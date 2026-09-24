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VÍDEO: Jovem é desmascarado por suas duas namoradas em encontro no motel e entra em desespero durante discussão

Rapaz encontrou as duas juntas em um quarto, tentou explicar a situação e se desesperou ao perceber que a porta estava trancada

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 16:56

Enzo e suas duas namoradas
Enzo e suas duas namoradas Crédito: Reprodução

Um jovem identificado como Enzo foi colocado frente a frente com duas mulheres que afirmam manter um relacionamento com ele ao mesmo tempo. O momento foi registrado em vídeo, compartilhado nas redes sociais e viralizou nesta semana.

Nas imagens, uma das jovens conversa com Enzo dentro de um quarto até que abre a porta do banheiro. É nesse momento que a outra garota aparece e surpreende o rapaz. “Você ia ficar com as duas assim?”, questiona uma delas. “Você ia ficar com as duas assim?”, questiona uma delas. Nervoso, Enzo responde: “Eu não vou ficar com nenhuma das duas”.

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A partir daí, as duas começam a confrontá-lo. Elas citam datas e situações que, segundo relatam no vídeo, comprovariam que o jovem se encontrava com ambas. Enzo nega parte das acusações e afirma que já havia terminado o relacionamento com uma delas. ‘Eu vou arrebentar essa porta’

A discussão fica ainda mais tensa quando o rapaz tenta sair do quarto e percebe que a porta está trancada. “Eu vou arrebentar essa porta”, ameaça Enzo. “Ninguém vai abrir”, responde uma das jovens.

O rapaz, então, começa a chutar a porta na tentativa de deixar o cômodo, mas não consegue abri-la. Pouco depois, uma terceira mulher aparece e permite que ele saia. “Por favor, vai embora”, diz ela. Em seguida, acrescenta: “Depois você espera chegar o processo”.

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O vídeo termina com o jovem deixando o local. Nas redes sociais, as imagens repercutiram principalmente pela forma como as duas jovens organizaram o confronto e apresentaram, juntas, as versões sobre os supostos relacionamentos.

Não há, no conteúdo que viralizou, informações sobre quando ou onde a gravação foi feita. As circunstâncias dos relacionamentos também são apresentadas apenas pelos envolvidos no vídeo.

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