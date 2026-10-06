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VÍDEO: Rafa Justus rebate críticas e ataques após votar pela primeira vez

Filha do empresário Roberto Justus destacou que xingamentos foram gratuitos e não tem fundamento

Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 22:14

Rafaella Justus se pronunciou nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Rafa Justus usou as redes sociais para rebater críticas que têm recebido após publicar uma foto com uma camiseta com uma mini bandeira do Brasil estampada, celebrando o primeiro voto aos 17 anos.

Apenas uma foto foi o suficiente para várias pessoas acreditarem que a filha do empresário Roberto Justus votaria em Flávio Bolsonaro, por causa da simbologia da bandeira.

Rafa Justus 1 de 12

“O dia em que eu postei uma foto usando uma regata branca com uma mini bandeira do Brasil e começaram a me xingar. Isso aconteceu ontem, assim que eu postei uma foto, depois de votar pela primeira vez na vida e, a partir de uma regata, decidiram o meu posicionamento político, em quem eu voto, no que eu acredito, sendo que eu nunca me posicionei publicamente sobre política”, começou dizendo Rafa no vídeo publicado em seu perfil do Instagram.

Rafa questionou se estivesse usando uma roupa com estampa da bandeira de outro país se seria um problema. “E eu fico pensando, né, será que se fosse uma bandeira de qualquer outro país causaria a mesma reação? Não, porque não foram só opiniões, vieram ataques à minha aparência, à minha inteligência e xingamentos completamente gratuitos”.