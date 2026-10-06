VÍDEO: Rafa Justus rebate críticas e ataques após votar pela primeira vez

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Felipe Sena
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 22:14
Rafa Justus usou as redes sociais para rebater críticas que têm recebido após publicar uma foto com uma camiseta com uma mini bandeira do Brasil estampada, celebrando o primeiro voto aos 17 anos.
Apenas uma foto foi o suficiente para várias pessoas acreditarem que a filha do empresário Roberto Justus votaria em Flávio Bolsonaro, por causa da simbologia da bandeira.
Rafa Justus
“O dia em que eu postei uma foto usando uma regata branca com uma mini bandeira do Brasil e começaram a me xingar. Isso aconteceu ontem, assim que eu postei uma foto, depois de votar pela primeira vez na vida e, a partir de uma regata, decidiram o meu posicionamento político, em quem eu voto, no que eu acredito, sendo que eu nunca me posicionei publicamente sobre política”, começou dizendo Rafa no vídeo publicado em seu perfil do Instagram.
Rafa questionou se estivesse usando uma roupa com estampa da bandeira de outro país se seria um problema. “E eu fico pensando, né, será que se fosse uma bandeira de qualquer outro país causaria a mesma reação? Não, porque não foram só opiniões, vieram ataques à minha aparência, à minha inteligência e xingamentos completamente gratuitos”.
A influenciadora e filha de Ticiane Pinheiro ainda ressaltou que muitas pessoas tiveram uma conclusão precipitada por causa da foto. “Criaram uma narrativa inteira sobre mim e depois usaram ela como justificativa para me atacar. Eu sou brasileira e usar bandeira do meu país não deveria exigir explicação. E mesmo se eu pensasse diferente de você politicamente, isso nunca justificaria desrespeito. Discordância é uma coisa e ódio gratuito é outra e são completamente diferentes. Então sim, eu desativei os comentários aqui dessa conta, porque no meu perfil respeito não é opcional”, finalizou.