VÍDEO: Presidente do Vitória viraliza ao chamar o próprio clube de 'time pequeno' durante coletiva e vira alvo de chacota de tricolores

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Fernanda Varela
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 19:43
O presidente do Vitória, Fábio Mota, virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira (10) após chamar o próprio clube de "time pequeno" durante uma entrevista coletiva. A declaração, feita enquanto o dirigente comentava as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Rubro-Negro, repercutiu entre torcedores e virou motivo de provocação por parte dos rivais.
Ao falar sobre a situação do Vitória e criticar pessoas que, segundo ele, torcem pelo rebaixamento da equipe, Mota mencionou a perda de receitas provenientes de empresas de apostas esportivas.
"Eu acho que não tem motivo para desespero. Sei que tem aqueles senhores oportunistas, divulgadores do apocalipse, que nessa hora fazem vídeo, torcem para o Vitória cair, isso é verdade, ao invés de estarem aqui ajudando, chamando a torcida, mostrando a realidade do clube. Com toda a dificuldade financeira, a gente perdeu a receita das bets. Vocês sabem que isso é muito para um time pequeno", declarou.
A expressão utilizada pelo presidente não passou despercebida, especialmente entre os torcedores do Bahia, principal rival do Vitória, que aproveitaram a situação para fazer piadas nas redes sociais. "Fábio Mota é um agente do Grupo City infiltrado no rival, só pode. É só mitada atrás de mitada", escreveu um internauta, em referência ao grupo responsável pela gestão do futebol do Bahia.
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Outro torcedor brincou com a possibilidade de o dirigente ser, na verdade, simpatizante do Esquadrão. "Quando você está numa disputa para ver quem mais ama o Bahia, mas seu adversário é Fábio Mota", publicou.
A repercussão ocorre em um momento delicado para o Vitória, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O clube também enfrenta mudanças no comando técnico após a saída de Jair Ventura.
A equipe não vence desde 7 de outubro, quando derrotou a Chapecoense. Após a pausa para a Data Fifa, o próximo compromisso será contra o RB Bragantino, no Barradão, em Salvador.
A declaração de Fábio Mota, embora tenha ocorrido em uma explicação sobre as limitações financeiras do clube, acabou ganhando destaque pela escolha das palavras e alimentou a tradicional rivalidade entre Bahia e Vitória.