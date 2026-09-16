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Vídeo mostra acidente que matou influenciador e modelo; McLaren bateu em árvore e se partiu em duas

Acidente aconteceu na Califórnia e também matou a modelo Alexis Kramer, que estava no veídulo dirigido pelo influenciador

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 08:24

James Wehr
James Wehr Crédito: Reprodução/Instagram

Um vídeo divulgado pelo TMZ mostra o momento do grave acidente que matou o influenciador automotivo James Wehr, de 27 anos, e a modelo Alexis 'Lexi' Kramer, de 22. A colisão aconteceu na madrugada do último domingo (13), em Irvine, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Nas imagens, registradas pela câmera de outro veículo, a McLaren 2019 dirigida por James aparece parada em um semáforo. Quando o sinal abre, o carro acelera e segue pela via. Pouco depois, o motorista perde o controle e o veículo sai da pista, bate contra um meio-fio e uma árvore e pega fogo. James e Alexis morreram ainda no local.

James Wehr

James Wehr por Reprodução/Instagram
James Wehr por Reprodução/Instagram
James Wehr por Reprodução/Instagram
James Wehr por Reprodução/Instagram
James Wehr por Reprodução/Instagram
James Wehr por Reprodução/Instagram
James Wehr por Reprodução/Instagram
James Wehr por Reprodução/Instagram
James Wehr por Reprodução/Instagram
James Wehr por Reprodução/Instagram
James Wehr por Reprodução/Instagram
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James Wehr por Reprodução/Instagram

"Quando o semáforo abriu, o carro seguiu em alta velocidade para o norte. O motorista perdeu o controle do veículo, que foi para a direita, onde colidiu com um meio-fio e uma árvore. O veículo se partiu em dois e pegou fogo”, relataram as autoridades.

O Departamento de Polícia de Irvine informou que investigadores da MAIT, equipe especializada em colisões graves, vão analisar diferentes fatores que podem ter contribuído para a batida.

"Os investigadores da MAIT irão examinar todos os possíveis fatores que contribuíram para a colisão, incluindo as condições da estrada e do veículo, a velocidade do veículo e quaisquer fatores que possam ter afetado a condução do McLaren pelo motorista", afirmou um porta-voz.

Até o momento, as autoridades não divulgaram uma conclusão sobre o que fez o motorista perder o controle do carro.

Quem era James Wehr?

James Wehr era conhecido no universo dos carros de luxo e superesportivos. Ele foi um dos fundadores do South OC Cars & Coffee, encontro realizado semanalmente em Orange County e descrito pela própria organização como um dos maiores eventos do gênero no mundo.

Os encontros reúnem milhares de veículos, entre hipercarros, supercarros, modelos exóticos, clássicos, muscle cars, esportivos e motocicletas. James organizava o evento ao lado dos pais, Simon e Sarah, e de uma equipe de voluntários.

Após a morte do influenciador, o South OC Cars & Coffee publicou uma homenagem nas redes sociais e pediu privacidade para a família durante o período de luto.

"Infelizmente, temos notícias muito tristes para compartilhar com vocês. Esta manhã, pouco depois da meia-noite, perdemos nosso querido filho e irmão James em um acidente de carro", informou a organização.

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