Vídeo mostra suspeito de furto tendo mão decepada com facão em Manaus

Um suspeito de furtar um orfanato teve uma das mãos decepadas por golpes de facão, em Manaus. O caso aconteceu na noite do dia 24 de maio e viralizou nas redes sociais.



Segundo o g1, o homem invadiu e furtou um abrigo para crianças e adolescentes. Após cometer o crime, passou a ser procurado dentro da comunidade.



Informações da PM apontam que o suspeito foi localizado fazendo compras dentro de um mercadinho, quando um homem não identificado o atacou. O momento que o membro do corpo do suspeito é cortado foi registrado por uma câmera de segurança.