Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Rafa Justus rebate críticas e ataques após votar pela primeira vez

Filha do empresário Roberto Justus destacou que xingamentos foram gratuitos e não tem fundamento

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 22:14

Rafaella Justus se pronunciou nas redes sociais
Rafaella Justus se pronunciou nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Rafa Justus usou as redes sociais para rebater críticas que têm recebido após publicar uma foto com uma camiseta com uma mini bandeira do Brasil estampada, celebrando o primeiro voto aos 17 anos.

Apenas uma foto foi o suficiente para várias pessoas acreditarem que a filha do empresário Roberto Justus votaria em Flávio Bolsonaro, por causa da simbologia da bandeira.

Rafa Justus

Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
1 de 12
Rafa Justus por Reprodução

Leia mais

Imagem - Aos 17 anos, Rafaella Justus sofre ataque por causa da aparência nas redes sociais e manda recado: ‘Assustador’

Aos 17 anos, Rafaella Justus sofre ataque por causa da aparência nas redes sociais e manda recado: ‘Assustador’

Imagem - Rafa Justus revela apelido inusitado de César Tralli e explica origem: 'Vem de biscoito'

Rafa Justus revela apelido inusitado de César Tralli e explica origem: 'Vem de biscoito'

Imagem - Conheça Lolle Pinheiro, neta da Garota de Ipanema e prima de Rafa Justus que segue passos de Ticiane

Conheça Lolle Pinheiro, neta da Garota de Ipanema e prima de Rafa Justus que segue passos de Ticiane

“O dia em que eu postei uma foto usando uma regata branca com uma mini bandeira do Brasil e começaram a me xingar. Isso aconteceu ontem, assim que eu postei uma foto, depois de votar pela primeira vez na vida e, a partir de uma regata, decidiram o meu posicionamento político, em quem eu voto, no que eu acredito, sendo que eu nunca me posicionei publicamente sobre política”, começou dizendo Rafa no vídeo publicado em seu perfil do Instagram.

Rafa questionou se estivesse usando uma roupa com estampa da bandeira de outro país se seria um problema. “E eu fico pensando, né, será que se fosse uma bandeira de qualquer outro país causaria a mesma reação? Não, porque não foram só opiniões, vieram ataques à minha aparência, à minha inteligência e xingamentos completamente gratuitos”.

A influenciadora e filha de Ticiane Pinheiro ainda ressaltou que muitas pessoas tiveram uma conclusão precipitada por causa da foto. “Criaram uma narrativa inteira sobre mim e depois usaram ela como justificativa para me atacar. Eu sou brasileira e usar bandeira do meu país não deveria exigir explicação. E mesmo se eu pensasse diferente de você politicamente, isso nunca justificaria desrespeito. Discordância é uma coisa e ódio gratuito é outra e são completamente diferentes. Então sim, eu desativei os comentários aqui dessa conta, porque no meu perfil respeito não é opcional”, finalizou.

Tags:

Rafaella Justus

Mais recentes

Imagem - Danielle Winits revela que já sofreu vários tipos de violência: ‘Me curo ao longo do tempo’

Danielle Winits revela que já sofreu vários tipos de violência: ‘Me curo ao longo do tempo’
Imagem - Pouco conhecida, fruta brasileira esconde polpa quase preta e sabor que lembra caramelo, melaço e cacau

Pouco conhecida, fruta brasileira esconde polpa quase preta e sabor que lembra caramelo, melaço e cacau
Imagem - 'Me sugaram energia': Fernanda Rodrigues faz desabafo e revela que prefere se manter distante de novelas longas

'Me sugaram energia': Fernanda Rodrigues faz desabafo e revela que prefere se manter distante de novelas longas