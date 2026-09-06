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VÍDEO: Piloto usa drone com cesta e comida para salvar gatinha ilhada em enchente

Após passar dois dias cercada pela água, o animal foi resgatado em uma operação que viralizou na web

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 09:55

Piloto usa drone com cesta e comida para salvar gatinha ilhada em enchente Crédito: Reprodução/TikTok @michisad_999

Uma gatinha que passou dois dias ilhada em uma árvore no meio do rio Songhua, na província de Jilin, no nordeste da China, protagonizou um resgate digno de cinema em julho. Com o nível da água alto devido a fortes chuvas, o acesso do animal tornou-se impossível, levando moradores a acionarem o experiente piloto de drones senhor Xu para tentar uma manobra improvisada e arriscada.

Piloto usa drone para salvar gatinha ilhada em enchente 1 de 10

Para salvar o animal, o operador prendeu uma cesta com peso e comida em cordas conectadas a um drone. Após duas tentativas frustradas devido à distância e ao medo do animal, o uso de um segundo aparelho para suporte permitiu posicionar o recipiente com precisão, fazendo com que a gatinha decidisse entrar após mais de uma hora de operação.

Exausta, com fome e acuada pela enchente, a gata buscou refúgio em um espaço fechado que oferecia segurança e alimento, cedendo após hesitar nas primeiras abordagens do drone.