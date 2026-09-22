TRAGÉDIA

Vídeo mostra destroços de helicóptero que levava cantor Rick; não há sobreviventes

Aeronave foi localizada na Serra catarinense após mais de 24 horas de buscas envolvendo FAB, Bombeiros, Polícia Militar e moradores da região

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 12:50

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner Crédito: Reprodução

Um vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) mostra os destroços do helicóptero que levava o cantor Rick, da dupla com Renner, e outras quatro pessoas. A aeronave, que desapareceu na Serra de Santa Catarina na última segunda-feira (21), foi localizada no início da tarde desta terça-feira (22), na localidade de Santa Bárbara, após uma operação que mobilizou equipes terrestres e aéreas.

Além de Rick, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto. Segundo os Bombeiros, não há sobreviventes.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC 1 de 8

As buscas começaram na segunda-feira (21) e envolveram o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), a Polícia Militar, a Força Aérea Brasileira (FAB) e moradores da região. A área de procura se estendeu por cerca de 30 quilômetros entre Urubici e São Joaquim.

A operação foi dificultada pelas condições meteorológicas, com chuva e neblina densa na Serra, além do relevo de mata fechada onde os destroços foram encontrados.

O helicóptero, de prefixo PP-MGR, havia desaparecido durante o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim. O último ponto de localização registrado para a aeronave ficava na região de Vacas Gordas, em Urubici, próximo à SC-370.

As equipes inicialmente concentraram os trabalhos no local indicado como possível ponto de queda, mas não encontraram vestígios. Com novas informações obtidas durante a operação, as buscas foram ampliadas para outras áreas da Serra.

Celulares dos ocupantes também ajudaram a direcionar os trabalhos. Equipes do CBMSC atuaram em solo enquanto aeronaves foram utilizadas para auxiliar na varredura da região.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados 1 de 7

A localização dos destroços ocorreu somente na terça-feira, mais de 24 horas depois do desaparecimento.

Helicóptero decolou de Porto Belo rumo a São Joaquim

A aeronave partiu por volta das 10h30 de segunda-feira (21) do condomínio aeronáutico Costa Esmeralda, em Porto Belo, com destino a São Joaquim.