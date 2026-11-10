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VÍDEO: Presidente do Vitória viraliza ao chamar o próprio clube de 'time pequeno' durante coletiva e vira alvo de chacota de tricolores

Fábio Mota usou a expressão ao comentar as dificuldades financeiras do Rubro-Negro e a perda de receitas com casas de apostas

Fernanda Varela

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 19:43

Fábio Mota em entrevista coletiva no Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O presidente do Vitória, Fábio Mota, virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira (10) após chamar o próprio clube de "time pequeno" durante uma entrevista coletiva. A declaração, feita enquanto o dirigente comentava as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Rubro-Negro, repercutiu entre torcedores e virou motivo de provocação por parte dos rivais.

Ao falar sobre a situação do Vitória e criticar pessoas que, segundo ele, torcem pelo rebaixamento da equipe, Mota mencionou a perda de receitas provenientes de empresas de apostas esportivas.

muito para um time O QUE? misericórdia… https://t.co/hjXQIErn7B — marco (@mapitangueira) November 10, 2026

"Eu acho que não tem motivo para desespero. Sei que tem aqueles senhores oportunistas, divulgadores do apocalipse, que nessa hora fazem vídeo, torcem para o Vitória cair, isso é verdade, ao invés de estarem aqui ajudando, chamando a torcida, mostrando a realidade do clube. Com toda a dificuldade financeira, a gente perdeu a receita das bets. Vocês sabem que isso é muito para um time pequeno", declarou.

A expressão utilizada pelo presidente não passou despercebida, especialmente entre os torcedores do Bahia, principal rival do Vitória, que aproveitaram a situação para fazer piadas nas redes sociais. "Fábio Mota é um agente do Grupo City infiltrado no rival, só pode. É só mitada atrás de mitada", escreveu um internauta, em referência ao grupo responsável pela gestão do futebol do Bahia.

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Outro torcedor brincou com a possibilidade de o dirigente ser, na verdade, simpatizante do Esquadrão. "Quando você está numa disputa para ver quem mais ama o Bahia, mas seu adversário é Fábio Mota", publicou.

A repercussão ocorre em um momento delicado para o Vitória, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O clube também enfrenta mudanças no comando técnico após a saída de Jair Ventura.

A equipe não vence desde 7 de outubro, quando derrotou a Chapecoense. Após a pausa para a Data Fifa, o próximo compromisso será contra o RB Bragantino, no Barradão, em Salvador.