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Vídeo mostra destroços de helicóptero que levava cantor Rick; não há sobreviventes

Aeronave foi localizada na Serra catarinense após mais de 24 horas de buscas envolvendo FAB, Bombeiros, Polícia Militar e moradores da região

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 12:50

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner
Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner Crédito: Reprodução

Um vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) mostra os destroços do helicóptero que levava o cantor Rick, da dupla com Renner, e outras quatro pessoas. A aeronave, que desapareceu na Serra de Santa Catarina na última segunda-feira (21), foi localizada no início da tarde desta terça-feira (22), na localidade de Santa Bárbara, após uma operação que mobilizou equipes terrestres e aéreas.

Além de Rick, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto. Segundo os Bombeiros, não há sobreviventes.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC

Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
O empresário Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Rick & Renner   por Reprodução
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
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Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram

As buscas começaram na segunda-feira (21) e envolveram o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), a Polícia Militar, a Força Aérea Brasileira (FAB) e moradores da região. A área de procura se estendeu por cerca de 30 quilômetros entre Urubici e São Joaquim.

A operação foi dificultada pelas condições meteorológicas, com chuva e neblina densa na Serra, além do relevo de mata fechada onde os destroços foram encontrados.

O helicóptero, de prefixo PP-MGR, havia desaparecido durante o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim. O último ponto de localização registrado para a aeronave ficava na região de Vacas Gordas, em Urubici, próximo à SC-370.

As equipes inicialmente concentraram os trabalhos no local indicado como possível ponto de queda, mas não encontraram vestígios. Com novas informações obtidas durante a operação, as buscas foram ampliadas para outras áreas da Serra.

Celulares dos ocupantes também ajudaram a direcionar os trabalhos. Equipes do CBMSC atuaram em solo enquanto aeronaves foram utilizadas para auxiliar na varredura da região.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
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Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução

A localização dos destroços ocorreu somente na terça-feira, mais de 24 horas depois do desaparecimento.

Helicóptero decolou de Porto Belo rumo a São Joaquim

A aeronave partiu por volta das 10h30 de segunda-feira (21) do condomínio aeronáutico Costa Esmeralda, em Porto Belo, com destino a São Joaquim.

Pouco antes de o contato com a aeronave ser perdido, moradores da região serrana relataram ter visto o helicóptero voando em baixa altitude. A informação também passou a integrar o conjunto de relatos analisados pelas equipes durante as buscas.

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