógrafo Mohammed Barjawi, se encontraban en cercanías del lugar alcanzado. Ambos se encuentran hospitalizados. pic.twitter.com/UuDNaV9iQE — Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) September 8, 2026

Os dois sofreram cortes e contusões e precisaram ser levados a um hospital. Chbib também passou por um procedimento cirúrgico no ombro. Posteriormente, ambos receberam alta.

Em comunicado, a Al-Manar, emissora afiliada ao Hezbollah, acusou as forças israelenses de realizarem um ataque "coordenado, direcionado e deliberado" contra a equipe de reportagem. O canal afirmou que os jornalistas estavam em uma área civil realizando uma cobertura.

Jornalista e cinegrafista são atingidos por míssil 1 de 2

Israel se manifesta

As Forças de Defesa de Israel (FDI), por outro lado, confirmaram que realizaram ataques aéreos na região de Nabatieh, mas afirmaram que os alvos eram "infraestruturas e depósitos de armas do Hezbollah".

As forças israelenses disseram estar cientes das informações sobre um jornalista ferido nas proximidades da área atingida e negaram que profissionais da imprensa fossem o alvo da operação.

Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, os ataques registrados em diferentes localidades do sul do país no domingo deixaram 11 mortos e 26 feridos.

Organizações cobram investigação

O episódio também provocou reação de organizações internacionais ligadas à proteção de jornalistas.

O Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) manifestou preocupação com o caso e destacou que profissionais da imprensa devem ser protegidos independentemente do veículo para o qual trabalham.