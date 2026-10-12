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VÍDEO: Luan Santana faz gesto do 'L' durante show, fala sobre futuro do Brasil e provoca repercussão; equipe nega apoio político a Lula

Cantor movimentou as redes sociais ao levantar a mão em formato de 'L' durante apresentação em Brasília; assessoria negou qualquer manifestação política

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 14:43

Luan Santana
Luan Santana Crédito: Reprodução

Luan Santana virou assunto nas redes sociais após um gesto durante um show em Brasília, no sábado (10). Vídeos da apresentação mostram o sertanejo levantando uma das mãos com o polegar e o indicador estendidos, formando um sinal semelhante à letra "L", associado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A repercussão levou a equipe do artista a esclarecer que não houve manifestação de apoio político.

Os registros foram feitos durante a apresentação da turnê "Registro Histórico", na capital federal. Em um dos vídeos, Luan aparece fazendo o gesto ao entrar no palco, em meio a uma sequência de fogos de artifício. Em outro momento, ele repete o movimento enquanto conversa com o público.

Registro Histórico de Luan Santana

Ingressos de Luan Santana em Salvador já estão à venda e devem esgotar rápido por Divulgação
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Ingressos de Luan Santana em Salvador já estão à venda e devem esgotar rápido por Divulgação

A interpretação política ganhou força porque o episódio aconteceu a duas semanas do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro, quando Lula e Flávio Bolsonaro disputam a Presidência da República.

Durante a apresentação, o cantor também fez uma declaração sobre o futuro do país, o que contribuiu para os comentários nas redes sociais. "Acreditem nos seus sonhos. Sempre com Deus na frente de tudo e de todos. Que o nosso país esteja em boas mãos nos próximos meses", afirmou.

Apesar da associação feita por internautas, a assessoria de imprensa do sertanejo negou que o movimento tivesse qualquer relação com a disputa eleitoral. "Esse gesto não é marca, não é manifestação, não é nada. É um gesto e ele faz isso em todos os shows. Fez em Palmas (TO) e fez agora em Brasília", declarou a equipe.

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Os representantes do artista também reforçaram que ele não pretende declarar apoio a nenhum dos candidatos. "O Luan não se posicionou e nem vai se posicionar. Esse gesto não tem conotação política. Zero. As pessoas estão se aproveitando desse momento para atribuir uma manifestação política", acrescentou a assessoria.

Segundo a equipe, o movimento já fazia parte das apresentações do cantor antes da repercussão eleitoral. A referência a Palmas, no Tocantins, foi utilizada para demonstrar que o gesto não seria exclusivo do show realizado em Brasília.

Até a divulgação do esclarecimento, Luan Santana não havia comentado pessoalmente a controvérsia. A manifestação pública sobre o episódio foi feita por seus representantes.

Assista ao vídeo:

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