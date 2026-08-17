PAPAI CORUJA

VÍDEO: Neymar fica emocionado ao fazer aula de balé com a filha Mavie; internautas reagem e chamam jogador de 'personagem'

Jogador acompanhou a filha durante atividade e se emocionou ao assistir à apresentação da menina

Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 19:34

Neymar faz aula de balé com Mavie Crédito: Reprodução

Neymar viveu um momento diferente nesta segunda-feira (17) ao participar de uma aula de balé ao lado da filha, Mavie, de 3 anos. O jogador apareceu em vídeos acompanhando outros pais durante a atividade e tentou reproduzir os passos da coreografia. A cena divertiu os internautas e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

O registro foi compartilhado por Cris Guedes, amigo próximo do atleta, que também levou a filha para a aula. Na publicação, ele brincou sobre a experiência de acompanhar as meninas: 'É muito bom ser pai de meninas. Dia dos pais no balé'.

Mavie rouba a cena em jogo do Santos 1 de 20

Em outro vídeo, compartilhado por Bruna Biancardi, Neymar aparece atento à apresentação de Mavie e se emociona ao acompanhar a filha. Ao registrar o momento, a influenciadora brincou: 'Papai chorão'.

A participação do jogador na aula também rendeu comentários bem-humorados dos internautas. A tentativa de acompanhar os movimentos fez alguns seguidores compararem Neymar a um 'personagem', enquanto outros elogiaram o 'molejo' do craque e brincaram que ele e Cris Guedes chegaram a dançar mais do que as próprias filhas.

A cena também provocou brincadeiras relacionadas à carreira do jogador. Um internauta comentou que Neymar 'coloca todos zagueiros pra dançar', enquanto outro entrou na onda e afirmou que o São Paulo já estaria interessado em contratar o atacante.